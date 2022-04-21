 خبراء: لوبان تنتهج ″سياسة حافة الهاوية″ وسيكون لفوزها تداعيات عالمية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

خبراء: لوبان تنتهج "سياسة حافة الهاوية" وسيكون لفوزها تداعيات عالمية

لا تثير الأجندة الاقتصادية للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون حماس الكثير من الناخبين الفرنسيين، فأدائه "كان سيئًا، لكن لوبان تبدو أسوأ". خبراء اقتصاد يعتقدون أن نهج المرشحة اليمينية المتطرفة ستكون له عواقب مالية وخيمة.

الوجه والظهر لعملة يورو في فرنسا

حذر اقتصاديون من أن فوز لوبان قد يكون له تأثير كبير على وضع المالية العامة لفرنسا

خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية قبل خمس سنوات، تبين أن البرنامج الاقتصادي للمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان يمثل إحدى نقاط ضعفها.

في انتخابات الرئاسة لهذا العام، تواجه لوبان مجدداً الرئيس الحاليإيمانويل ماكرون في جولة الإعادة. وخلال مناظرة تلفزيونية قبل أيام قليلة من الاقتراع الثاني لعام 2017، وصف ماكرون خطط لوبان للبلاد للخروج من منطقة اليورو وإعادة التفاوض بشأن المعاهدات الأوروبية بأنها "قاتلة بالنسبة لقوة الإنفاق [الفرنسية] وقدرتها التنافسية".

مختارات

واجهت لوبان صعوبات في مواجهة انتقادات ماكرون، وبدا وكأنها قد غرقت وسط أكوام من الأوراق والملفات التي كانت موضوعة أمامها خلال المناظرة، حتى أنها استشهدت بمعلومات خاطئة.

واليوم، يبدو أن المرشحة المتطرفة قد تخلت الآن رسمياً عن خطط الخروج من منطقة اليورو. لكن الاقتصاديين يقولون إن تطبيق رؤيتها سيؤدي في النهاية إلى النتيجة نفسها .. أزمة مالية عاليمة.

تصور لوبان نفسها - كما في انتخابات عام 2017 - على أنها "مرشحة [زيادة] القوة الشرائية"، إذ وعدت بتخفيض ضريبة القيمة المضافة من 20٪ إلى 5.5٪ لمنتجات الطاقة مثل الوقود، وإلغاء تلك الضريبة على سلع أساسية معينة.

إجراءات قد تؤدي لركود وتضخم

لكن فيليب كريفيل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز السياسات Cercle de l'Epargne الذي يتخذ من باريس مقراً له، وصف مثل هذه الإجراءات بأنها قد تأتي بنتائج عكسية، واتهم لوبان بانتهاج سياسة حافة الهاوية.

قسم الخضراوات والفواكه بأحد المحال في باريس

قد يتعرض المستهلكون الفرنسيون لمفاجأة سيئة إذا ما فازت لوبان بالمنصب

وقال في حديث لـ DW: "ستنخفض الأسعار في البداية، لكن هذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع طلب المستهلكين وبالتالي الأسعار في نهاية المطاف، لنفاجأ بأن كميات السلع والمنتجات قد تراجعت في السوق".

وأوضح أن رفع الإنتاجية - أي المزيد من المنتجات التي يتم إنتاجها لكل عنصر مثل العمالة - يمكن أن تعزز القوة الشرائية، حيث يمكن إنفاق الأموال الإضافية على السلع الإضافية المتاحة.

وقد وعدت لوبان أيضاً بتشجيع زيادات الأجور من خلال التنازل عن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل على هذه الزيادات في الرواتب. وقال كريفل: "لكن هذا من شأنه أن يتسبب مرة أخرى في التضخم: لتحقيق التوازن بين زيادات الأجور والأسعار، فإن الشركات - خاصة وأنها تواجه ارتفاع أسعار المواد أيضاً بسبب الحرب في أوكرانيا - سترفع أسعار المنتجات".

ويعتقد الخبير الاقتصادي أنه في الوقت المناسب، ستؤدي إجراءات لوبان المقترحة إلى حدوث ركود تضخمي. وهو مزيج من تراجع النمو وارتفاع التضخم. وقال: "سيكون الأمر مشابهاً لما حدث بعد صدمة النفط في السبعينيات؛ سنشهد بطالة جماعية ستضرب العمال أولاً".

برنامج "سخيف" و "غير أخلاقي"

يوافق هنري ستيردينياك، الخبير الاقتصادي في مركز أبحاث (المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية) Observatoire Francais des Conjonctures Economiques، ذي الميول اليسارية ومقره باريس، على أن برنامج لوبان من غير المرجح أن يساعد الفئات الأقل حظًا ويصفه بأنه "سخيف".

مشاهدة الفيديو 02:19

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: ماكرون أولا ولوبان ثانية

وأضاف ستيردينياك: "إنها تخطط لإزالة توربينات الرياح في فرنسا وتقديم دعم مالي بدلاً من ذلك للفرنسيين. وسيتم إعفاء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً من ضريبة الدخل، ولكن لماذا لا يدفع الشباب أصحاب الدخل الجيد الضرائب؟ كل هذه أمور غير منطقية"، بحسب ما قال لـ DW.

وتابع الخبير الاقتصادي: "بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات لوبان غير أخلاقية تماماً: سيُطلب من الأجانب دفع الأموال بمعدلات أكبر وستكون الأولوية للمواطنين الفرنسيين عندما يتعلق الأمر بالوظائف أو الإسكان أو المزايا الاجتماعية".

كما لا يوافق الخبير الاقتصادي بشدة على تخفيض الرسوم المفروضة على أصحاب العمل: "ديننا العام مفرط، ويبلغ حالياً 113٪ من الناتج المحلي الإجمالي - نحتاج إلى تمويل حالتنا الاجتماعية بطريقة ما!"، منتقداً في الوقت نفسه برنامج ماكرون للسبب ذاته.

ويتعهد الرئيس ماكرون بمضاعفة ما يسمى بـ "قسط ماكرون" ثلاث مرات، وهي مكافأة تمنح في نهاية العام بقيمة 1000 يورو (1080 دولاراً) معفاة من الضرائب ورسوم أصحاب العمل، وهي معمول بها منذ عام 2018.

وحذر ستيردينياك من أن "هذه لعبة خطيرة ولا تكاد تتوافق مع وعد ماكرون بزيادة الحد الأدنى للمعاشات بما يزيد عن 100 يورو إلى 1100 يورو".

هل يواصل ماكرون العمل على مزيد من الإصلاحات؟

بشكل عام، يتضمن برنامج ماكرون عدداً أقل من الإجراءات الملموسة وهو أقل تفصيلاً بكثير من برنامج لوبان. يتعهد ماكرون بشكل أساسي بمواصلة ما كان يفعله منذ عام 2017: إصلاحات موجهة نحو السوق. كما يخطط لزيادة تحرير سوق العمل، وخفض ضرائب الأعمال ورفع سن التقاعد إلى 65، بدلاً من 62 حالياً.

مشاهدة الفيديو 03:14

عزوف الشباب عن المشاركة النشطة في السياسة في فرنسا

وقال كريفل الخبير الاقتصادي إن إصلاح نظام التقاعد أمر منطقي تماماً، نظراً لارتفاع الدين العام. وأوضح: "ومع ذلك، فإن استمراره في تنفيذ خططه سيصبح صعباً بشكل متزايد لأن العديد من الفرنسيين يعارضون ذلك".

وخلال الولاية الأولى للرئيس ماكرون في السلطة تعطلت بعض الخطط بسبب الكثير من المظاهرات مثل تلك التي نظمتها حركة "السترات الصفراء" التي أعاقت البلاد لأشهر للمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية.

في غضون ذلك، بدأ ماكرون بالفعل في التخفيف من خططه بشكل أساسي لإقناع 22٪ من الناخبين الذين اختاروا المرشح اليساري المتطرف جان لوك ميلينشون، الذي جاء في المركز الثالث في الاقتراع الأول في 10 أبريل/نيسان والذي كان يهدف لرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، كما قال أيضاً إنه سيضمّن المزيد من التدابير البيئية في برنامجه.

وقد رحب ستانيسلاس حنون، رئيس حملة العدالة المالية ومناهضة عدم المساواة في اتحاد المنظمات الخيرية، أوكسفام فرنسا، بهذه التحولات. وقامت فرق من العاملين في الحملة بفحص بيانات المرشحين بحثاً عن أفضل برنامج اجتماعي وبيئي وعدالة بين الجنسين.

وقال حنون لـ DW: "كان أداء ماكرون سيئًا حقًا، لكن لوبان تبدو أسوأ". وأضاف: "الرئيس يصف نفسه بأنه تقدمي، لذا يجب عليه أن يسير في هذا الطريق وعلى سبيل المثال إعفاء بعض النفقات من الضرائب".

