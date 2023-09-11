 خبراء يجيبون.. ما هي كمية الخبز المسموح بتناولها يوميا؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 11.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

خبراء يجيبون.. ما هي كمية الخبز المسموح بتناولها يوميا؟

يعد الخبز أحد الأطعمة المفضلة في أنحاء عديدة من العالم. ويتناوله الكثيرون يوميًا، والبعض لا يستطيع أو لا يرغب في تناوله لأسباب تتعلق باللياقة البدنية أو الصحة. ولكن ما هي كمية الخبز المفيدة للجسم بالفعل؟

أنواع خبز معروضة للبيع

إذا شعرت بتوعك بعد تناول الخبز وشعرت بالانتفاخ فليس من الضروري أن تكون مصابًا بعدم تحمل الغلوتين هناك العديد من الامور الأخرى التي تلعب دورا بذلك

بالرغم من شعبية الخبز في وجباتنا، يحذر بعض خبراء التغذية من الاكثار من تناوله لا سيما الخبز الأبيض الذين ينصحون بتجنبه بسبب طريقة تصنيعه ومعالجته بشكل يفقده العديد من العناصر الغذائية الهامة واحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية. وبالتالي فإن تناول هذا النوع من الخبز دائما سيؤدي إلى زيادة الوزن حتماً. 

مختارات

ويفيد موقع "فت فو فن" الألماني المتخصص بشؤون الصحة والتغذية أن هناك نزاع حقيقي حول أهمية  الخبز  بين الخبراء: العديد من الأنظمة الغذائية مثل منخفضة الكربوهيدرات تحث على تجنب الكربوهيدرات والخبز، وعدم تتناوله بكثرة وتربط بين كثرته وبعض الاضطرابات الهضمية. وتنصح باستبعاد الخبز، الذي غالبًا ما يحتوي على الغلوتين، تمامًا من النظام الغذائي.

بيد أن جمعية التغذية الألمانية (DGE) ترى أن الابتعاد تماما عن الخبز غير مفيد، وتؤكد على حاجة الجسم إلى جرعة يومية من الكربوهيدرات من أجل المحافظة على نشاطه. وتوضح الجمعية أن الكمية الموصى بها من الخبز تختلف قليلا بحسب طبيعة الجسم ومستوى النشاطـ بيد أن الكمية الموصى بها بشكل عام تعادل أربع إلى ست شرائح من الخبز.

استمع إلى جسمك

عندما يتعلق الأمر بالخبز، فإنالاستماع إلى الجسم مهم. إذ يتجنب العديد من الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين الخبز تمامًا . ولكن إذا شعرت بتوعك بعد تناول الخبز وشعرت بالانتفاخ، على سبيل المثال، فليس من الضروري أن تكون مصابًا بعدم تحمل الغلوتين. فالعديد من أنواع الخبز تحتوي على القمح، مما قد يسبب الألم أو الانتفاخ لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي. كما أظهرت دراسة أجرتها جامعة هوهنهايم أن وقت استراحة العجين قبل الخبز يلعب دورًا مهمًا في الشعور بالانتفاخ من عدمه.

تحتوي عجينة القمح على وجه الخصوص على سكريات خاصة، تسمى FODMAPs (سكريات قليلة وثنائية وأحادية وبوليولات قابلة للتخمر). لا يمكن معالجة هذه الأشياء إلا بشكل سيء عن طريق الأمعاء الدقيقة، ولهذا السبب تتشكل الغازات أثناء عملية الهضم.

ولكن بحسب الدراسة كلما طالت مدة ارتفاع  العجين قبل الخبز، أصبح هضمه أسهل.

تقدم المخابز التقليدية الصغيرة هذا الإعداد في كثير من الأحيان أكثر من السلاسل الكبيرة، حيث يتعين عادةً القيام بالأشياء بشكل أسرع. إذا تناولت الطعام هنا، يمكن أن يكون الخبز أكثر قابلية للهضم.

التنوع يصنع الفارق

نوع الحبوب المستخدم في الدقيق يلعب دورًا كبيرًا في استهلاك الخبز. على الرغم من شعبيتها، إلا أنها منخفضة في الألياف. بعد تناول الطعام، يرتفع مستوى السكر في الدم، لكنه ينخفض ​​بنفس السرعة تقريبًا ويعود الشعور بالجوع. هذا لا يجعلك تشعر بالجوع بشكل أسرع فحسب، بل يأكل أيضًا أكثر.

