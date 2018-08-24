 خبراء ألمان يحذرون من هجمات إلكترونية تغرق أوروبا في الظلام | عالم المنوعات | DW | 24.08.2018

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منوعات

خبراء ألمان يحذرون من هجمات إلكترونية تغرق أوروبا في الظلام

بعد هجمات الهاكر على شبكة الكهرباء الأوكرانية قبل سنتين، حذر "المركز الوطني للوقاية من الهجمات الإلكترونية" من هجمات مماثلة قد تضرب ألمانيا وتؤدي إلى إغراق أوروبا في ظلام دامس.

Deutschland Cyber Kriminalität (picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand)

كشف تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية أن خبراء الهجمات الإلكترونية لدى الحكومة الألمانية لا يستبعدون أن تؤدي هجمات إلكترونية على بعض الشركات المزودة للطاقة في ألمانيا إلى إغراق عموم القارة العجوز في ظلام دامس، حسب ما أفاد "المركز الوطني للوقاية من الهجمات الإلكترونية" التابعة للحكومة الاتحادية.

ويستند الخوف من مثل هذا السيناريو المرعب على حقيقة أن شبكات الطاقة الكهربائية في أوروبا مرتبطة بعضها بعض وقد يؤدي الهجوم على أحدها إلى تساقط الأخريات وفق نظرية أحجار الدومينو، وفقاً للتقرير.

مختارات

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لا تفوت الفرصة في مشاهدة مسلسل، ولا تترك هاتفك دون شحن، واتخذ جميع الاحتياطات لإتمام حاجياتك اليومية قبل أن ينقطع عنك الكهرباء في كل لحظة. DW عربية تستعرض الجانبين، الجاد والمرح لتفاقم الانقطاع المتكرر للكهرباء في مصر. (08.08.2012)

وقد استند تقرير "المركز الوطني للوقاية من الهجمات الإلكترونية" على معلومات عن أنشطة استخباراتية تستهدف البنية التحتية المهمة والحساسة في ألمانيا: الكهرباء والماء والصرف وشبكات تزويد المنازل والمنشآت بالغاز، وفق لما نقلته المجلة الألمانية. 

وقد تناول التقرير، الذي شارك فيه خبراء من مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي والمخابرات الداخلية ونظيرتها الخارجية والمكتب الاتحادي لأمن المعلومات وجهات أخرى، بالتحليل هجمتين إلكترونيتين في غرب أوكرانيا تعودان للعامين 2015 و2016. آنذاك عاش مئات آلاف الأوكرانيين من دون كهرباء لساعات. وقد توجهت أصابع الاتهام للمخابرات الروسية فيما اعتبر في وقتها استعراضاً للقوة من قبل موسكو.

وحسب شبيغل فإن أكثر ما أثار قلق الخبراء، الذين أعدوا التقرير قوة أحد برامج التهكير التي استخدمت في الهجوم على شبكة الكهرباء في غرب أوكرانيا؛ إذ أنه يعادل بقوته فيروس Stuxnet "ستاكسنيتالذي يعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل طورته للتجسس على البرنامج النووي الإيراني. يشار أن هذا الفيروس هو سلاح الهجوم الإلكتروني الأقوى من بين الأسلحة المشابهه المعروفة حتى الآن.

خ.س/ع.ج.م

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    الكاتب: جيرو رويتر/ مي قمرة


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