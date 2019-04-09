 خبراء تغذية: لا تعتمدوا كثيراً على المكملات الغذائية | علوم وتكنولوجيا | DW | 01.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

خبراء تغذية: لا تعتمدوا كثيراً على المكملات الغذائية

بين دعايات شركات الأدوية وأبحاث المراكز الطبية يستمر الجدل حول المكملات الغذائية وتأثيرها على صحة الإنسان. فهل تعد المكملات الغذائية مفيدة أم أنها قد تضر الصحة؟ وكيف تمكن تغطية احتياجات الجسم من الفيتامينات بشكل طبيعي؟

Vitamintabletten und Zitrusfrüchte (Getty Images)

لا ينتهي الجدل الدائر حول المكملات الغذائية ومدى أهمية الاستعانة بها سواء مع أو عوضاً عن الفيتامينات من مصادرها الطبيعية. فعلى الرغم من الدعاية الواسعة التي تقوم بها شركات الأدوية للتسويق لتلك المكملات الغذائية إلا أن عددأ من الأطباء ومراكز الأبحاث تؤكد أنه من الضار للغاية الاعتماد عليها بدلاً من الفيتامينات القادمة من مصادرها الطبيعية من فواكه وخضراوات ولحوم.

وغالباً ما يفضل الأطباء عدم الاعتماد على تلك المكملات الغذائية لإمداد الجسم بالفيتامينات اللازمة له، خاصة إذا كان من الممكن تعويض هذا النقص من خلال تناول الفاكهة والخضراوات، وفي حالة فيتامين (د) فيكفي تعرض الجسم لأشعة الشمس لخمسة عشر دقيقة يوميا وإلا سيكون على الشخص تعويض النقص في تكوين هذا الفيتامين من خلال المكملات الغذائية.

حالات يمكن الاعتماد فيها على المكملات الغذائية

ويشير الأطباء إلى أن هناك بعض الحالات المحددة التي يمكن فيها الاعتماد على المكملات الغذائية، وهذه الحالات تحددها البروفيسورة كريستينا نورمان، من المعهد الألماني للبحوث الغذائية في بوتسدام ريروكه، في الرياضيين والذين يجب وضع برامج غذائية خاصة لهم تضمن حصولهم على احتياجاتهم من الفيتامينات والتي تختلف بحسب السن وطبيعة الرياضة التي يمارسونها، والحالة الثانية هي كبار السن حيث أن عدم تناولهم ما يكفي من الطعام يقلل من كمية الفيتامينات التي يحصلون عليها، وهو ما يجعلهم في حاجة إلى تلك المكملات الغذائية.

أما الحالة الثالثة فهي الحوامل واللواتي ينصحن بتناول بعض المكملات الغذائية الخاصة مثل حمض الفوليك واليود والحديد. بالإضافة إلى النباتيين، والذين قد لا يتمكنون من الحصول على بعض الفيتامينات عبر الخضراوات والفواكه لأن الكميات المتوافرة منها في الأطعمة النباتية ليست كافية، مما يضطرهم للجوء إلى المكملات الغذائية للحصول على هذه الفيتامينات.

 

مشاهدة الفيديو 08:59

المكملات الغذائية - حديث مع خبير

وتقول البروفيسورة كريستينا نورمان "إن من تتوافر لهم فرص الحصول على طعام صحي متوازن لا يحتاجون إلى تناول احتياجات أجسامهم من الفيتامينات عبر مصادر خارجية". وتضيف البروفيسورة الألمانية أن غياب أو نقص أحد الفيتامينات يعني اتباع نظام غذائي غير مناسب (...). وبحسب الخبيرة في المعهد الألماني للبحوث الغذائية، فإن تناول المكملات الغذائية لا يعوض الأثر السلبي لنقص الفيتامينات، كما أن العناصر الغذائية المفيدة في تغذيتنا يجب أن تكون موجودة في تشكيلة منوعة أي أن تأثيرها يكتمل بعد الحصول عليها جميعاً، وهو ما يطلق عليه "تأثير التآزر الغذائي" وهو ما لا يحدث مع العناصر الغذائية التي يتم تناولها بشكل منفرد، حسب البروفيسورة نورمان. وبالتالي فإن الحصول على الفيتامينات من خلال الخضراوات والفواكه أفضل بكثير من تناولها من خلال المكملات الغذائية.

