خبراء: سلالة كورونا التي اكتشفت بجنوب إفريقيا أكثر قابلية للعدوى

نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الثلاثاء (19 يناير/كانون الثاني 2021) عن سالم عبد الكريم، وهو رئيس مشارك للجنة الاستشارية الوزارية لشؤون مرض "كوفيد19-" بجنوب إفريقيا، إن السلالة الجديدة أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تحمل اسم "501 - في2"، والتي تم التعرف عليها في الشهر الماضي، "يمكنها الالتصاق بالخلايا البشرية بصورة أكثر كفاءة" عن سابقاتها من السلالات، وهذا يساعد في تفسير ما يبدو أنه انتشار أسرع للمرض بنحو 50 في المئة.

وأضاف عبد الكريم أن البيانات أظهرت في الوقت نفسه أنه ليس من المرجح أن تتسبب السلالة الجديدة في دخول المريض إلى المستشفى أو في وفاته.

وكانت حالات الإصابة بمرض "كوفيد19-" الناتج عن الإصابة بالفيروس، بدأت تتسارع بجنوب إفريقيا، في تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وفي الشهر التالي أعلن العلماء اكتشاف السلالة الجديدة.

وكانت هذه السلالة القوة الدافعة الرئيسية للموجة الثانية من إصابات كوفيد-19 على مستوى البلاد والتي رفعت معدل الإصابات اليومي إلى ذروة جديدة زادت على 21 ألف حالة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وهذه السلالة واحدة من عدد من السلالات الجديدة التي تم اكتشافها في الشهور ألأخيرة ومن بينها سلالتان أخريان في إنجلترا والبرازيل يخشى العلماء أن تكونا وراء زيادة سرعة انتشار كوفيد-19.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إن السلالة التي تم رصدها في جنوب إفريقيا باتت موجودة في 20 دولة وإقليما ومنطقة، من بينها ألمانيا ، فيما باتت السلالة المتحوّرة لكورونا المستجد التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا منتشرة الآن في 50 بلدا.

ع.ج.م (د ب أ، رويترز)