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صحة

خبراء تغذية ألمان: استهلاك الكحول مضر حتى ولو بكميات قليلة

١٧ أغسطس ٢٠٢٤

يعتقد كثيرون أن تناول مشروب كحولي بين الفينة والأخرى قد لا يكون مضرا، بل يمكن أن يكون مفيدا. خبراء ألمان ينفون علميا هذه الأفكار وينصحون بالتوقف عن شربه. فما سبب هذا التقييم الطبي؟

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أضرار المشروبات الكحولية
أوصت الجمعية الألمانية للتغذية بعدم استهلاك الكحول حتى ولو بكميات معتدلة، متراجعة بذلك عن تقييم سابق لها.صورة من: Annette Riedl/dpa/picture alliance

على عكس موقفهم السابق حول مختلف جرعات الكحول، خرجت جمعية التغذية الألمانية بموقف جديد قد يكون صادما للبعض، خاصة من كانوا واثقين أن جرعات قليلة من الكحول بين الفينة والأخرى، ليس لها أضرار صحية، بل العكس، قد تكون مفيدة لصحتهم.

وصارت اليوم جمعية التغذية الألمانية (DGE) تنصح بوضوح تام بعدم شرب الكحول، معتبرة أنه حتى في حالة الاعتدال، فإن الكحول ليس صحيا، ولا توجد كمية آمنة أو نافعة للصحة منه، حسب ورقة بحثية علمية تتضمن موقفها الجديد.

سبب في مئات المشاكل الصحية
من خلال الدراسة، أوضحت الجمعية الألمانية أن الكحول سبب لأكثر من 200 مرض وحادث صحي. ويقول الخبراء "إذا كنت ترغب في شرب الكحول، فعليك تجنب الكميات الكبيرة، خاصة بالنسبة لفئة الشباب. أما الأطفال والمراهقين والنساء الحوامل والمرضعات، فيجب أن يمتنعوا عن الكحول تماما".

لا يوجد مقدار خال من المخاطر
وتوصل تحليل الدراسات المختلفة حول العلاقة بين مقدار استهلاك الكحول والصحة، أجراه باحثون في جامعة فيكتوريا الكندية أن السبب وراء اكتشاف الدراسات لفوائد صحية من الاستهلاك المعتدل للكحول، بسبب أخطاء في تصميم الدراسات السابقة. وللتوصل لهذه النتيجة قاموا بالاطلاع على 107 دراسات علمية حول العلاقة بين استهلاك الكحول والوفيات وتقييمها.

وفقا لتقرير نشره موقع "تي أونلاين" الألماني، فإن خبراء الجمعية الألمانية، وجدوا أن العلاقة بين استهلاك الكحول والأمراض الصحية معقدة للغاية. وقد جاء في دراستهم أنه بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة، لوحظ أن هناك ارتباط بين الأعراض واستهلاك الكحول.

وعموما، فإن نسبة الأمراض والوفيات الناجمة عن الكحول مرتفعة للغاية في كل أنحاء العالم وخاصة في أوروبا. وقد بلغ متوسط استهلاك الكحول في ألمانيا خلال عام 2019 أكثر من ضعف المتوسط العالمي.

للكحول تأثير خطير على الصحة النفسية والعقلية
ويرتبط استهلاك الكحول أيضا باضطرابات النمو لدى الأجنة، إضافة لتأثيره المباشر على عدد حوادث السير والإصابات الناجمة عنها، وحوادث العنف والأمراض النفسية والاضطرابات الاجتماعية"، حسب تقرير الجمعية. وتحدث التقرير أيضا عن بعض الجوانب السلبية التي تظهر على مستهلكي الخمر، على المدى القصير مثل ضعف التركيز وتشتت الانتباه والوقت اللازم لإظهار رد فعل.

كل استهلاك للكحول مضر
ويعد استهلاك الكحول بأي شكل من الأشكال خطرا على الصحة، حتى لو كان الشخص يشرب نسبة منخفضة من الكحول مثل النسبة التي تحتوي عليها البيرة. وليس المشروب نفسه هو المضر، بل ما يحتويه من كميات كحول خالص. وتبقى الطريقة الأكثر أمانا للتعامل مع المشروبات الكحولية هي تجنبها بشكل كلي.

ما أهمية المشروبات الكحولية في حياة الألمان؟

م.ب

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