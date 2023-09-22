خبر سار لنجم بايرن – كيميش ينتظر مولوده الرابع

خبر سار ينتظره لاعب بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني يوزوا كيميش، إذ أفادت صحيفة بيلد وقناة RTL الألمانيتان أن كيميش وزوجته لينا المحامية، ينتظران مولودهما الرابع. ومن غير المعروف هل المولود الجديد سيكون ذكرا أم أنثى لأن الحمل لا يزال في بدايته.

في يونيو 2019 ولد لكيميش مولوده الأول وهو ذكر، وفي أكتوبر 2020 ولدت له بنت، أما ابنه الثالث فرأى النور في أبريل من عام 2022 وسيكون المولود الجديد هو الرابع في غضون خمس سنوات، حسب ما جاء في صحيفة بيلد.

تعرف كيميش على زوجته الحالية لينا قبل عشر سنوات، وكان حينها لا يزال يلعب بفريق لايبزيغ. بعدها قررا الانتقال للعيش معا في ميونيخ، التي يلعب فيها كيميش حاليا ويحصد الألقاب مع فريق بايرن.

وبالرغم من أن كيميش ولينا يعيشان معا منذ 2013 إلا أنهما لم يقررا الزواج إلا في يونيو/حزيران من العام الماضي، حيث نظم حفل زفاف في محيط عائلي ضيق.

بيت جديد للعائلة

وحسب تقرير لصحيفة بيلد فإن كيميش وعائلته سينتقلان قريبا للعيش في فيلا جديدة في ضواحي ميونيخ تتسع لجميع العائلة التي بدأ يزداد أفرادها.

ويعد كيميش واحدا من اللاعبين الأساسيين والمهمين في فريق بايرن ميونيخ، حيث فاز اللاعب، البالغ من العمر 28 عاما، ببطولة الدوري الألماني مع بايرن ثماني مرات ونال لقب دوري أبطال أوروبا عام 2020 بالإضافة إلى العديد من التتويجات الأخرى.

وجرى في الآونة الأخيرة نقاش على الصعيد الرياضي حول مركز اللعب الأفضل لكيميش، باعتباره يلعب في مركز ظهير أيمن ومركز متوسط الملعب. لكن كيميش نفسه أكد أكثر من مرة أن قيادة الفريق في وسط الملعب وصناعة اللعب هي المركز الذي يفضله.

هـ.د