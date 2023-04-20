خبراء: البرهان و"حميدتي" في مأزق عسكري وسياسي

يتواصل القتال والاشتباكات الدامية في السودان بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وفشلت حتى الآن المساعي الدولية في وقف إطلاق النار بين الطرفين، اللذين وافقا على هدنتين لكنه أيا منهما لم يصمد.
وعلى وقع المعارك المحتدمة، قال خبراء إن طرفي الصراع البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للقوات المسلحة، من جهة قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية، الجنرال محمد حمدان دقلو ، عالقان في مأزق عسكري وسياسي.
وكانت التوترات بين البرهان وحميدتي قد تصاعدت على وقع خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني.
وفي ذلك، قالت هاجر علي، الباحثة في المعهد الألماني للدراسات العالمية والمناطقية، إن البرهان كان يرى أن خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش "تعني القضاء على أي خطر وقوع انقلاب محتمل ضده".
في المقابل، يرى سامي حمدي، مدير شركة "إنترناشونال إنترست" للاستشارات الدولية ومقرها لندن، أن حميدتي كان ينظر إلى خطط دمج قواته في الجيش بمثابة محاولة "لقص جناحيه".
وأضاف أن البرهان "كان يحاول كبح جماح قوات الدعم السريع وهو الأمر الذي فطن إليه حميدتي قبل حدوثه، لذا كان عليه التحرك بشكل مسبق للاستيلاء على السلطة".
المأزق العسكري
وعسكريا، أشارت هاجر علي إلى أن كفة الطرفين متساوية إذ أن الأمر الحاسم يتمثل في "النسبية وليس الحجم المطلق بين القوتين".
وفي مقابلة مع DW، أضافت "قوام قوات الدعم السريع يقدر ما بين 70 ألف و 150 ألف مقاتل في حين أن يتراوح تعداد الجيش ما بين 110 ألف و 120 ألف عنصر يخدمون في الجيش بشكل فعلي".
من جانبه، قال ياسر زيدان، الباحث والمحاضر في الجامعة الوطنية في السودان، إن الجيش السوداني يمتلك مجموعة أوسع من الأسلحة مقارنة بقوات الدعم السريع، مضيفا أن "عتاد الجيش العسكري أفضل فضلا عن امتلاكه مروحيات قتالية وكتائب مختلفة"
ورغم ذلك، أشار الخبير في الشأن السوداني إلى أن قوات الدعم السريع "مجهزة بشكل أفضل للانخراط في حرب الشوارع والمدن بفضل امتلاكها مركبات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة".
وفي مقابلة مع DW، قال إنه في حالة تمكن البرهان أو حميدتي من تحقيق انتصار عسكري محتمل، رغم صعوبة ذلك، فإن كلاهما "لن يكون بمقدوره حكم البلاد بشكل منفرد نظرا إلى افتقارهما لقاعدة سياسية داعمة لأي منهما".
الافتقار إلى المؤسسات الديمقراطية
يشار إلى أنه عد الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، جرى تشكيل مجلس عسكري بقيادة البرهان للإشراف على الانتقال الديمقراطي في السودان.
بيد أن في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، قام البرهان بانقلاب للإطاحة بالحكومة المدنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتشكيل مجلس سيادي برئاسته رغم الاحتجاجات الرافضة للعودة الحكم العسكري والمطالبة بالعودة إلى التحول الديمقراطي في البلاد.
وخلال التظاهرات، قامت قوات الدعم السريع بأعمال قمع ضد المحتجين ما أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.
وفي سياق متصل، قالت هاجر علي إنه على الرغم من إقدام البرهان على "تغييرات دستورية وتسهيل فوزه في الانتخابات بما في ذلك إنشاء مفوضية الانتخابات يمكنها تعديل القواعد الانتخابية، إلا أنه لا يزال يفتقد إلى الوسيلة السياسية التي تضمن له النجاح الفعلي في أي انتخابات مقبلة في السودان".
وأضافت أن غياب وجود حزب سياسي قوي يحكم البلاد على غرار حزب المؤتمر الوطني السابق بزعامة عمر البشير، سيمثل إشكالية كبيرة مع بدء الأطراف المتصارعة في المفاوضات.
وقالت هاجر "لقد أصبح واضحا جدا أن البرهان لا يستطيع أن يحكم البلاد بمفرده، لذا فهو بحاجة إلى الدخول في تحالفات أو اتفاقيات تقاسم سلطة مع أي حزب سياسي. لكنه لا يستطيع ذلك لأنه يفتقر إلى القاعدة السياسية".
محاربة "الجماعات الإسلامية المتطرفة"
وفي الوقت الذي كان فيه البرهان قليل الحديث إلى الإعلام منذ بدء الاشتباكات السبت الماضي، فإن حميدتي استغل منصات التواصل الاجتماعي لدعوة المجتمع الدولي لدعمه في قتاله ضد ما أسماهم "إسلاميين متطرفين".
وفي تعليقه، قال سامي حمدي إن تغريده حميدتي تشير " إلى أن الأمور لا تسير بالشكل الذي توقعه، لذا فهو يناشد الدعم الدولي."
من جانبها، ترى هاجر علي أن البرهان وحميدتي لن يكون بمقدورهما تحقيق انتصار سياسي أو عسكري في المستقبل القريب، مضيفة "لن يخرج أي طرف منتصرا في هذه الحالة لأن هذه الاشتباكات مجرد معركة وليست الحرب بين الطرفين بشكلها الأوسع".