خطط لوبان قد "تقوض ثقة المستثمرين''

من ناحية أخرى، قام معهد مونتين، وهو مؤسسة فكرية مقرها باريس ومقربة من أرباب العمل، بفحص بيانات المتنافسين وخصوصاً ما يتعلق بالاستدامة المالية.

وقالت ليزا توماس داربوا الباحثة في المعهد إن "كلاهما - ماكرون ولوبان- سيزيد العبء على الميزانية العامة، لكن خطط لوبان ستعني أن صافي الإنفاق الإضافي سيبلغ 101 مليار يورو تقريباً مقارنة بالتكلفة الإجمالية البالغة 44 مليار يورو في برنامج ماكرون"، بحسب ما قالت لـ DW.

ليزا توماس دربوا من معهد مونتين

تخشى ليزا توماس دربوا أن يكون فوز لوبان عبئًا ثقيلًا على الميزانية العامة الفرنسية

وأضافت: "علاوة على ذلك، فإن العديد من مقترحات لوبان تتعارض مع القانون الفرنسي والالتزامات الدولية للبلاد، الأمر الذي من شأنه أن يقوض ثقة المستثمرين في اقتصادنا"، وأضافت: "هذه الثقة ضرورية للحفاظ على معدلات فائدة منخفضة والتي تعتمد عليها البلاد في إعادة تمويل ديونها العامة".

وتخطط لوبان لإنشاء صندوق وطني جديد لتأميم بعض القطاعات الاستراتيجية مثل الطرق السريعة. ستعطى الشركات الفرنسية الأولوية في المناقصات العامة، وستستفيد المنتجات الفرنسية من مفهوم "الأفضلية الوطنية" بحسب خطتها.

وأوضح كريفل، خبير الاقتصاد الكلي، أن "كل هذه الإجراءات الحمائية ستنتهك قانون الاتحاد الأوروبي - فقاعدة الأفضليات الوطنية على سبيل المثال تعني أن الحكومة ستفرض رسوما جمركية على الواردات"، مضيفًا أن تلك الخطط ستؤدي في النهاية إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

وقال:"يبدو أن لوبان تراهن على طرد الاتحاد الأوروبي لفرنسا في نهاية المطاف، لأن البلاد ستخالف الكثير من قواعد الاتحاد الأوروبي وستخلق قدراً كبيراً من عدم الاستقرار"، مشيراً إلى أن "فريكسيت" سيكون له تداعيات عالمية ضخمة.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن "العديد من البنوك الفرنسية تتبع بشكل منهجي منطقة اليورو وأن خروجها من نظام اليورو سيؤدي إلى حدوث موجات تقلب عالمية، وسيؤدي إلى أزمة مالية دولية".

ليزا لويس/ع.ح.

  • Charles de Gaulle (imago)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    شارل ديغول 1958- 1969

    جنرال وواحد من أعظم رؤساء فرنسا في القرن الماضي، تولى الرئاسة عام 1958، وتبنى سياسة تدافع عن استقلال فرنسا وترفض سيطرة أمريكا والاتحاد السوفيتي. تنحى عن منصبه عام 1969 بسبب فشله في كسب التأييد الشعبي للاستفتاء، الذي طرحه من أجل تطبيق المزيد من اللامركزية.

  • Frankreich ehemaliger Senatspräsident Alain Poher (picture-alliance/dpa/M. Clement)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    آلان بوهير 1969-1969

    عمدة أبلون سور، خوله منصب رئاسة مجلس الشيوخ برئاسة فرنسا مؤقتاً عقب استقالة ديغول عام 1969. ترشح بوهير فيما بعد للانتخابات الرئاسية عن حزب الوسط الديمقراطي، لكنه خسرها أمام منافسه جورج بومبيدو.

  • Georges Pompidou, Portraetfoto 1967 Kalenderblatt (dpa)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    جورج بومبيدو 1969-1974

    رئيس الوزراء الفرنسي في عهد شارل ديغول بين عامي 1962-1968. انتخب بومبيدو رئيساً لفرنسا عن حزب "الاتحاد من أجل الدفاع عن الجمهورية" عام 1969 وبقي في منصبه حتى وفاته سنة 1974، حيث يعتبر بومبيدو أول رئيس لفرنسا يموت أثناء فترته الرئاسية بسبب السرطان. وجاء آلان بوهير ليحل محله مؤقتاً مرة أخرى.

