خبراء: حرائق الغابات تهدد النظام البيئي في اليونان

بعد الحرائق التي استعرت في غابات في بعض أركان من اليونان، قال المهندس الزراعي في مرصد أثينا خارالامبوس كونتوس لوكالة فرانس برس "كان الشتاء جافاً ولم تكن أمطار الربيع كافية للحفاظ على رطوبة" الجذور.
بدوره، قال نيكوس بوكاريس رئيس الاتحاد اليوناني للغابات، إن اليونان شهدت فترة طويلة من الحرّ والرياح القوية والجفاف، وكلها "ظروف مناخية قصوى تؤجج الحرائق" كما هي الحال في أماكن أخرى في محيط البحر الأبيض المتوسط.
وأتت الحرائق، خصوصاً في أتيكا في منطقة أثينا، وفي جزر رودس وكورفو وإيفيا السياحية، على "حوالي 50 ألف هكتار" وفق كونتوس الذي أشار إلى أن هذا "أسوأ شهر تموز/يوليو" منذ 13 عاماً.
وقال وزير الحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس الجمعة إنه تم تسجيل حوالى 660 حريقاً، أخمدت غالبيتها بسرعة، خلال عشرة أيام بمعدل 50 إلى 70 حريقاً في اليوم.
وتشهد اليونان حرائق غابات كل عام، وغالباً ما تكون مميتة، كما حدث عام 2007 في بيلوبونيز وإيفيا (84 قتيلاً) وعام 2018 في ماتي، وهو منتجع ساحلي قرب أثينا (103 قتلى). قبل عامين، أدت الحرائق، خصوصاً في إيفيا، إلى مقتل ثلاثة أشخاص خلال الصيف وأتت على 130 ألف هكتار، بما فيها بساتين زيتون وغابات صنوبر تنتج الراتنج، كما اندلعت النيران في مئات خلايا النحل.
وأسفرت حرائق هذا العام حتى الآن عن مقتل خمسة أشخاص. سيجري تقييم التبعات البيئية بعد إخمادها، وفقاً للفرع اليوناني للصندوق العالمي لحماية الطبيعة.
أزمة مناخية أم تقصير حكومي؟
يقول بوكاريس: "الحرائق المتكررة تهدد النظام البيئي، إذ تتحوّل الغابات إلى أراض حرجية زراعية (...) يميل مشهد الطبيعة إلى التغير ليصبح مشابها ً للمناظر الطبيعية الإفريقية".
في رودس حيث اندلعت الحرائق في 18 تموز/يوليو "تأثر جزء كبير من الحياة البرية بشكل خطير. عثر على بعض الغزلان الأوروبية متفحمة" كما قال غريغوريس ديميترياديس رئيس جمعية حماية البيئة المحلية.
وكانت الحرائق أيضاً السبب وراء انتشار جسيمات ملوثة بلغت مستويات "قياسية" في شهر تموز/يوليو: "ميغا طن من انبعاثات الكربون بين 1 و25 تموز/يوليو، أي ضعف الرقم القياسي المسجّل في تموز/يوليو 2007"، بحسب المرصد الأوروبي كوبرنيكوس.
وذكّر خارالامبوس كونتوس بأن كل ست سنوات تقريباً، تندلع النيران في الجبال المحيطة بأثينا، ما "يؤثر على النظام البيئي لحوض العاصمة"، وهي واحدة من أكثر المدن اكتظاظاً في أوروبا، إذ يعيش فيها أكثر من ثلث السكان اليونانيين البالغ عددهم 10,5 ملايين نسمة.
بالنسبة إلى نيكوس بوكاريس، فإن الوضع في حوض أتيكا إشكالي أيضاً لأن "المساحات الخضراء قليلة والإنشاءات الإسمنتية تخلق بيئة حرارية مغلقة".
وغالباً ما تتهم الحكومة اليونانية التي تعزي الحرائق إلى أزمة المناخ، بعدم بذل جهود كافية لحماية التنوع البيولوجي واتخاذ إجراءات لمنع الحرائق. وأشار بوكاريس إلى أن "هذا العام، بدأت الوقاية متأخرة بعض الشيء، لكن حتى الإجراءات الوقائية ليست دائماً الدواء الشافي عندما تأخذ النيران أبعاداً هائلة"، مضيفاً أن اليونان تلقّت تمويلاً أوروبياً يبلغ 55 مليون يورو في العام 2022 و86 مليوناً في العام 2023 من أجل الاستعداد لحرائق الغابات بشكل أفضل. ودعا إلى ترك الأراضي المحترقة تتجدد وإلى منع تحويل "الغابات المحترقة إلى مناطق للزراعة أو البناء" كما يحدث في كثير من الأحيان.
من جهتها، قالت ألكسندرا ميساري من الفرع اليوناني لمنظمة غرينبيس: (السلام الأخضر): "أزمة المناخ لم تظهر فجأة وهناك ضرورة لتعاون الحكومة مع السلطات المحلية والمتطوعين لمكافحتها".
خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
المغادرة على عجل
يحمي أب نفسه وابنته من حرائق الغابات التي اندلعت في رودوس منذ أيام. تم إجلاء حوالي 30 ألف شخص، وتم نقل أكثر من 2000 منهم، بمن فيهم العديد من السياح، بواسطة سفن من الشواطئ. وكان على بعضهم السير على الأقدام، لأن بعض الطرق قد انقطعت وأغلقت جزئيًا بسبب النيران.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
الهروب من النيران
تطلبت عمليات إجلاء الآلاف من الناس تضحيات كبيرة من السياح وجهودًا هائلة من رجال الإطفاء. وصرح محافظ رودوس جورجيوس هادجيماركوس للقناة اليونانية "سكاي تي في" بأن بعض الطرق لم تعد متاحة بسبب النيران، ويجب إيواء السياح وبعض السكان المحليين مؤقتًا في صالات الرياضة ومباني المدارس وقاعات المؤتمرات في الفنادق.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
سحب الدخان تغطي السماء
الحريق الكبير في جزيرة رودوس مستمر منذ عدة أيام، وقد اندلع في جبل في وسط الجزيرة. ويشارك في مكافحة الحريق خمس طائرات هليكوبتر وحوالي 200 رجل إطفاء. لا تزال نهاية للحريق غير معروفة حتى الآن. وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء فاسيليس فارثاكوجيانيس لقناة "سكاي تي في": إنه ليس حريقًا سينتهي غدًا أو بعد غد.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
الماء لغابات متفحمة
ليس فقط في رودوس تجتاح الحرائق الغابات. موجة الحر الشديد مع درجات حرارة تتجاوز 44 درجة مئوية، أدت إلى نشوب حرائق غابات في جميع أنحاء اليونان. والمنطقة الأكثر تأثرًا هي منطقة أجيا سوتيراس في بلدية تاناجرا بالقرب من أثينا، حيث تقوم هذه المروحية بإلقاء حمولتها من الماء لإطفاء الحريق. وسبق أن دُمرت المنطقة في حرائق كبيرة عام 2007.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
قافلة محبي الخيول
ليس البشر فقط يفرون من نيران الحرائق، بل يجب إخلاء الحيوانات أيضًا. في 17 من يوليو/ تموز تعرضت مزرعة لتربية الخيول في كاليفيا بالقرب من أثينا للحريق. وتقود الموظفات الخيول في قافلة خارج منطقة الخطر وتحمين أنفسهن بأقنعة للوجه من السحب السامة.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
الزلزال المدمر ثم الحرائق
ليس فقط في اليونان بل في جميع أنحاء أوروبا تؤدي موجة الحر الشديد هذا الصيف إلى اندلاع حرائق الغابات، حتى في تركيا. حيث ذكرت وكالة الأناضول التركية أن عدد حرائق الغابات في 18 يوليو/ تموز بلغ 19 حريقًا في جميع أنحاء البلاد. وقد تأثرت بذلك منطقة هاتاي أيضا، والتي كانت قد تعرضت لزلزال مدمر في فبراير/ شباط من هذا العام.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
سحب الرماد تغطي السماء
حتى جزيرة لا بالما الإسبانية تعاني من وضع حرج للغاية. فقط قبل عام تقريباً في 19 سبتمبر/ أيلول 2022 ثار بركان هناك. ابتلعت تدفقات الحمم 4000 مبنى و350 هكتارًا من الحقول. والآن تتصاعد سحب الرماد مرة أخرى ـ هذه المرة تشتعل الغابة. ودُمر ما يقرب من 3000 هكتار من الأراضي. ومع ذلك تمت السيطرة في الأثناء على الحرائق.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
دق ناقوس الخطر في كندا
تشتعل الغابات أيضًا خارج أوروبا. في كندا اندلعت حرائق الغابات في آن واحد في جميع المقاطعات في الفترة ما بين مارس/ آذار ويوليو/ تموز. وحتى 22 يوليو اندلع 4498 حريقًا مدمرًا في مساحة تقدر بحوالي 113 ألف كيلومتر مربع. وتم إجلاء نحو 155 ألف شخص حتى 8 يوليو، وهي أكبر عملية إجلاء تم تسجيلها في كندا.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
ضباب الدخان يجتاز الحدود
انتقلت سحب دخان حرائق الغابات في كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ففي مدينة فيلادلفيا غطت غيوم الدخان السماء لعدة أيام (صورة). وفي نيويورك غطى الدخان الكثيف تمثال الحرية. وتجاوزت السحب الداكنة المحيط الأطلسي ووصلت إلى البرتغال. وآثار تلك السحب الدخانية وصلت حتى المانيا، وخاصة في ولاية زارلاند.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
الجحيم في موقع تدريب للجيش
تندلع النيران من حين لآخر في ألمانيا أيضًا. وقد شب حريق في منتصف يونيو/ حزيران في غابة بمنطقة لوبتهين في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن، التي كانت موقعا لتدريب القوات العسكرية. وبفضل تحسين التدابير الوقائية تم إطفاء الحريق بسرعة هذه المرة، بالمقارنة مع عام 2019 عندما شب أكبر حريق غابات في تاريخ البلاد. بلغت المساحة المدمرة من الغابات هذه المرة 100 هكتار، وقبل أربع سنوات بلغت المساحة المدمرة 1000 هكتار.