جنيفر هوليس ) م.ع)
-
في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
قوى "إعلان الحرية والتغيير"
وهي تجمع لعدد من التيارات والمكونات السياسية الإئتلافات المدنية السودانية، منها "تجمّع المهنيين" و "الجبهة الثورية" و "تحالف قوى الإجماع الوطني" و "كتلة التجمع الاتحادي" و "كتلة قوى نداء السودان".
-
في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
تأسيس "إعلان الحرية والتغيير"
تأسّست قوى الحرية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2018 ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير. قامت تلك القوى المعروفة اختصاراً باسم "قحت" بصياغة "إعلان الحرية والتغيير" و"ميثاق الحرية والتغيير" الذي دعا إلى إقالة البشير من السلطة وهو ما حدث في نيسان/أبريل عام 2019.
-
في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
الجيش يطيح باتفاق تقاسم السلطة
استمرت "قحت" في نشاطها ونظمت احتجاجات في وجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد "نظريًا" بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت في مرحلة مفاوضات مع الجيش حتى توصلت معه في 17 تموز/يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة لكنها لم تصمد كثيراً، حيث أطاح الجيش السلطة المدنية واتُهم بتنفيذ "انقلاب".
-
في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
الجيش الحاكم الفعلي منذ استقلال السودان
الحاكم الفعلي للبلاد منذ إعلان الجمهورية عام 1956. يحتل المركز 75 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم ويصل عدد أفراده إلى نحو 200 ألف جندي بين قوات عاملة واحتياط. لدى الجيش السوداني 191 طائرة حربية متنوعة بين مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات شحن عسكري وطائرات تدريب ومروحيات هجومية. كما يمتلك 170 دبابة وآلاف المدرعات وأنواع مختلفة من المدافع وراجمات الصواريخ إلى جانب أسطول بحري صغير.
-
في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
انقلاب الجيش على الحكومة المدنية
استولى الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على السلطة وأعلن حالة الطوارئ، منهياً اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في خطوة وصفت بأنها انقلاب عسكري. تقول التيارات المدنية إن الجيش يرفض تسليم السلطة للمدنيين ما أدى لصدامات متعددة كان أبرزها ما سمى "بمجزرة القيادة العامة" في حزيران/يونيو 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيلٍ في يومٍ واحد وتبرأ المجلس العسكري منها وأكد فتح تحقيقات بشأنها.
-
في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
الرجل القوي في الجيش السوداني
يقود الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي برز اسمه في فبراير/شباط 2019، مع إعلان البشير ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول. تولى العديد من المناصب داخل وخارج السودان. عقّدت الانقسامات بين قوات الدعم السريع والجيش جهود استعادة الحكم المدني. وسرعان ما دب الخلاف بين الرجلين القويين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب البرهان.
-
في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
قوات الدعم السريع..ميليشيات الجنجويد بالأمس
عمودها الأساسي ميليشيات الجنجويد وهي جماعات مسلحة كانت موالية للبشير، أثارت ذعراً شديداً منذ عام 2003 حين قامت بسحق تمرد في دارفور. اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. أضفى البشير الشرعية عليها لتتحول إلى "قوات الدعم السريع" وفق قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017". حصل قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" على رتبة عسكرية وكان له مطلق الحرية في السيطرة على مناجم الذهب في دارفور.
-
في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
قوات الدعم السريع..الرجال والعتاد
يُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد ينتشرون في جميع أنحاء البلاد. تمتلك عدداً كبيراً من الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدروع والصواريخ الموجهة والمتفجرات اليدوية والأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات وآلاف من سيارات الدفع الرباعي وغيرها.
-
في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
من هو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع؟
"حميدتي" اللواء محمد حمدان دقل، هو تاجر جمال سابق وحاصل على قدر من التعليم الأساسي ويعد الرجل الثاني في السودان وأحد أثرى الأشخاص في البلاد. أدى دوراً بارزاً في السياسة المضطربة في السودان على مدى سنوات وساعد في إطاحة الرئيس البشير عام 2019، والذي كانت تربطه به علاقة وثيقة ذات يوم. تولى عدداً من أهم الملفات في السودان بعد سقوط البشير، بما في ذلك الاقتصاد المنهار ومفاوضات السلام مع جماعات متمردة.
-
في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
"حميدتي" ..رجل من؟
يتمتع حميدتي بعلاقات دولية قوية مع عدة دول أجنبية مثل روسيا وإثيوبيا، وأخرى عربية منها السعودية والإمارات خاصة بعد أن أرسل قواته لدعمهما ضد الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية. يقول مراقبون إنه منذ سقوط البشير وهو يسعى ليصبح الرجل الأول في السودان.
-
في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
كيانات التيار الإسلامي
وهي تنظيمات وتيارات وكيانات إسلامية متنوعة المشارب والاتجاهات، منها "حركة الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني وهو مستشار سابق للبشير، وأيضاً "الحركة الإسلامية السودانية" بقيادة حسن عمر و"منبر السلام العادل" و "حزب دولة القانون والتنمية".
-
في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
موقف كيانات التيار الإسلامي
تقول قوى سياسية سودانية إن التيار الإسلامي في أغلبه يضم رموزاً من العهد السابق وأن أغلب مكوناته تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. من جهتها تقول تلك التيارات الإسلامية إنها تعمل على حفظ السيادة الوطنية وجعل قيم الدين هي الحاكمة لجميع أوجه الحياة إضافة لإصلاح الشأن السياسي. إعداد: عماد حسن.