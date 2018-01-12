 خبراء الصحة ينصحون بتناول الزبيب يومياً والسبب..؟ | عالم المنوعات | DW | 07.07.2018

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منوعات

خبراء الصحة ينصحون بتناول الزبيب يومياً والسبب..؟

يعتبر الزبيب من الفواكه المجففة المحببة لدى الكثيرين ولكن ربما لا يقبلون على تناوله إلا في أوقات متباعدة وربما بالصدفة. خبراء الصحة يؤكدون ضرورة تناول الزبيب يومياً لما له من فوائد متعددة، فما هي؟

Rosinen (Colourbox)

الفواكه المجففة بمختلف أنواعها تعتبر مفيدة رغم احتواء بعضها على كميات عالية من السكر نسبيا، ويحبها كثيرون ويقبلون على تناولها حتى دون معرفة فوائدها الصحية والغذائية. والزيبب واحد من أكثر الفواكه المجففة انتشارا واستهلاكا بطرق مختلفة سواء بإضافته إلى بعض الأطباق أو تناوله لوحده. 

مختارات

ورغم أن الزبيب يعتبر من السكريات، إلا أنه مفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على مادة أولينوليك هايد وحمض الأولونينولك.

وقد أثبتت الاختبارات أن هاتين المادتين الطبعيتين تمنعان نمو البكتيريا المسببة لأمراض الفم واللثة، وتؤثران حتى بأقل نسبة تركيز لهما، الأمر الذي يمنع الترسبات على الأسنان وتسووسها ووصول أمراض اللثة إليها. لكن ذلك لا يغني عن ضرورة تنظيف الفم والأسنان بشكل جيد يوميا. 

لهذا ينصح خبراء الصحة بضرورة تناول كمية كافية من الزبيب يوميا.

س.م/ ع.ج (DW)

  • default

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الفشار/ البشار

    البعض قد يتعجب من الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، فهي تبدو أطعمة عادية والبعض منها صحي. لكن في الحقيقة فهي تمثل خطراً كبيراً على الأسنان واللثة. الفشار، بالرغم من أنه صحي، إلا أنه أحياناً يتسبب في التهابات في اللثة نتيجة دخوله بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يسبب كسراً في الأسنان إذا تم تناوله نيئاً.

  • Fit und gesund Frühstück (Colourbox/A. Gravante)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الفاكهة المجففة

    على الرغم من أنها تعتبر مصدراً جيداً للألياف، إلا أنها تمثل كارثة حقيقية للأسنان. ليس السكر الذي تحتويه هوا السبب، وإنما كونها تلصق بالأسنان ويصعب إزالتها إلا بغسل الأسنان لفترة طوية. لذلك ينصح الأطباء بعدم تناولها إلا طازجة.

  • default

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    القهوة المثلجة

    تناول القهوة المثلجة عدة مرات في اليوم يؤدي إلى تسوس الأسنان. السكريات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته كحام للأسنان. ومع مرور الوقت والإسراف في تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية في محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.

  • Gesunde Nahrung Nüsse (picture alliance / Bildagentur-online/Elisseeva)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    المكسرات

    يتسبب الإسراف في تناول المكسرات إلى إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد، حيث تظل متبقية داخل الأسنان. لذا ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين

  • Zitrone (Fotolia/Dino Osmic)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الليمون الساخن

    لا تنساق وراء نصائح شرب الليمون الساخن صباحاً لفقد الوزن، فقد تكون بذلك تدمر أسنانك. فالليمون يحتوى على مواد حمضية قوية تؤدي إلى إزالة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.

  • Frauenhand mit Eiswürfeln (Colourbox)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    مكعبات ثلج

    إذا كنت من مدمني مضغ قطع الثلج، فعليك التوقف فوراً عن تلك العادة، لأن مضغ الثلج يسبب إجهاداً شديداً لمينا الأسنان. كما أنه قد يؤدي إلى كسر قطع من أسنانك.

  • Zwei Hände mit lackierten Fingernägeln halten mehrere Energy-Drinks (picture-alliance/dpa/R. Fellens)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    مشروبات الطاقة

    تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشخاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال الليل للدراسة. لكن في الحقيقة، تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت بحدوث جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى التسوس.

  • Rosinen beim Backen (AP)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الزبيب مع الشوكولاتة

    قد يكون من الأشياء المفضلة للبعض، فهو يضاف إلى الكعك أو يمكن تناوله مع الشكولاته فقط. لكنه يؤدي إلى التسوس أيضاً. فالزبيب نفسه يحتوى على كمية سكر عالية فضلاً عن التصاقه بالأسنان. والشكولاته أيضاً تحتوى على نسبة كبيرة من السكر.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (etiennevoss - Fotolia)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    رقائق البطاطس

    على الرغم من أن قرمشتها تشعر الكثير منا بالسعادة، إلا أن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان مسبباً التسوس.

  • Bildergalerie Zucker Hand greift Süsses (Colourbox)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الحلوى

    تتسبب الحلوى في تسوس الأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، فضلاً عن التصاقها بالأسنان عند مضغها. لذلك ينصح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون. س.م/ ي.أ


مختارات

10 أطعمة تدمر أسنانك!

حذر أطباء الأسنان في موقعي "بريدج كريك دينتال" و"ريدرز دايجست" من تناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي قد تؤدي إلى تدمير الأسنان وتسوسها. (31.01.2018)  

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