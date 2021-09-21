خبراء: فوائد لقاح "بيونتك-فايزر" للأطفال تفوق مضاره

قال علماء في إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يوم أمس الجمعة (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) إن الفوائد المحتملة لإعطاء لقاح "بيونتك-فايزر" المضاد لفيروس كوروناللأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً تفوق بشكل واضح مخاطر الحالات النادرة للإصابة بالتهاب القلب.

وقال مصنعو اللقاح في وقت سابق أمس الجمعة إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 90.7 في المائة ضد فيروس كورونا، في تجربة سريرية على الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً.

ووردت هذه التفاصيل في وثائق موجزة نُشرت قبل اجتماع تعقده لجنة تضم خبراء خارجيين من المقرر أن تصوت يوم الثلاثاء على ما إذا كانت ستوصي إدارة الأغذية والعقاقير بترخيص اللقاح للفئة العمرية الصغيرة.

وإذا سمحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً بلقاح بيونتك-فايزر، سيكون أول لقاح ضد "كوفيد-19" لهذه الفئة العمرية. ويمكن أن يكون اللقاح متاحاً في الولايات المتحدة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.

بالإجمال قضى 158 طفلا تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما من جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة، وفق بيانات رسمية.

وخلص إحصاء أجرته رويترز إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع بما لا يقل عن 102598 يوم الجمعة (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) ليصل العدد الإجمالي إلى 45.49 مليون من 45.39 في اليوم السابق. وأشار الإحصاء إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى ما لا يقل عن 3220 يوم الجمعة ليزيد العدد الإجمالي إلى 738256 من 735036.

ي.أ/ خ.س (رويترز، أ ف ب)