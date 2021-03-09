 خبراء يحذرون من المسكنات بعد التطعيم ضد كورونا.. ما السبب؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 17.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

خبراء يحذرون من المسكنات بعد التطعيم ضد كورونا.. ما السبب؟

اللجوء للمسكنات لعلاج الصداع أو الحمى بعد الحصول على أي لقاح، مسألة تلقائية لغالبية الناس، كما أن الكثير من الأطباء ينصحوا بها. خبراء في كندا رصدوا تأثير المسكنات على درجة الحماية التي يوفرها اللقاح وقدموا عدة نصائح.

صورة أرشيفية للتطعيم ضد كورونا في صربيا

سهولة الحصول على بعض المسكنات تجعلها الحل الأول للتعامل مع الأعراض الجانبية للقاحات

الحمى والصداع وألم العضلات. كلها آثار جانبية يمكن أن تحدث بعد الحصول على لقاحات كورونا المختلفة. معظم الأطباء وحتى الجهات العلمية المرموقة مثل معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، تنصح بتناول مسكنات الألمالمعروفة في حال ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بالألم المستمر في عضلات الجسم، لكن معلومات حديثة توصل إليها باحثون في كندا، خلصت إلى أن تناول المسكنات في وقت مبكر وعدم إتاحة الوقت الكافي للجسم للتعامل مع اللقاح، قد يؤثر على فاعلية اللقاح.

باحثون في جامعة بريتيش كولومبيا في فانكوفر قاموا بأبحاث مكثفة لمعرفة تأثير المسكنات على الجسم بعد الحصول على اللقاح، خاصة مع توافر هذه المسكنات وسهولة الحصول عليها عادة دون وصفة طبية، ما يجعلها الحل الأول للتعامل مع الآثار الجانبية للقاح، بالنسبة للملايين حول العالم.

جمع الباحثون بيانات دراسات عديدة أشار بعضها إلى أن تناول المسكنات قبل أو بعد التلقيح مباشرة، يمنع رد الفعل الطبيعي للجسم على اللقاح، الأمر الذي قد يؤدي إلى عرقلة تكوين الأجسام المضادة وبالتالي تقليل فاعلية اللقاح، وفقا لموقع "أبونيت" الألماني المعني بأخبار الصحة والعلوم. الباحثون أكدوا أن هذا الأمر لا ينطبق فقط على لقاحات كورونا ولكن على جميع  اللقاحات.

مشاهدة الفيديو 26:06

صحتك بين يديك - المسكنات وآثارها السلبية

دراسة سابقة تعود لعام 2014  خلصت إلى أن تناول المسكنات بعد الحصول على أي لقاح مباشرة، يضعف فاعلية اللقاح، في حين لم يتم رصد هذا التأثير عند تناول المسكنات بعد مرور ست ساعات على الحصول على اللقاح.

من المهم هنا التأكيد أنه لا توجد حتى الآن دراسات موسعة لرصد تأثير المسكنات على تكوين الأجسام المضادة بعد الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا، كما أن الشركات المصنعة للقاحات المتداولة حتى الآن، لم توضح تأثير مسكنات الألم على فاعلية اللقاح، باستثناء لقاح أسترازينيكا (الذي تم تعليقه في عدة دول) والذي تؤكد الشركة المصنعة له أن المسكنات لا تؤثر على رد الفعل المناعي للجسم بعد تناول اللقاح.

وحتى قبل جائحة كورونا، توصي منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بتجنب اللجوء للمسكنات بعد الحصول على اللقاحات مباشرة وعدم استخدام مسكنات الآلام وخفض الحرارة، إلا بعد عدة أيام من الحصول على اللقاح.

ا.ف/ع.ش

  • Teufelskralle Kugelige Teufelskralle Phyteuma orbiculare L.

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    عشبة مخلب الشيطان: تعمل منذ مئات السنين على تخفيف آلام العضلات والعظام "الجهاز الحركي للإنسان". ويوصى بها لعلاج هشاشة العظام وآلام الظهر نظرا لخصائصها الجيدة المضادة للالتهابات. أظهرت دراسة علمية عام 2006 أن جرعة يومية (من 50 إلى 100 ميلليغرام) من كبسولات هذه العشبة المتوفرة في الصيدليات هي وسيلة موثوقة لتخفيف الآلام.

  • Typische Gewürze für Garam masala

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    الكركمين: مادة صفراء من البهارات موجودة في خلطة الكاري الهندي. وأظهرت الدراسات أنها تخفض مستويات الالتهاب في الدم وبالتالي فهي مفيدة لتخفيف الألم. تناول بهار الكركمين ثلاث مرات (من 400 إلى 600 ميلليغرام على الأقل) يساعد على تخفيف الألم المختص به. وقد يكون من الضروري زيادة الجرعة إلى 3 أو 5 غرامات يوميا. في الصورة بهارات متنوعة.

  • Symbolbild - Arnika

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    زهرة العطاس: الجدات يستخدمن مرهم زهرة العطاس أو صبغتها في معالجة الإصابات الناتجة عن ممارسة الرياضة كآلام العضلات والمفاصل. فرك المرهم على سطح الجلد يسرع من الشفاء ويخفف الألم.