فيتامين د وتأثير نقص تركيزه في الجسم

ومؤخراً تصاعد الاهتمام العالمي بفيتامين (د) والمشاكل التي تحدث للجسم مع نقص معدلاته ما دفع الكثيرين الى الاستعانة بالمكملات الغذائية لتعويض النقص في تركيزه بأجسامهم. وتقول الدكتورة دوريس راينهارت اخصائية الطب العام أعراض نقص الفيتامين (د) تتمثل في الإرهاق والتعب وتعكر المزاج وهي أعراض عامة للغاية ما يجعل الوصول إلى سبب الإصابة بها على وجه التحديد أمر صعب ويمكن ربطها بأمراض أخرى

Laboratoires Crinex Uvedose Vitamin D Präparat (picture-alliance/BSIP/OLIEL)

نقاشات متسمرة حول فيتامين (د)

وتنصح الدكتورة راينهارت بالتعرض يومياً لأشعة الشمس لمدة ربع ساعة حتى يتمكن الجسم من القيام ببناء فيتامين (د) في الجلد والكبد والكليتين إلى جانب تناول السمك الدسم وبعض أنواع الفطر ومنتجات الألبان وبذلك يكون الجسم قد حصل على حاجته من الفيتامين أي أن الإنسان لا يحتاج إلى كميات إضافية من هذا الفيتامين حتى وإن زعم قطاع صناعة الأدوية عكس ذلك لكن المبالغة بشأن هذا الفيتامين ما هو إلا ترويج للمستحضرات الطبية

وينصح الأطباء في بعض الحالات مثل احتمال التعرض للإصابة بهشاشة العظام أو من تجاوزوا سن السبعين أن يقوم هؤلاء وتحت إشراف الأطباء بتناول فيتامين (د) من خلال المكملات الغذائية بجرعات مختلفة، وأيضاً إذا كان الشخص يتناول طعاماً غير متوازن تناول غذاء غير متوازن أو لا يتناول ما يكفي من الأسماك أو عدم التعرض للشمس لفترات طويلة، ففي هذه الحالات يجب على الشخص أن يتناول ما بين 1000 و 1200 وحدة من فيتامين دي يومياً، لكن الدكتورة راينهارت حذرت من زيادة الجرعة اليومية من فيتامين (د) عن 4000 وحدة يومياً حيث قد يتسبب ذلك في الإضرار بوظائف الكليتين

ع.ح/ع.ش (DW)

  • default

    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    لكل نوع من الفيتامينات تركيبته الخاصة، وتذوب أغلبها في الدهون، هذا يعني أن الجسم يحتاج إلى الدهون لمعالجتها. وهذه الفيتامينات هي فيتامين،CوDوEوFوK، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول الأفوكادو أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند والمسكرات إلى جانب الخضروات، فهي تجعل تضاعف من فوائد الخضروات سواء كانت نيئة أم مطبوخة.

  • default

    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    ينصح خبراء التغذية بضرورة تناول مختلف أنواع الخضروات وأشكالها. فالاكتفاء بتناول الخضروات الورقية مثل الخس لا يضمن الحصول على كافة المغذيات النباتية كاللوتين والفلافونويد والعفص، علما أن هذه المركبات تساعد على الوقاية من أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان.

  • default

    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    تناول الخضروات النيئة مفيد جدا، لكن هناك أنواع من الخضار تكون مغذية أكثر، لو تم تناولها مطبوخة. علما أن خبراء التغذية ينصحون بتجنب طهي الخضار بقليها أو تحميرها، بل سلقها قليلا حتى يتغير لونها دون أن تصبح رخوة. ومن بين الخضار التي ينصح بتناولها مطبوخة: الطماطم والجزر والهليون والفطر والسبانخ، أما أنواع الخضار التي ينصح بتناولها نيئة فهي، الفليلفة والشمندر والبصل والبروكولي.

  • default

    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    لاشك أن الخضروات الطازجة هي الأفضل، لكن حفظ الخضروات لمدة طويلة في الثلاجة يجعلها تفقد الكثير من المواد العناصر الغذائية الموجودة بداخلها، يمكن تجنب ذلك بغسل الخضروات وتقطيعها وتجميدها، لاستخدامها لاحقا بعد إذابتها.

  • default

    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    عند تقطيع أوراق الخس يتم إنتاج مواد كيميائية نباتية ثانوية كوسيلة دفاع طبيعية، وأظهرت الكثير من الدراسات الحديثة أن ذلك يساعد على مضاعفة كمية المواد المضادة للأكسدة، ما يعني أن الاستفادة القصوى من أوراق الخس تكون بتقطيعه وحفظه في الثلاجة لتناوله في اليوم التالي.

  • Griechischer Salat (Symbolbild)

    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    تكثر المواد الحافظة في السلطات المصنعة، فضلا عن أنها مليئة بالسكر والصوديوم والمواد الضارة، حتى لوتم الإشارة إلى أنها خالية من الدسم. لذا ينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن استخدام الصلصات الجاهزة واستبدالها بصلصات طازجة.

  • default

    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    يحتوي الثوم على مركب مفيد جدا يعرف باسم "الأليسين"، ويتم تنشيط هذه الأنزيم بعد تقشير الثوم وتقطيعه أو طحنه، ما يعني ان الاستفادة القصوى من هذا الأنزيم لاتكون باستخدام الثوم مباشرة بعد فرمه، بل تركه لمدة 15 دقيقة قبل استخدامه.

  • default

    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    تحتوي البطاطس على كمية عالية من السكر، ما يعني أن تناولها يرفع مستوى السكر في الدم. ووفقا لموقع "غيزوندهايت تيبس" فإن مرور يوم كامل على طهي البطاطس يساعد على تحويل السكر فيها إلى شكل يمكن هضمه ببطئ. ما يعني أن أفضل طريقة للحفاظ على قيم السكر منخفضة بعد تناول البطاطس، يكون بطهيها قبل يوم كامل من تناولها وحفظها بالثلاجة.

    الكاتب: إعداد: دالين صلاحية


مختارات

نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

لاشك أن للخضروات فوائد جمة لكن الاستفادة منها يتوقف على طريقة إعدادها وحفظها وعلى تحقيق التوازن بينها وبين المواد والمكونات الغذائية الأخرى المكملة، كما أن هناك أخطاء ترتكب أثناء طهيها تفقدها الكثير من فوائدها وخواصها. (01.12.2015)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

المكملات الغذائية - حديث مع خبير  

مواضيع ذات صلة

Pills, Pillen, Tabletten, Gesundheit, Health

باحثون: الفيتامينات لا تكون صحية إلا إذا كانت طبيعية 09.04.2019

كثير من الناس يقبلون على تناول المكملات الغذائية بهدف الحصول على الفيتامينات التي تحتاجها أجسامهم. فما هو الفرق بين فيتامينات المكملات الغذائية والفيتامينات الطبيعية. وأيهما أكثر نفعا للصحة؟

Beauty- Klinik an der Alster

تناول هذا الفيتامين بإفراط يزيد احتمالات كسور الفخذ 20.05.2019

بالرغم من حاجتنا الشديدة إلى الفيتامينات بأنواعها المختلفة لأهميتها وفوائدها المتعددة، ينبغي الحذر من الإفراط  في تناولها. فما هو الفيتامين الذي يؤدي إفراط تناوله إلى ارتفاع معدلات حدوث كسور الفخذين؟    

Schweiz Val Bondasca

دراسة: سكان سويسرا لا يستطيعون إنتاج ما يكفيهم من "فيتامين د" 25.05.2019

بالرغم من قدرة أجسادنا على انتاج كميات كافية من فيتامين "د" مجانا، وذلك بالتعرض إلى أشعة الشمس، أو عن طريق تناول الأسماك والمأكولات الأخرى الغنية به، كشفت دراسة أن سكان سويسرا يواجهون مشكلة في هذا الأمر، ما السبب يا ترى؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  