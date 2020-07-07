خبراء ألمان وكورونا ـ ما يجب معرفته بعد نصف عام من الوباء

. رذاذ القطيرات عبر الهواء ـ وسيلة العدوى الرئيسية

. فصيلة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى من الأولى

. من هم المصابون الأكثر نشرا للفيروس؟

. التعافي من كورونا لا يعني الحصانة التلقائية

. فعالية الكمامات الطبية أكبر مما كان يُعتقد

. آثار غريبة بعيدة المدى لدى بعض المصابين بكوفيد

. دراسة ـ نقص فيتامين (د) يزيد خطر الموت بكورونا

. دراسة ـ هؤلاء الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر

. علماء الفيروسات الألمان في عين العاصفة

. بسبب الجائحة ـ الجوع يهدد مليار شخص في العالم

رذاذ القطيرات عبر الهواء ـ وسيلة العدوى الرئيسية

وفقًا لمعهد روبرت كوخ الأماني، فإن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ينتقل بشكل أساسي عن طريق الهواء عبر رذاذ القطيرات: عند الحديث مع شخص مصاب أو السعال أو العطس، تنتشر في الجو قطيرات، يمكن استنشاقها من قبل الشخص المقابل وتصل مباشرة إلى الأغشية المخاطية.

ويتعلق الأمر هنا بجسيمات صغيرة سابحة في الهواء تفرز أساسا أثناء الكلام، وعلى عكس القطيرات الكبيرة، فهي لا تسقط على الأرض بسرعة. وللحماية الفعلية لا تكفي مسافة 1.5 متر، خصوصا في الأماكن المغلقة حيث يرتفع خطر الإصابة بالعدوى. ومن يغني أو يتحدث بصوت عالٍ أو يتنفس بصعوبة، يفرز أيضًا تلك القطيرات في الهواء عكس من يكون صامتا ويتنفس بهدوء. وهذا ما يفسر بؤر وبائية تندلع في المطاعم وفي الكنائس على سبي المثال لا لحصر.

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فصيلة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى من الأولى

في أبريل/ نيسان الماضي، أفاد باحثون أمريكيون أن نوعًا مختلفًا من فيروس كورونا المستجد يصيب عددا أكبر من الخلايا مقارنة بالفيروس الأصلي الذي ظهر في ووهان الصينية. وتجرى حاليا مزيد من الدراسات لتعميق البحث بهذا الصدد.

فيما أكدت دراسة أخرى أن نوع الفيروس الأكثر انتشارا حاليا في العالم يصيب الخلايا البشرية بالعدوى بشكل أسهل مقارنة بالفيروس الأصلي الذي ظهر في ووهان. وتشير الدراسة التي نشرت يوم (الخميس الثاني من يوليو/ تموز 2020) في مجلة "سيل" المتخصصة إلى أنه ليس من الواضح بعد عما إذا كان الفيروس المتحول أكثر خطورة وفتكا من النسخة الصينية. وهناك دراسات تكميلية تجرى حاليا قد تتيح في الأسابيع والأشهر المقبلة معرفة حاسمة لطبيعة ومخاطر الفيروس الجديد. ولا يزال من السابق لأوانه استخلاص نتائج نهائية بهذا الصدد.

من هم المصابون الأكثر نشرا للفيروس؟

عند بداية انتشار الجائحة نهاية العام الماضي، افترض كثير من الخبراء أن كل شخص مصاب بالعدوى يمكن أن ينقل الفيروس في المعدل إلى ثلاثة أشخاص. غير أن نتائج الدراسات التي تم إنجازها لحد الآن وخصت بؤر التفشي الكبرى تشير على ما يبدو، إلى أن الانتشار يتسبب فيه عدد قليل من الأشخاص شديدي العدوى "Superspreader". وبالتالي فإن القدرة على نشر العدوى تختلف من شخص إلى آخر.

التعافي من كورونا لا يعني الحصانة التلقائية

في بداية جائحة كورونا، كان أمل الكثيرين من الخبراء كبيرا في حصول ما يسمى بمناعة القطيع، وهي مناعة تحصل بعد النجاة من العدوى أو من خلال التطعيم الذي تعمل عشرات المختبرات في العالم على تطويره. غير أن العديد من الدراسات حول فيروس كوفيد-19 أكدت أن الأجسام المضادة في الدم ليست دائما قابلة للكشف بعد الإصابة بفترة وجيزة، خاصةً عند الأشخاص الذين تظهر عندهم أعراض قليلة أو لم تظهر أصلا.