  • Weihrauch aus dem Morgenland Flash-Galerie

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    البخور: يوجد داخل أشجار البخور، وبالإمكان أيضا دهن زيوت البخور على الجلد لتخفيف الألم والحد من تفاقم الالتهابات. ويمنع البخور رد فعل الجهاز المناعي المبالغ فيه الذي الناجم عن التهاب المفاصل والذي يعتبر من أمراض المناعة الذاتية، ويحسن البخور هنا القدرة على الحركة. وباستخدام عشبة الكركم بالإضافة إلى البخور تزداد القدرة على الشفاء.

  • Proteinmolekül wird mit Laser gehalten

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    الإنزيميات البروتينية: تقوم بتحليل البروتينات إلى أجزاء أصغر، وهي موجودة بشكل طبيعي في الجسم البشري. ومن المعروف أن الإنزيمات المحللة للبروتين تقلل من مستوى الالتهاب في الدم وتعمل ضد التورمات والألم والانتفاخات الممتلئة بالماء. ويتم تناولها على شكل كبسولات تنفتح في الأمعاء ثم تذهب إلى مجرى الدم. الصورة رمزية لجزيء بروتين.

  • Ingwer

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    الزنجبيل: يعتبر من مسكنات الألم الطبيعية، ويستخدم الزنجبيل ضد آلام العضلات والمفاصل وكذلك لتخفيف الصداع النصفي والغثيان.

  • Symbolbild Fischstand Lachs Norwegen Fischabteilung Fisch Fischerei Überfischung Lachsbestand

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    أحماض أوميغا 3 الدهنية: لا يمكن للجسم البشري إنتاجها بنفسه، ولكنها مهمة للعديد من العمليات والمهام الجسدية. ولذلك على الإنسان معرفة الأغذية المتوفرة فيها هذه الأحماض، مثل سمك السلمون والتونة والسردين وفي بذور اللفت والكتان وزيت الجوز، ويمكن تناولها أيضا على شكل مكملات غذائية من الصيدلية. وهي مضادات قوية للأكسدة وتخفف من الالتهابات والألم وتستخدم في علاج هشاشة العظام.

  • Mandeln

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    المغنيسيوم موجود مثلا في اللوز والجوز: ويفيد ضد اضطرابات الدورة الدموية وتشنجات العضلات وانخفاض إيصال المواد المغذية إلى خلايا الجسم. فكل هذا يمكنه أن يسبب الألم، وذلك نتيجة لنقص المغنيسيوم. المعادن مثل المغنيسيوم تريح الجسم والنفس، وإراحة كليهما مهم للحد من الألم، كما نقل موقع "تسينتروم دير غيزوندهايت " الإلكتروني. إعداد: علي المخلافي

    الكاتب: إعداد: علي المخلافي


مختارات

تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا.. خاسرون ورابحون؟

ضربة كبيرة تلقتها شركة أسترازينيكا مجددا بعد تعليق استخدام لقاحها في جلّ الدول الأوروبية، غير أنها ليست الوحيدة التي تخسر، كما أن هناك من يلعب القرار لصالحه.  

أوروبا تتهيأ لموجة ثالثة من الوباء وسط شكوك في لقاح أسترازينيكا

مع ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وبطء حملات التطعيم، تستعد دول أوروبية لموجة ثالثة من الجائحة. ورغم اشتداد الأزمة الصحية علقت العديد من الدول الأوروبية استخدام لقاح أسترازينيكا نتيجة مخاوف من تسببه بجلطات.  

الوكالة الأوروبية تدافع عن سلامة التطعيم بلقاح أسترازينيكا

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها "مقتنعة تماما" بمنافع لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، والذي علقت دول عدة استخدامه في حملات التلقيح على خلفية آثار جانبية محتملة له.  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Berlin | Pollenflug | Fichten

دراسة: زيادة حبوب الطلع في الهواء تزيد خطر العدوى بكورونا 09.03.2021

كشف فريق بحثي دولي تحت قيادة باحثين من جامعة ألمانية ومركز بحثي ألماني أن زيادة عدد حبوب الطلع في الهواء ترفع مخاطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد. ما التفسير العلمي لذلك؟

Bildergalerie Geburten während der Coronakrise

نحو 120 مليون إصابة بكورونا في العالم وقواعد الجائحة تضر المبتسرين 16.03.2021

حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر قواعد مكافحة كورونا على الأطفال المبتسرين وفرص بقائهم على قيد الحياة. وفيما يتواصل تناول اللقاح، ستناقش المنظمة لقاح أسترازينيكا، بينما ارتفع عدد المصابين في العالم لـ 120.2 مليون شخص.

Israel Coronavirus Impfung

التطعيم ضد كورونا.. لماذا تعتبر إسرائيل رائدة عالميا؟ 20.02.2021

رغم الانتقادات التي وجهت إليها من منظمات حقوقية لعدم شمول الأسرى الفلسطينيين حملة التطعيم ضد كورونا في بداية انطلاقتها، تعتبر إسرائيل رائدة عالميا في هذا المجال وتتم الإشادة بتجربتها. فما ميزات تجربة التطعيم الإسرائيلية؟

إعلان