  • Deutschland Staatsakt für Helmut Schmidt in Hamburg - Valéry Giscard d’Estaing (Getty Images/S. Gallup)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فاليري جيسكار ديستان 1974-1981

    وزير المالية الأسبق جيكسار ديستان الذي كان ينتمي إلى يمين الوسط قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 1974-1981 وشهدت رئاسته إقرار سياسية ليبرالية متقدمة وتقوية الوحدة الأوروبية. هزمه الرئيس الاشتراكي ميتران في انتخابات عام 1981.

  • Francois Mitterand (picture-alliance/S. Simon)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فرانسوا ميتران 1981-1995

    أول رئيس اشتراكي في عهد الجمهورية الخامسة الفرنسية وأطول رؤسائها بقاء في سدة الحكم 1981-1995. شهدت فترته الرئاسية إطلاق العديد من البرامج الإصلاحية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

  • Jacques Chirac / Frankreich / Paris (AP)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    جاك شيراك 1995-2007

    ترشح للانتخابات الرئاسية عام 1995 عن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وفاز بها. أُعيد انتخابه عام 2002. وتقاعد شيراك عن العمل السياسي عام 2011 بسبب ظروفه الصحية، ومتابعته قضائياً بتهمة إساءة استخدام المال العام.

  • Frankreich Nicolas Sarkozy (Getty Images/AFP/I. Langsdon)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    نيكولا ساركوزي 2007-2012

    الرجل القوي في اليمين الفرنسي، انتخب ساركوزي رئيساً لفرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 2007-2012، خسر الانتخابات الرئاسية أمام فرانسوا أولوند عام 2012، واعتزل الحياة السياسية نهائياً سنة 2016 عقب فشله في الانتخابات التمهيدية لتمثيل اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية.

  • Frankreich Francois Hollande in Paris (Reuters/C. Hartmann)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فرانسوا أولوند 2012- 2017

    الرئيس الاشتراكي الثاني بعد فرنسوا ميتران في ظل ما يسمى بـ"الجمهورية الخامسة". قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة ما بين 2012-2017. أعلن أولوند عام 2016 عدم رغبته الترشح لفترة رئاسية ثانية.

  • Emmanuel Macron (picture alliance/Wostok Press/MAXPPP/F. Castel)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    إيمانويل ماكرون 2017-

    أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية (39 عاماً). استقال عام 2016 من منصبه كوزير للاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي، وأسس حركة إلى الأمام. فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2017 أمام منافسته مارين لوبن.


مواضيع ذات صلة

French President Emmanuel Macron, candidate for his re-election, and French far-right Rassemblement National party presidential candidate Marine Le Pen sit prior to taking part in a French presidential election debate, in Saint-Denis, north of Paris, France April 20, 2022. Ludovic Marin/Pool via REUTERS

من الحجاب إلى بوتين.. مناظرة ساخنة بين ماكرون ولوبان 21.04.2022

في مناظرة تلفزيونية، اتهم الرئيس الفرنسي، المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بالدفع لـ"حرب أهلية" في فرنسا برغبتها في حظر الحجاب وبالتبعية لروسيا، فيما اتهمته بتبني نظرية المؤامرة.

TOPSHOT - French President and liberal party La Republique en Marche (LREM) candidate for re-election Emmanuel Macron visits France Inter's office, next to a TV screen displaying French far-right party Rassemblement National (RN) presidential candidate Marine Le Pen (R), after the France Inter 7/9 radio broadcast at the Maison de la Radio in Paris, on April 4, 2022. - French voters head to the polls for a two-round presidential election on April 10 and 24, 2022. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

ماكرون يواجه منافسة شرسة في انتخابات الرئاسة الفرنسية اليوم 10.04.2022

يدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التي تمثل فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تهديدا غير متوقع لآمال الرئيس إيمانويل ماكرون في الفوز بولاية جديدة.

Plakate zur französischen Präsidentschaftswahl. Lingolsheim, 07.04.2022

الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار يختارون الرئيس المقبل 09.04.2022

يدلي المواطنون الفرنسيون في مناطق ومقاطعات ما وراء البحار بأصواتهم لاختيار رئيس فرنسا المقبل قبل يوم من نظرائهم في البر الرئيسي بسبب فارق التوقيت. يتوقع أن تتم الإعادة بين ايمانويل ماكرون واليمينية المتطرفة مارين لوبان.