وجاء هذا في دراسة أجراها مستشفى جامعة زيورخ، الدراسة ليست سوى نسخة تمهيدية، وبالتالي لم تتم مراجعتها من قبل الخبراء أو نشرها في مجلة متخصصة. نتائج الدراسة نشرتها صحيفة "مانيجر ماغازين" الألمانية (الثامن من يوليو/ تموز 2020)، نفس النتيجة أكدتها دراسة إسبانية نشرت نتائجها مجلة "لانست" الطبية. موضوع الاستجابة المناعية في كوفيد-19، لا يزال غامضا، كما يتجدد الجدل دوريا حول دقة الاختبارات للأجسام المضادة في الدم. الحسم في هذا الجدل سيكون مهما بالنسبة لأي تطوير مستقبلي للقاحات.

مشاهدة الفيديو 12:31 شارك دور الكمامات في الحد من انتشار كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3b1zq دور الكمامات في الحد من انتشار كورونا

فعالية الكمامات الطبية أكبر مما كان يعتقد

رأى العديد من الخبراء في بداية انتشار الجائحة أنه لا حاجة لارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة، بل وهناك من نصح بعدم استخدامها. منظمة الصحة العالمية، كانت بدورها في البداية ضد ارتداء الأقنعة، غير أنها غيرت توصياتها وبدأت تنصح بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

دراسات مختلفة أظهرت فعالية وقائيًة عند استخدام الكمامات بشكل صحيح. ما دفع دولا عديدة من بينها ألمانيا إلى فرض ارتداء الكمامات الواقية، إما بشكل شامل في الأماكن العامة أو في المحلات التجارية وأماكن التجمعات البشرية. دراسة بريطانية أظهرت أن الاستخدام المنتظم للكمامة يحمي الفم والأنف ويمكن أن يساهم، إلى جانب تدابير أخرى، في تفادي حدوث موجة ثانية من العدوى.

آثار غريبة بعيدة المدى لدى بعض المصابين بكوفيد

قال البروفيسور تيموثي سبيكتور من معهد Kings College في لندن إن "كوفيد-19 هو أغرب مرض أعرفه". ووفقا لدراسة شملت 200 ألف مريض أشرف عليها سبيكتور، ظهر أن عشرة في المئة من الحالات التي تم فحصها لا تزال لديها أعراض غير مفهومة وبشكل منتظم بعد شهر من ظهور المرض. ويخشى بعض الخبراء من احتمال بقاء العديد من الأشخاص مرضى بشكل دائم. وتظهر تلك الأعراض وتختفي دون سبب واضح. والواقع أنه لا أحد يعرف اليوم بالضبط ماذا سيحدث للمرضى على المدى البعيد.

ويبحث الخبراء أيضًا التأثيرات التي يمكن أن يسببها كوفيد-19 على الدماغ. فعلى سبيل المثال، عانى بعض المصابين من أعراض عصبية شديدة تسمى بـ"لاعتلال الدماغي" والتي تظهر في المقام الأول على شكل قلق وارتباك. وقد حذر بيتر بيرليت، الأمين العام للجمعية الألمانية لطب الأعصاب من أن هذه الأعراض يمكن أن تستمر لفترة طويلة، بعد الإصابة بالفيروس.

دراسة ـ نقص فيتامين (د) يزيد خطر الموت بكورونا

هناك 13 من الفيتامينات الحيوية التي تتوقف عليها حياتنا، فيتامين (د) واحد منها، فهو يقوي عضلة القلب، ويحمي الجدران الداخلية للأوعية الدموية ويساعد على تنظيم مستويات الدهون في الدم. كما أنه ضروري في بناء العظام. ولكن هل يمكنه منع تطور حالات مرضى كورونا إلى حالات حرجة وحتى قاتلة؟ وفقًا لمعهد روبرت كوخ الألماني (RKI)، أكدت العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة وجود رابط بين فيتامين (د) وأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن دليل قطعي على وجود علاقة سببية بين النقص في هذا الفيتامين وتلك الأمراض.