لذلك يعد  خبز الحبوب الكاملة  خيارًا أكثر صحة لأن الألياف التي يحتوي عليها تنتفخ في المعدة، مما يجعلك تشعر بالشبع بسرعة أكبر ولا تشعر بالجوع لفترة أطول.

تمنع الحبوب الكاملة الأمراض الشائعة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا 48 جرامًا من منتجات الحبوب الكاملة يوميًا كان لديهم معدل وفيات أقل بنسبة 20 بالمائة من الأشخاص الذين تناولوا القليل من منتجات الحبوب الكاملة أو لم يستهلكوها على الإطلاق.

ع.أ.ج

  • Butterbrot

    الخبز بالزبدة.. وجبة ألمانية مميزة تتناقلها الأجيال

    الزبدة فقط

    شطيرة أو شريحة خبز...بعض من الأسماء التي تطلق على الخبز مع الزبدة. ورغم المنافسة القوية مع السندويتش، لا يزال الخبز مع الزبدة من الوجبات الكلاسيكية. وفي ألمانيا سنة 1999، تم اختيار يوم الجمعة الأخير من شهر سبتمبر/أيلول كيوم للخبز والزبدة في ألمانيا.

  • Butterbrot

    الخبز بالزبدة.. وجبة ألمانية مميزة تتناقلها الأجيال

    العشاء

    تقليديا، يحب الناس في ألمانيا أكل وجبة ساخنة في وقت الغذاء، أما في المساء فهناك ما يطلق عليه بالعشاء، والذي يعد الخبز والزبدة والجبن من مكوناته الأساسية.

  • Schmalzstullen

    الخبز بالزبدة.. وجبة ألمانية مميزة تتناقلها الأجيال

    أنواع مهددة بالانقراض؟

    لدى عشاق الخبز والزبدة موقع خاص على الإنترنت، حيث أطلق هناك نداء يطالب بـ "إنقاذ" الخبز بالزبدة من "خطر" انتشار الرغيف الفرنسي والكرواسون والسندويتش...

  • Platte mit belegten Broten und Rohkos

    الخبز بالزبدة.. وجبة ألمانية مميزة تتناقلها الأجيال

    السندويتشات

    يعد الخبز والزبدة من الوجبات التي تعرض في البوفيه. وفي سبعينيات القرن الماضي، كانت تجلس العائلة الألمانية المتوسطة في أمسيات السبت أمام التلفاز وتتناول قطعاً لذيذة من السندويتشات، التي يتم تزيينها بالبيض المسلوق مثلاً.

  • Bayrische Brotzeit

    الخبز بالزبدة.. وجبة ألمانية مميزة تتناقلها الأجيال

    وجبة خفيفة بافارية

    الوجبات الخفيفة الشهية هي الخيار البافاري الشهي، سواء في المساء مع البيرة أو عند المشي لمسافات طويلة أو حتى كوجبة إفطار ثانية. كما أنه لا يمكن هنا التخلي عن الخبز والزبدة.

  • Schule Pausenbrot

    الخبز بالزبدة.. وجبة ألمانية مميزة تتناقلها الأجيال

    سندويتش الاستراحة

    بالنسبة لأطفال المدارس، يكتسي سندويتش الاستراحة أهمية كبيرة. ففي بعض الأحيان يكون هذا السندويتش حلواً وفي مرات آخرى مالحاً. كما يستمتع البالغون أيضاً بتناول هذا النوع من السندويتشات التي يعدّونها عند السفر أو أثناء العمل.

  • Butterbrot in Aluminiumfolie

    الخبز بالزبدة.. وجبة ألمانية مميزة تتناقلها الأجيال

    الخبز بالزبدة...دائماً

    بعد زيارة الجدة يوم الأحد، يأخذ معهم الأطفال في رحلة العودة خبزا بالزبدة، وطبعا من إعداد السيدة العجوز. فبعد تناول وجبة غذاء فاخرة أو في فترة ما بعد الظهر أو العشاء، هناك دائماً مكان في المعدة للخبز والزبدة. إعداد: داغمار بريتينباخ/ر.م