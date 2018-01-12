خبراء الصحة ينصحون بتناول الزبيب يومياً والسبب..؟

الفواكه المجففة بمختلف أنواعها تعتبر مفيدة رغم احتواء بعضها على كميات عالية من السكر نسبيا، ويحبها كثيرون ويقبلون على تناولها حتى دون معرفة فوائدها الصحية والغذائية. والزيبب واحد من أكثر الفواكه المجففة انتشارا واستهلاكا بطرق مختلفة سواء بإضافته إلى بعض الأطباق أو تناوله لوحده.

ورغم أن الزبيب يعتبر من السكريات، إلا أنه مفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على مادة أولينوليك هايد وحمض الأولونينولك.

وقد أثبتت الاختبارات أن هاتين المادتين الطبعيتين تمنعان نمو البكتيريا المسببة لأمراض الفم واللثة، وتؤثران حتى بأقل نسبة تركيز لهما، الأمر الذي يمنع الترسبات على الأسنان وتسووسها ووصول أمراض اللثة إليها. لكن ذلك لا يغني عن ضرورة تنظيف الفم والأسنان بشكل جيد يوميا.

لهذا ينصح خبراء الصحة بضرورة تناول كمية كافية من الزبيب يوميا.

س.م/ ع.ج (DW)