 خبراء.. اهتمام الطفل بالديناصورات دليل على ذكائه | عالم المنوعات | DW | 16.03.2019

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منوعات

خبراء.. اهتمام الطفل بالديناصورات دليل على ذكائه

تتعدد اهتمامات الأطفال وتختلف منذ مرحلة مبكرة. ومنذ العام الثاني يظهر لدى غالبيتهم اهتمام أكبر بموضوعات معينة. ويرى خبراء أن اهتمام الأطفال بعالم الديناصورات دليل على ذكائهم. كيف ذلك؟

Verhältnis Tyrannosaurus Rex Mensch Symbolbild (picture alliance/Mary Evans Picture Library/Ardea)

عندما يصل غالبية الأطفال إلى المرحلة العمرية بين سنتين إلى ست سنوات يظهر لديهم ما يسميه المتخصصون "بالاهتمام الشديد"، ويقصد بذلك التركيز على موضوع معين وبشكل متواصل كعالم الحيوانات أو ظواهر طبيعية كالبراكين أو حتى الديناصورات، التي تغري الأطفال كثيرا ويريدون معرفة تفاصيل أدق عنها، مثلا: أين كانت تعيش ولماذا اختفت وماذا كانت تأكل؟ الخ..

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وبينما تهتم الفتيات بالألعاب المتربطة بالخيال (كقصص الأميرات مثلا)، يهتم الأولاد بمعرفة الكثير من المعلومات حول أشياء وظواهر معينة ولا يكفون عن طرح أسئلة محرجة على لآباء لأنهم لا يستطيعون الإجابة عليها بما يشبع فضول الطفل: مثلا لماذا اختفت الديناصورات؟ 

وحسب الخبراء فإن اختيار الأطفال للموضوع الذي يثير "اهتماماتهم الكبيرة" يتم بشكل مستقل تماما عن اهتمامات الوالدين. نظرا للعطش الكبير للمعرفة، حسب ما جاء في تقرير موقع المنوعات الألماني "برغيته".

 وأكد مربون خبراء أن الأطفال الذين يهتمون بشكل كبير بالديناصورات وعالمها يتمتعون بقدر أكبر من الذكاء، لأن ذلك يتيح لهم القدرة على معالجة المعلومات وعلى التركيز. ويساعد هذا الاهتمام باكتساب الخبرات على البحث التلقائي، ما يساعد الأطفال ويمنحهم مزايا كبيرة أثناء الالتحاق بالمدرسة.

وينصح الخبراء الآباء بدعم أطفالهم خصوصا الذين لم يتعلموا القراءة بعد. ويعتبر المتخصصون دعم الآباء مهما جدا للحفاظ على اهتمام وفضول الأطفال. ومن بين الأنشطة التي تساعد على ذلك قراءة الكتب غير الخيالية للأطفال ومشاهد الأفلام الوثائقية معهم؛ إضافة إلى مرافقتهم إلى المتاحف. والأهم من ذلك مشاركة الأطفال الحديث وإظهار الاهتمام بالأسئلة التي يطرحونها، حسب تقرير موقع "برغيته".

ع.ع/ ع.ج

  • Deutschland Sonderausstellung Spinosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    في فيلم "الحديقة الجوراسية" الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ، يتواجه الديناصوران "سبينوصورس" و تيرانوصورس" في معركةٍ دامية. ما حدث كان مستوحى تماماً من الخيال العلمي، لأن الوقائع تُشيرُ إلى وجود فجوة زمنية تُقَدر بأربعين مليون سنة بين الديناصورين. وقد عُثِرَ على الهيكل العظمي لهذا الديناصور منذ بضع سنوات في المغرب. أما الهيكل المتواجد في متحف برلين للتاريخ الطبيعي فماهو إلا نموذج مُخَصَص للعرض.

  • USA Spinosaurus Aegyptiacus in Washington

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    عاش الديناصور"سبينوصورس" قبل مائة مليون سنة، وكان نوعاً فريداً من أنواع الديناصورات، إذ كان يعيش في بيئة مائية. كما كان بمقدوره مضغ فريسته بفكيه القويين والتهامها حتى العظام. عُثِرَ على عظام هذا الديناصور لأول مرة عام 1912، إلا أن الفوضى التي رافقت الحرب العالمية الأولى أدت إلى إختفائها. ويعرض متحف التاريخ الطبيعي في هذه الأيام أول نموذج بالحجم الطبيعي للهيكل العظمي لديناصور "سبينوصورس".

  • Naturkundemuseum Berlin Tristan Kopf

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    أمسى بإمكان مُحبي الديناصورات مشاهدة الديناصور "سبينوصورس" وهو يقف جنباً إلى جنب مع الديناصور "تيرانوصورس" المعروف بـ "تي ريكس". وتنتهي فعاليات معرض الديناصور "سبينوصورس" في الثاني عشر من يونيو/ حزيران. أما معرض الديناصور "تي ريكس"، الذي يُعْرَف أيضاً بإسم "تريستان لوتو"، و هو اسم ابن أحد مالكي الديناصور، فسيستمر بتقديم عروضه اعتباراً من شهر ديسمبر/ كانون الأول في برلين ولمدة ثلاث سنوات.

  • Deutschland Dino Ausstellung im Naturkundemuseum Berlin Niels Nielsen

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    نظراً لثقل وزن الجمجمة مقارنة بطول الهيكل العظمي لديناصور "تي ريكس"، الذي يبلغ 12 متراً، فإنها تُعْرَض في واجهة عرض منفصلة بمتحف برلين للتاريخ الطبيعي. وقد استخدمت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشكيل نسخة مماثلة للجمجمة الأصلية وثُبِتَت على الهيكل العظمي. يبلغ طول الجمجمة متراً ونصف المتر وهي بنسبة ثمانية وتسعين في المائة بحالة جيدة.

  • Argentinien Riesendinosaurier entdeckt

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    يبلغ طول الديناصور "سبيغوصورس" 40 متراً ويبلغ ارتفاعه عن الأرض 20 متراً ووزنه 80 طناً. هذه العظام التي اكتشفت عام 2014 في الأرجنتين تُعْتَبر الأضخم لديناصور يكتشف حتى الآن. ونظراً لعدم اكتمال عملية الكشف عن الهيكل العظمي بشكل كلي، فإن الخبراء في برلين يتكهنون بمدى ضخامة الديناصور"ستيغوصورس" ومعرفة حجمه الحقيقي.

  • England Sonderausstellung Stegosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    على عكس الديناصورات في متحف برلين للتاريخ الطبيعي، يُعْتَبَر الديناصور"سبيغوصورس" من الكائنات المُسالمة التي تعتمد في غذائها على النباتات. كما يُعْتَبَر هيكله العظمي، الذي يتألف من 300 قطعة من العظام، هو الهيكل الأكثر كمالاً، إذ يبلغ طولة من الرأس حتى الذيل ستة أمتار وستين سنتيمتراً، وهو يعرض الآن في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.

  • USA Sonderausstellung Titanosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    يُعْرَض الديناصور "تيرانوصورس ريكس" في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بمدينة نيويورك. وتتميز عظام الهيكل العظمي بحالتها السليمة التي تدعو للإعجاب. وقد اكتشف الهيكل العظمي من قبل شركة بترول ألمانية كانت تقوم بأعمال التنقيب عن البترول في الأرجنتين. وتقع المنطقة التي اكتشفَ فيها الهيكل العظمي بمنطقة "باتاغونيا" جنوب الأرجنتين، وهي منطقة جذب لعلماء الأحياء والمستحاثات.

    الكاتب: غالية داغستاني/ زابينه أولتسه


مختارات

ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

في فيلم "الحديقة الجوراسية" تمكن الديناصور"سبينوصورس" الشبيه بالزواحف من التغلب على الديناصور"تيرانوصورس" الذي يُعرف اختصاراً "تي ريكس". وسيشهد متحف برلين للتاريخ الطبيعي عرضاً للديناصورين خلال الأشهر القادمة. (15.02.2016)  

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