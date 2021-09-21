خبراء: فوائد لقاح "بيونتك-فايزر" للأطفال تفوق مضاره

قال علماء في إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يوم أمس الجمعة (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) إن الفوائد المحتملة لإعطاء لقاح "بيونتك-فايزر" المضاد لفيروس كوروناللأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً تفوق بشكل واضح مخاطر الحالات النادرة للإصابة بالتهاب القلب.
وقال مصنعو اللقاح في وقت سابق أمس الجمعة إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 90.7 في المائة ضد فيروس كورونا، في تجربة سريرية على الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً.
ووردت هذه التفاصيل في وثائق موجزة نُشرت قبل اجتماع تعقده لجنة تضم خبراء خارجيين من المقرر أن تصوت يوم الثلاثاء على ما إذا كانت ستوصي إدارة الأغذية والعقاقير بترخيص اللقاح للفئة العمرية الصغيرة.
وإذا سمحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً بلقاح بيونتك-فايزر، سيكون أول لقاح ضد "كوفيد-19" لهذه الفئة العمرية. ويمكن أن يكون اللقاح متاحاً في الولايات المتحدة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.
بالإجمال قضى 158 طفلا تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما من جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة، وفق بيانات رسمية.
وخلص إحصاء أجرته رويترز إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع بما لا يقل عن 102598 يوم الجمعة (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) ليصل العدد الإجمالي إلى 45.49 مليون من 45.39 في اليوم السابق. وأشار الإحصاء إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى ما لا يقل عن 3220 يوم الجمعة ليزيد العدد الإجمالي إلى 738256 من 735036.
ي.أ/ خ.س (رويترز، أ ف ب)
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
جيف بيزوس
شهدت شركة أمازون لمؤسسها جيف بيزوس (في الصورة مع صديقته لورين سانشيز أمام تاج محل) نشاطاً كبيراً في ظل هذا الوباء، حيث حققت أسهم أمازون أرقاماً قياسية جديدة. وقد كان بيزوس أغنى شخص في العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا وأصبح الآن أكثر ثراءً. فوفقاً لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 193 مليار دولار (161 مليار يورو).
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
إيلون ماسك
يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
إريك يوان
يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
جون فولي
لعبت اجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق نوادي الرياضة دوراً مهماً لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين من الناس إلى ممارسة الرياضة في المنازل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، تضاعفت أسهم شركة (بيلتون) للأجهزة الرياضية ثلاث مرات خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى تحويل فولي البالغ من العمر 50 عاماً إلى ملياردير.
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
توبياس لوتكه
تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
ملياردير بين عشية وضحاها
في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
مقومات النجاح
ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا