 خبراء ألمان ـ تقرير بايدن يضع بن سلمان في عزلة سياسية مُكلفة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.03.2021

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سياسة واقتصاد

خبراء ألمان ـ تقرير بايدن يضع بن سلمان في عزلة سياسية مُكلفة

يبدو أن جريمة اغتيال جمال خاشقجي سترافق كالظل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. القضية عادت للواجهة بعد نشر تقرير استخباراتي أمريكي يُحمل المسؤولية لولي العهد السعودي، ما سيفرض عليه عزلة سياسية مكلفة حسب خبراء ألمان.

Saudi-Arabien - Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman

رغم أن الحكومة السعودية رفضت بحزم مضمون تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن قتل الصحافي جمال خاشقجي وإصرارها بعدم تورط الأمير محمد بن سلمان في الجريمة، غير أنها لم تقدم معطيات جديدة تبعد الشكوك عن وريث العرش السعودي. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن منذ حملته الانتخابية عن نهج أكثر صرامة تجاه المملكة بشكل يقطع مع سياسة سلفه دونالد ترامب.

مختارات

بعد كشف تقرير المخابرات الأمريكية حول قتل الصحافي جمال خاشقجي واتهام ولي العهد السعودي بالمسؤولية عن عملية القتل، إلى تتجه العلاقات الأمريكية السعودية؟ وما هدف واشنطن من اتهام ولي العهد؟ وهل تستطيع تحمل قطيعة مع الرياض؟

أكدت الولايات المتحدة أنها لن تفصح عن الأسماء التي شملتها قائمة المسؤولين السعوديين المدرجين تحت قانون "حظر خاشقجي" أو تلك التي ستضاف إليها لاحقا، وطالبت واشنطن بحل قوة التدخل السريع التي يعتقد أنها تستخدم لقمع المعارضة.

دعت مقررة الأمم المتحدة المختصة بعمليات القتل خارج نطاق القانون إلى تحقيقات جديدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدة أن تلك القضية "تظهر جبن سياسيين مثل ميركل وماكرون"، وذلك رغم الموقف الألماني الصارم اتجاه الرياض.

أعلنت الحكومة الألمانية، وفق متحدث باسمها، تمديد حظرها على بيع الأسلحة للسعودية وذلك لمدة ستة أشهر إضافية. وهو الحظر الذي فرضته بعد قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018.

وجاء نشر التقرير السري لوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي.آي.أ" ليترجم تلك الأقوال إلى أفعال، غير أن المتهم الرئيسي لم تشمله العقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، ما أدى لردود فعل متباينة.

وبمجرد نشر التقرير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين فرض قيود على دخول 76 مواطناً سعودياً. كما وضعت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات نائب رئيس المخابرات السعودي السابق، أحمد العسيري، ووحدة النخبة التي تحمي ولي العهد. وبهذا الشأن صرح غيدو شتاينبيرغ، الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة العلوم والسياسة لصحيفة "تاغس شبيغل" البريلنية (27 فبراير/ شباط) بأنه "سيتم الآن عزل المتورطين بشكل مباشر في اغتيال خاشقجي من خلال العقوبات. لن يتمكنوا من مغادرة السعودية بسهولة إلى الغرب في المستقبل القريب. والكل خارج المملكة سوف يفكرون بعناية في المستقبل، فيما إذا كانوا يريدون التواصل مع ولي العهد محمد بن سلمان. هذه عزلة سياسية ". واستطرد الخبير الألماني موضحا أنه "سيصبح من الصعب للغاية على بن سلمان إدارة السياسة خارج مملكته (..) بعد نشر تقرير المخابرات الأمريكية، أصبح الأمير من جديد شخصًا غير مرغوب فيه".

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الولايات المتحدة تفشل في معاقبة محمد بن سلمان

ماذا كانت تعرف ألمانيا عن قضية خاشقجي؟

طالب حزب الخضر الحكومة الألمانية بمعلومات حول ما إذا كانت برلين قد أبلغت بنتائج تحقيقات وكالة المخابرات المركزية في قضية خاشقجي. وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب الخضر في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، أوميد نوريبور، "على الحكومة الفيدرالية أن توضح ما إذا كان الأمريكيون قد أطلعوا السلطات الألمانية على هذه المعلومات". ودعا الحزب إلى ضرورة العمل على فرض عقوبات على محمد بن سلمان في إطار آلية أوروبية جديدة لحقوق الإنسان ورفع شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأكد القيادي في حزب الخضر المعارض أنه "يجب على ألمانيا أن توضح لعائلة آل سعود أن تطبيع العلاقات معها غير ممكن طالما هناك ولي للعهد يٌقطّع منتقديه". من جهتها دعت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في بوندستاغ، غيده ينسن (الحزب الليبرالي الحر)، إلى عقوبات شخصية ضد ولي العهد السعودي.

غير أن الخارجية الألمانية أكدت أنه بدون اطلاع دقيق على الوثائق التي استند اليها التقرير الأمريكي، لن تكون لبرلين "تقييمات أو استنتاجات نهائية جديدة" بشأن هذه القضية. يذكر أن الحكومة الألمانية نددت بشدة في حينه بمقتل خاشقجي وعلقت تصدير الأسلحة إلى الرياض. بالإضافة إلى ذلك وبالاتفاق مع شركائها الأوروبيين، فرضت حظر دخول على 18 من مواطني المملكة.

دعوى جنائية ضد بن سلمان في ألمانيا

وفي سياق متصل، رفعت "منظمة مراسلون بلا حدود" دعوى جنائية للمدعي العام الألماني في محكمة كارلسروه الاتحادية ضد محمد بن سلمان وعدد من كبار المسؤولين في السعودية. وتضمنت الشكوى، ما لا يقل عن 500 صفحة فيها اتهامات بالاحتجاز التعسفي لأكثر من 30 صحفيا وقتل جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. وأوضح مكتب المدعي العام أنه بصدد تقييم الشكوى من الناحية القانونية والواقعية. وأفادت المنظمة التي تعنى بقضايا حرية التعبير في بيان لها أن سبب رفع الشكوى إلى "النائب العام في المحكمة الاتحادية العليا" هو اختصاصها القضائي للنظر في "الجرائم الدولية الأساسية" التي تتعلّق بـ"الاضطهاد المعمم والممنهج للصحافيين في السعودية" وتستهدف إلى جانب ولي العهد، أربعة مسؤولين سعوديين آخرين رفيعي المستوى. صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" (الثاني من مارس/ آذار) علقت على الموضوع وقالت إ، "هذه حالات (حقوق الانسان) تكشف عن نظام يهدد حياة وحرية كل من ينتقد نظام المملكة السعودية علانية".

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مسائية DW: واشنطن تحتفظ بحق معاقبة بن سلمان.. ما مصير علاقات البلدين؟

غير أن موقع تلفزيون "إن.تي.في" الألماني (الثاني من مارس / آذار)، يرى أن حظوظ قبول الدعوى ضئيلة وكتب بهذا الشأن أن "المدعي العام الاتحادي لعب دورا رائدًا في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا. وغالبًا ما تواجد الجناة والضحايا في تلك القضايا كلاجئين في ألمانيا. وإذا لم يكن المشتبه بهم الأجانب يقطنون في ألمانيا، فلا يتعين على المحققين اتخاذ أي إجراء. الدول التي وقعت فيها الجريمة ومن أين يأتي الجناة والضحايا هي المسؤولة في المقام الأول". وتعرض الشكوى غير المسبوقة بالتفصيل التجاوزات المرتكبة ضد 34 صحافيا مسجونين في المملكة، بينهم 33 لا يزالون قيد الاعتقال من بينهم المدوّن رائف بدوي المسجون في السعودية منذ عام 2012 بتهم "إهانة الإسلام". وتستهدف الشكوى مستشار ولي العهد السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، و"نائب رئيس الاستخبارات السابق" أحمد العسيري، والقنصل العام السابق في اسطنبول محمد العتيبي، و"ضابط الاستخبارات" الذي يشتبه بأنه قاد "الفرقة التي عذبت وقتلت" خاشقجي ماهر عبد العزيز مترب.

ضغوط على بايدن لاتخاذ إجراءات إضافية

المُقرّرة الخاصّة للأمم المتّحدة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار انتقدت ما وصفته تقاعسا للولايات المتحدة عن محاسبة الأمير محمد بن سلمان واعتبرت ذلك أمرا "مقلقا جدا (..) أدعو حكومة الولايات المتحدة إلى التصرف بناء على نتائج التحقيقات ومعاقبة محمد بن سلمان على ما فعله". كما دعا حلفاء بايدن في الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. ووصف السناتور الديموقراطي رون وايدن الذي قاد حملة رفع السرية عن التقرير، الأمير بأنه "قاتل غير أخلاقي مسؤول عن جريمة شنيعة". وأضاف "يجب أن تكون هناك عواقب تستهدف محمد بن سلمان شخصيا، بما في ذلك على الصعيدين المالي والقانوني والسفر، ويجب أن تواجه الحكومة السعودية عواقب وخيمة طالما أنه موجود في الحكومة". ورفضت الحكومة السعودية ما ورد في التقرير الأمريكي، وتصر على أن مقتل خاشقجي كان عملية فردية ولم يتورط فيها ولي العهد.

وبرّأت المحاكمة التي أجريت خلف أبواب مغلقة المسؤولَين اللذين ينظر إليهما على أنهما العقل المدبر للجريمة: القحطاني وهو المستشار الإعلامي في الديوان الملكي ونائب رئيس الاستخبارات أحمد العسيري. وكلاهما جزء من الدائرة المقربة من الأمير محمد بن سلمان. صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" (28 فبراير/ شباط) كتبت وقالت "إن ما نُشر في تقرير المخابرات الأمريكية عن دور ولي العهد السعودي في اغتيال خاشقجي زاد الضغط على الرئيس جو بايدن. فبسبب النمط المقلق لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، دعت المتحدثة باسم مجلس النواب، الديموقراطية نانسي بيلوسي إلى إعادة النظر وإعادة تقييم العلاقات مع السعودية. ودعت إلى معاقبة أي شخص ينتهك حقوق الإنسان بمساعدة قانون ماغنتسكي العالمي". صحيفة "نويه تسوريخر تسايتونغ أم زونتاغ" (28 فبراير/ شباط) كتبت من جهتها أن "هناك غضب كبير من ألا يُعاقب وريث العرش السعودي (..). واشنطن لا تريد قطيعة كاملة مع الرياض، فالسعودية يجب أن تظل شريكًا استراتيجيًا مهمًا للولايات المتحدة الأمريكية. غالبًا ما يكون فن السياسة يكمن في الحديث بحماسة عن الأخلاق وحقوق الإنسان، لكن دون المبالغة في تقديرها في اللحظات الحاسمة".

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"خيبة أمل" في أوساط حقوقين بعد التقرير الأمريكي المتعلق بخاشقجي

دعوات لدفع السعودية لإصلاحات حقيقية

صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية (28 فبراير/ شباط) دعت في تقرير مطول جميع الدول في المنطقة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر حول الأمن والاستقرار تمامًا كما على شاكلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ذروة الحرب الباردة. وحذرت الصحيفة من جعل السعوديةوإيران دولتين منبوذتين، فرض عقوبات صارمة عليهما سيكون حماقة، ودعت بدلا من ذلك إلى انطلاقة جديدة. "هناك حاجة إلى محمد بن سلمان، كما هو الحال لحكام طهران، (..) فكلاهما ينتهجان الانتقام الدموي من شخصيات المعارضة، ولكنهما أيضًا يسعيان إلى إجراء إصلاحات سياسية داخلية".

وقد حاول وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قيادة تقارب مع الرياضوتحسين العلاقة معها بعدما تدهورت بشكل كبير في عهد سلفه سيغمار غابرييل الذي انتقد بشدة الدور السعودي الجديد في المنطقة، وهو ما أثار حفيظة المسؤولين السعوديين. وخلال لقاء مشترك سابق مع وزير الخارجية السعودي آنذاك عادل الجبير، أعرب ماس عن أسفه "لسوء التفاهم" بين البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل بضعة أشهر من جريمة القتل. وأكدت الخارجية الألمانية حينها أن برلين تسعى "مثلما تفعل الولايات المتحدة، لمواصلة الحوار النقدي مع السعودية".

حسن زنيند

  • Portraitfoto: Mohammed bin Salman (picture-alliance/AP/A. Nabil)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    محمد بن سلمان

    هيأ ولي العهد السعودي كلّ شيء لأجل قيادة السعودية خلفاً لوالده، ورغم ثقل الملّفات المتهم بتورطه بها، كحرب اليمن وحملة الاعتقالات الواسعة، إلّا أن اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده وضع الأمير الشاب في مرمى الانتقادات، خاصة مع تسريبات السي أي إيه التي استنتجت أن العملية جرت بموافقته. ولا تستبعد عدة تقارير إعلامية، إقدام القصر السعودي، في حال اشتداد الضغوط عليه، على عزل ولي العهد من منصبه.

  • Indonesien Außenminister Adel al-Dschubeir in Jakarta (Reuters/W. Kurniawan)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عادل الجبير

    اختفى الجبير تماماً في قضية خاشقجي، رغم أن الأمر يتعلّق بقنصلية هو المسؤول عنها سياسياً. تعوّد المتتبع على كثرة تصريحات وزير الخارجية الشاب في دفاعه عن القصر الملكي، لكن صمته أعطى رسالة بوجود أوامر عليا بضرورة تجنب التعليق في قضية خاشقجي. أول تصريح من الجبير في القضية كان: "القيادة السعودية خط أحمر"، ويبدو أن الرجل يحسب ألف مرة قبل الإدلاء بأيّ كلمة كي لا يجد نفسه في دائرة الإعفاء أو المحاسبة.

  • Ahmed Assiri Saudi Arabien General Brigadier (Getty Images/AFP/F.Nureldine)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    بلاط بن سلمان

    رغم كل ما قدمه المستشار سعود القحطاني، من قيادته لأدوات الدعاية الإلكترونية وردوده "العدائية" على خصوم ولي العهد، ورغم اضطلاع أحمد العسيري بمهام التواصل في حرب اليمن ثم انتقاله للمخابرات بناءً على رغبة بن سلمان، إلّا أنهما كانا في الصفوف الأولى لمن تمت التضحية بهم في قضية خاشقجي. غير أن حظهما العاثر جعل تنحيتهما من منصبيهما غير ذات قيمة، فتداعيات القضية لم تتوقف.

  • Saudi-Arabien Geschäftsmann Waleed Al Ibrahim (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    الإعلام السعودي

    أسئلة كثيرة تُطرح حول طريقة تعامل وسائل الإعلام السعودي مع القضية. تماهت أولا مع الإنكار الرسمي، وحمّلت المسؤولية لإيران وقطر والإخوان، ولما بدأت السعودية الاعتراف بوقوع الجريمة، بذل الإعلام ذاته جهدا كبيرا لمحاولة إقناع الرأي العام برواية شكّك فيها الكثيرون، في وقت استغل فيه الإعلام القطري القضية لـ"تصفية" حسابات بلاده مع الرياض. (في الصورة وليد إبراهيم مالك مجموعة إم بي سي).

  • Abdurrahman ibn Abdulaziz as-Sudais Imam und Koranrezitator von Mekka (picture-alliance/AP Images/M. Elshamy)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عبد الرحمن السديس

    يعرف المسلمون خطيب المسجد الحرام في مكة بصوته المنتشر في أشرطة قراءة القرآن، لكنهم فوجؤوا به يقرأ خطباً سياسيةً تدافع عن ولي العهد بشكل غير مسبوق. وجد السديس تفسيراً لقضية خاشقجي بالقول إن هناك محاولة لاستفزاز مشاعر مليون مسلم، لكن ليس السديس لوحده في هذا السياق، فالمؤسسة الدينية السعودية برمتها تدافع عن سياسات القصر، وعبّرت على الدوام عن مواقف لصالح حكام البلاد.

  • USA, Washington: Trump hält eine Kabinettssitzung im Weißen Haus (Reuters/K. Lamarque)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    دونالد ترامب

    فضائح كثيرة حاصرت الرئيس الأمريكي واستطاع الإفلات منها، لكن مطرقة خاشقجي تدق في رأسه منذ عدة أسابيع. الضغط في الولايات المتحدة يدفع بترامب إلى تحديث تصريحاته حول القضية، ما أدى إلى تناقضه أكثر من مرة في الأجوبة. يعلم ترامب أن الانصياع للضغوط قد يكلفه خسارة علاقته مع ابن سلمان، ومن ثمة خسارة صفقات مالية ضخمة، لذلك يحاول إيجاد صيغة وسطية لا تضرب تحالفه مع السعوديين في مقتل.

  • Donald Trump und Jared Kushner (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    جاريد كوشنر

    صهر ترامب وأحد مستشاريه. يُعرف بكونه أحد أبرز أصدقاء ابن سلمان في الخارج. تقول تقارير الإعلام الأمريكي إنه يشكّل الوسيط المهم بين ابن سلمان وترامب، وإنه دافع على الدوام عن الرياض في دهاليز السياسة الأمريكية ووجد الكثيرمن الأعذار لولي العهد السعودي، لكنه يبدو أنه لم يستطع إيجاد الأعذار المناسبة في قضية خاشقجي، بل بات كوشنر، وفق تقارير إعلامية، يتهرب من التواصل المباشر مع ابن سلمان حول القضية.

  • Saudi-Arabien Riad Prinzen Mohammed bin Zayed Al Nahyan - Mohammed bin Salman (picture-alliance/AA/B. Algaloud)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    محمد بن زايد

    راهن ولي العهد الإماراتي على محمد ابن سلمان، لأجل محاصرة الإسلام السياسي والنفوذ الإيراني ووقف تداعيات الربيع العربي، لكن مهندس السياسات الإماراتية لم يدل بمواقف في قضية خاشقجي، فهل تخلّى تماماً عن حليفه الشاب؟ عمق الشراكة بين الرجلين تجعل كل واحدٍ منهما يحتاج للآخر في مثل هذه الملفات الحساسة، لكن الزلزال الذي أحدثه مقتل خاشقجي قوي جداً ووصلت شظاياه إلى أبعد ما تخيله أصحاب العملية.

  • Ägyptens Präsident al-Sisi für zweite Amtszeit vereidigt (picture-alliance/Xinhua/MENA)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عبد الفتاح السيسي

    منذ صعوده إلى الرئاسة، والسيسي يمثل حليفاً استراتيجيا للسعودية، خاصة في المعركة ضد الإخوان. يراهن السيسي على المساعدات السعودية لتحسين أوضاع بلدٍ يعاني اقتصادياً، وفي المقابل لا يبخل بأيّ شكل من الدعم السياسي للرياض. لكن دفاعه عنها جاء محتشما في قضية خاشقجي. يعي السيسي أن سقوط بن سلمان سيؤثر سلباً على حكمه لمصر، لكنه لا يريد رفع النبرة في جريمة ستضيف المزيد من السواد لسيرته الحقوقية .

  • Luxemburg Präsident Emmanuel Macron (Imago/Belga/E. Lalmand)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    إيمانويل ماكرون

    كجل زعماء الغرب، يرفع الرئيس الفرنسي شعار حقوق الإنسان في تعامله مع الشرق، لكن عندما يتعلّق الأمر بالسعودية، التي تشتري ملايين اليوروهات من أسلحة فرنسا، يجد ماكرون مبرّرات الاقتصاد والتعاون الاستراتيجي لاستمرار العلاقة. وحتى عندما تعالت الأصوات بوقف صادرات الأسلحة رداً على جريمة خاشقجي، رّد ماكرون بحدة عكست موقفه الصعب، لكنه حاول الاستدراك بالتأكيد على خطورة جريمة خاشقجي.

  • Theresa May (Reuters/H. Nicholls)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    تيريزا ماي

    قبل أشهر، خرج عشرات المتظاهرون للضغط على رئيسة الوزراء البريطانية حتى توقف صفقات الأسلحة خلال استقبالها لابن سلمان، لكنها رفضت التفريط في تحالف لندن والرياض. تواجه ماي أياما صعبة بسبب دعوات لسحب الثقة منها، لذلك لا ترغب بإضافة صداع جديد يخصّ قضية خاشقجي، وحاولت تقديم ردٍ قوي بوصف اعتراف السعودية الأول في القضية بالفاقد للمصداقية، غير أن مثل هذه التصريحات لم تشف غليل معارضيها.

  • Israel PK Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    بنيامين نتنياهو

    انتظرت القيادة الإسرائيلية لعقود موقفا معتدلا من السعودية إلى أن جاء عهد ابن سلمان الذي لم يمانع بحق إسرائيل في الوجود. لذلك تشكّل أزمته الحالية مشكلاً لدى بنيامين نتنياهو الذي لا يرغب حتماً في عزل أمير يتقاسم مع إسرائيل الكثير من الأهداف، منها "صفقة القرن" ودورها في مشروع نيوم، والوقوف في وجه المشروع الإيراني بالمنطقة، وتقزيم دور حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المقاتلة.


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