واعتمد معهد الدكتور ياكوب (Dr. Jacob's Institut) للأبحاث الطبية التكميلية في هايدسهايم الألمانية على دراستين من إندونيسيا والفلبين، حسب صحيفة "برلينر مورغنبوست" في (السابع من يوليو/ تموز 2020) لتأكيد وجود العلاقة بين (فيتامين الشمس كما يسمى) ومسار مرضى كورونا. ووفقا للمعهد، تم فحص العلاقة بين سيرورة المرض ومخزن فيتامين (د) لدى 780 شخصا مصابا بالفيروس. وكانت هناك "زيادة كبيرة في خطر الوفاة" عند نقص فيتامين (د). الدراسة أكدت أن المرضى الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين توفوا جميعهم تقريبًا. غير أن الدراسة توصلت أيضا إلى أن نسبة المرضى الذين كانت لديهم مستويات فيتامين (د) المثلى لم تتجاوز 4%.

مشاهدة الفيديو 05:41 شارك إصابة 1500 عامل بكورونا في أكبر مسالخ ألمانيا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3ehTt إصابة 1500 عامل بكورونا في أكبر مسالخ ألمانيا

دراسة ـ هؤلاء الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر

اهتمت دراسة على مستوى أوروبا بتطور مرض كوفيد-19 عند الأطفال والمراهقين. وقام باحثون من شبكة "Ptbnet" الدولية بتحليل بيانات لـ 82 مركزًا صحيًا من 25 دولة أوروبية، ونشرت نتائجها مجلة "لانست" المتخصصة. وفحص الباحثون 582 طفلا ومراهقا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أيام و18 عاما ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. ولم تتجاوز الوفيات 0.7 في المائة، وكان سببها في الغالب أمراض سابقة كأمراض القلب والسرطان والرئة.

وبشكل عام، هناك ما يشبه التوافق بأن فيروس كورونا يمثل خطرًا أقل على الأطفال بالمقارنة مع الكبار، لكن ليس من الواضح بعد مدى نقل العدوى من الأطفال إلى الكبار، كما أوضح موقع "موركور.دي.إي" الألماني في الثامن من يوليو/ تموز 2020.

علماء الفيروسات الألمان في عين العاصفة

منذ اندلاع جائحة كوفيد-19، وجد علماء الفيروسان الألمان أنفسهم في واجهة الأحداث العلمية والسياسية والإعلامية. وباتوا شخصيات مشهورة تتسابق وسائل الإعلام على تصريحاتها. غير أنهم يتعرضون في الوقت نفسه لموجة من الانتقادات من كل الجهات.

كارل هاينز كوك، طبيب أمراض القلب الألماني الشهير المقيم في هامبورغ، والذي سبق وأن عالج شخصيات معروفة، كالمستشار السابق هيلموت شميت، انتقد بشدة وفق تقرير لمجلة "فوكوس" الأسبوعية علماء الفيروسات. وقال إن علاقتهم شبه منعدمة بالمرضى، وبالتالي فهم لا يملكون الخبرة الكافية بشأن المرض وعدوى الفيروس. وقال كوك "علماء الفيروسات هم أطباء مختبرات فقط (..) لا أريد التقليل من شأنهم، ولكن إذا لم تكن تفحص المرضى أبدًا، فلا يمكنك معرفة المرضى وكيف يمكن معالجتهم". وأكد أن علماء الفيروسات ليسوا مسؤولين عن الاهتمام الإعلامي بهم لكن "كان عليهم استخدام ذلك الاهتمام للإشارة إلى أنه لا أحد يموت بسبب الفيروس، لكن المرضى يموتون بسبب عواقب الفيروس".

بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها اتباع التدابير المفروضة يجب على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية والمنظمات العلمية والطبية. على سبيل المثال، حفظ مسافة مترين بين كل شخص وآخر، واستخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس لمنع تطاير الرذاذ على الأسطح. كما يفضل استخدام طرق السداد الإلكترونية أو كارت البنك لتفادي التلامس.

بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها ارتداء كمامة واقية من الأفضل ارتداء كمامة عند التسوق، ومن المهم مراعاة تبديلها كل ساعتين حيث أنها تفقد فعاليتها بعد ذلك. إذا ما تعسر الحصول على كمامة، بالإمكان ربط وشاح حول الفم والأنف وغسله بعد الاستعمال.

بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها استخدام سوائل التعقيم يفضل استخدام سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، وغسل اليدين بالصابون فور العودة إلى البيت. يجب مراعاة غسل اليدين لثلاثين ثانية على الأقل، كما يجب الانتباه لغسل المعصمين والأظافر.

بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها عدم ارتداء القفازات الطبية ربما يعطي ارتداء القفازات الطبية إحساساً بالأمان، لكنه قد يؤدي أيضاً لتراخي الشخص ولمسه لوجهه أو عينيه دون القلق من العدوى. وإذا كان من الضروري ارتداء القفازات، فيجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية وغسل اليدين فور العودة إلى المنزل.

بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها استخدم كيسك الخاص بالرغم من أن عربات التسوق عملية، إلا أن الفيروس يستطيع البقاء معدياً لعدة أيام على أسطح مقابضها. لذا فمن الأفضل أخذ الحقائب الخاصة عند التسوق، وهذا يحمي البيئة أيضا عن طريق تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية.

بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها اختيار العبوات سهلة الغسل يجب غسل العبوات فور العودة للمنزل، فقد يكون أحد المتسوقين سعل أو عطس على سطحها دون أن تدري. إذا كان من الصعب غسل العبوة، يفضل التخلص منها ووضع المنتج في عبوة أخرى نظيفة.

بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها منتجات مغلفة أم غير مغلفة؟ الاختيار الأفضل للبيئة هو بالطبع المنتجات غير المغلفة. لكن هل المنتجات المغلفة أكثر أماناً في الوقت الحالي؟ وبحسب الخبراء لا يوجد تفضيل لأحدهما عن الآخر طالما أن المنتجات ستغسل أو تعقم جيداً في الحالتين.

بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها التخلص من المغلفات عند العودة للمنزل يجب التخلص من جميع أغلفة المنتجات ثم غسل أو تعقيم المنتج على حسب نوعه، خاصة إذا كان سيحفظ بالثلاجة.

بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها غسل الخضروات والفاكهة يجب دائماً غسل الخضروات والفاكهة جيداً، خاصة إذا سيتم تناولها دون طهيها. الخضروات الورقية على وجه الخصوص يفضل غسلها تحت مياه الصنبور الجارية ثم وضعها في وعاء وإضافة خل التفاح والماء. بعد 30 دقيقة يمكن غسلها مرة أخرى وتنشيفها.

بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها خدمة استلام الطلبات يمكن السؤال عما إذا كان المتجر يقدم خدمة استلام الطلبات لمنع الاختلاط والتلامس بين المتسوقين، وهي الطريقة الأكثر أماناً خاصة إذا كانت قائمة المشتريات بسيطة.

بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها خدمة التوصيل للمنازل بعض المتاجر تقدم أيضاً خدمة توصيل الطلبات للمنازل. يمكن الطلب عن طريق الهاتف أو الإنترنت، لكن قد تطول مدة التوصيل بسبب استعمال الكثيرين لهذه الخدمة. هذه الطريقة آمنة لأن إجراءات النظافة في توصيل المواد الغذائية صارمة جداً، كما أن هذه الخدمة عملية لمن لا يستطيعون ترك منازلهم حالياً. إعداد: سلمى حامد



بسبب الجائحة ـ الجوع يهدد مليار شخص في العالم

حذرت منظمة "المساعدة العالمية ضد الجوع" (فيلت هونغر هيلفه) من أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم قد يرتفع إلى مليار نتيجة لوباء كورونا. وحذرت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2019 في برلين من أن موجات الإصابة فاقمت من التداعيات الموجودة حتى قبل اندلاع الجائحة، كالتغير المناخي والحروب. وأكدت أن هناك حاجة إلى مساعدات طارئة وسريعة، ولكن أيضًا إلى زيادة الاستثمارات في الزراعة وإنجاز مشاريع التنمية القائمة. هناك تحذير من إنشاء هياكل موازية يمكن أن تنهار لاحقًا.

وقالت رئيسة المنظمة مارلين تيمي في برلين (السابع من يوليو/ تموز 2020) إن "الجائحة تضرب الآن بكامل قوتها في بلدان الجنوب. كثير من المصابين بالفيروس يفقدون وظائفهم، فيما يتراجع الاقتصاد ​​بشكل كبير، وأسعار المواد الغذائية ترتفع والأنظمة الصحية تعمل فوق طاقتها".

حسن زنيند