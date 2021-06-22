 خبراء يعاينون أعراضاً في القلب لدى شباب تلقوا لقاح كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.06.2021

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خبراء يعاينون أعراضاً في القلب لدى شباب تلقوا لقاح كورونا

يلتقي خبراء في الولايات المتحدة لمناقشة ظهور أعراض التهاب في القلب عند يافعين وشباب بعد تلقي لقاحات كورونا من بايونتيك/فايزر وموديرنا، فيما لا تتوقع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إحداث تغيير بتوصيات استخدام اللقاحات.

لقاحات مختلفة ضد كورونا

لقاحات مختلفة ضد كورونا

يجتمع خبراء أمريكيون في الولايات المتحدة، الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021)، لمعاينة نحو 300 حالة التهاب في القلب نشأت بعد تلقي يافعين وشباب بعض لقاحات كوفيد. فقد سُجلت هذه الحالات بعد تلقي أحد لقاحي بايونتيك/فايزر وموديرنا اللذين يشتركان في أنهما طورا وفق تقنية الحمض النووي الريبي المرسال.

يجتمع الخبراء المستقلون بطلب من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وهي هيئة الصحة العامة الفدرالية الرئيسية في البلاد، لمراجعة حالات التهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب المسجلة لدى صغار العمر.

هذا في حين أكدت روشيل والينسكي، مديرة الهيئة الصحية الأمريكية، الأسبوع الماضي أن "هذه الحالات نادرة، وغالبيتها العظمى عولجت بفضل خلود المرضى للراحة وتلقيهم العناية الصحية".

وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية للتطعيم التي تضم الخبراء يوم الجمعة الماضي ولكن الاجتماع تأجل. وقالت والينسكي إن "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ستعرض تفاصيل أكثر من 300 حالة مؤكدة من التهاب عضلة القلب والتهاب غلاف القلب أبلغت المراكز بها وكذلك إدارة الغذاء والدواء بين أكثر من 20 مليون يافع وشاب تلقوا اللقاح في الولايات المتحدة".

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الشعور بالتعب ما بعد الإصابة بفيروس كوفيد 19

وأضافت أن "في الأشهر الأخيرة، طلبنا من الطواقم الصحية أن تتابع وتبلغنا عن حالات مرضى يعانون من أعراض التهاب عضلة القلب والتهاب غلاف القلب بعد تلقي التطعيم". وأكدت أن مراكز المكافحة الأمراض والوقاية منها "حصلت على التقارير الطبية المفصلة التي تؤكد التشخيصات ... من أجل أن نضمن أن لقاحاتنا آمنة في الوقت الفعلي"، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى اجتماع اللجنة.

أبلغ عن مثل هذه الحالات للمرة الأولى في إسرائيل  حيث كان التطعيم أسرع منه في سائر البلدان. وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية في نهاية أيار/مايو إلى "صلة محتملة" بين لقاح فايزر وحالات التهاب عضلة القلب أصيب بها شباب، لكنها قالت إن 95% منها كانت حميدة.  كذلك سُجل عدد قليل من هذه الحالات في فرنسا. في الولايات المتحدة، وخلال اجتماع لجنة وكالة الأدوية قبل أسبوعين، تم تحليل المعلومات من نظام عام يسمح لأي شخص بالإبلاغ عن أعراض خطرة بعد التطعيم.

مختارات

أشارت دراسة ألمانية إلى أن المزج بين لقاحي فايزر-بيونتيك واسترازينيكا وأخذهما معا قد يؤدي إلى تقوية المناعة أكثر من الاعتماد على أخذ لقاح واحد فحسب.

كورونا يمكنه الوصول لقلب المصابين به. هذا ما توصلت له دراسة ألمانية على قلوب أشخاص فقدوا حياتهم بسبب الفيروس. فما الإجراء الذي يجب اتباعه بعد التعافي من كورونا للتأكد من سلامة القلب؟

ووفقًا لهذه البيانات غير المؤكدة، سُجلت نحو 530 حالة من حالات التهاب عضلة القلب أو التهاب غشاء القلب بعد تلقي جرعة ثانية من لقاح بيوتنتيك/فايزر أو لقاح موديرنا. وتراوحت أعمار أكثر من نصف المصابين بين 12 و24 عامًا ومعظمهم ذكور. وكان الألم في الصدر أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا. قال الدكتور توم شيمابوكورو المسؤول في مراكز مكافحة الأمراض إن "الحالات المبلغ عنها تتجاوز العدد المتوقع للحالات" في ظل الظروف العادية، لكن ما زال ينبغي التحقق من صحة البيانات.

ميزان الفوائد والمخاطر

وقال لوري روبين مدير قسم الأمراض المعدية للأطفال في مركز كوهين الطبي للأطفال في نيويورك لوكالة فرانس برس: "أنا قلق، لكنني أود أن أشير إلى أنه لم يتم بعد تحديد صلة سببية"  بين اللقاح والأعراض المسجلة.

وأضاف أن "في مستشفانا، رأينا حالات لأطفال يافعين يعانون من ألم في الصدر بعد يوم أو يومين من تناول جرعتهم الثانية من اللقاح المعد بالاستناد إلى تقنية الحمض النووي الريبي المرسال".

لكن هذه الحالات كانت "خفيفة نسبيًا"  وعولج معظمها بالأدوية المضادة للالتهابات، وفق الطبيب الذي قال إنه حتى وإن ثبت وجود صلة بين التطعيم والتهاب عضلة القلب، فإن فوائد هذه اللقاحات تظل أكبر من مخاطرها.

فعلى الرغم من أن الأطفال والشباب أقل عرضة للإصابة بأعراض كوفيد-19 الحادة، توفي جراء المرض أكثر من 2600 شخص تتراوح أعمارهم بين 0 و29 عامًا في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات السلطات الصحية.

وقالت لي سافيو بيرز رئيسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لوكالة فرانس برس إن بعض الاطفال أصيبوا "بالمرض الشديد" جراء كوفيد ويعانون من "آثار طويلة المدى" بسببه. وأضافت: "يمكن أن يصاب المريض أيضًا بمشكلات خطرة في القلب جراء الإصابة بكوفيد".

وأضافت أنها ما زالت تنصح "بوضوح بإعطاء اللقاح لليافعين"، ولا تتوقع إحداث تغيير في التوصيات الخاصة باستخدام اللقاحات. صُرح في الولايات المتحدة باستخدام لقاح فايزر ابتداء من 12 عامًا، ولقاح موديرنا من 18 عامًا في الوقت الحالي.

ز.أ.ب/ف.ي (أ ف ب)

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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