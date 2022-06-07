 خبراء: ألمانيا تتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ عام 1766 | التغيرات المناخية | DW | 23.06.2022

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بيئة ومناخ

خبراء: ألمانيا تتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ عام 1766

تشهد ألمانيا موجة جفاف متصاعدة مع انخفاض في معدلات هطول الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد. تسبب ذلك في تعرض مساحات شاسعة من الغابات للجفاف الأمر الذي نتج عنه حرائق في بعض الأماكن.

تراجع ملحوظ لمستوى مياه الأنهار خاصة في فصل الصيف بفعل تراجع التساقطات

تراجع ملحوظ لمستوى مياه الأنهار خاصة في فصل الصيف بفعل تراجع التساقطات

تواجه ألمانيا منذ عام 2018 موجة جفاف تتصاعد وتيرتها باستمرار مع تناقص معدلات الأمطار في مناطق واسعة من البلاد. وفي مناطق كثيرة من ألمانيا جفت تربة الغابات الأمر الذي فاقم من مخاطر نشوب الحرائق. وفي نهاية الأسبوع الماضي (بين يومي 18-19 يونيو/حزيران)، اندلع حريقان كبيران في براندنبورغ، وتطلب أحدهما إخلاء قرية من سكانها.

مختارات

ظهرت توابع الجفاف الذي تعيشه ألمانيا منذ أسابيع، فقد قفزت أسعار القمح بأكثر من 20 بالمائة. لكن هناك من يرى أن ما حدث قد زاد من اهتمام الرأي العام بقضية حماية المناخ، فخسائر الجفاف تخطت حتى الآن حاجز المليار يورو.

تشهد ألمانيا موجة جفاف غير مسبوقة هذا العام بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وبناء على ذلك عرضت الحكومة الاتحادية الألمانية خطة طموحة تنص على تقديم مساعدات سخية للمزارعين تعويضا عن خسائرهم بسبب موجة الجفاف هذه.

احتاج إتمام العمل على إطفاء الحرائق لعدة ساعات فقط من المطر المستمر ما ساعد رجال الإطفاء على الانتهاء من عملهم، لكن درجات الحرارة عادت للارتفاع بالفعل مرة اخرى ما يهدد باندلاع حرائق جديدة مع مرور الوقت، خاصة مع عدم وجود إشارات لاحتمال هطول الأمطار مجدداً. فهل سيكون عام 2022 عام جفاف آخر؟

الأمر يتعلق بالأمطار

"نعم ولا" .. هذا ما قاله الدكتور أندرياس ماركس من مركز هيلمهولتز لأبحاث البيئة، والذي أضاف أنه "ستكون هناك انتكاسات للزراعة إذا لم تكن النباتات قد بدأت بالفعل في إنتاج الثمار في الوقت المناسب"، بحسب ما قال لموقع صحيفة "بيلد" الألمانية.

أضاف ماركس أنه إذا كان لا يزال هناك هطول للأمطار، فلا يزال بإمكان النباتات النمو والإثمار ومنحنا بذوراً جديدة وهو ما لن نعرفه إلا بانتهاء الموسم الزراعي بسلام. وقد واجهنا المخاوف نفسها العام الماضي حيث بدأ موسم الزراعة وسط أجواء جافة للغاية في الربيع، ولكن بعد ذلك استمر هطول الأمطار في الصيف".

وبحسب الدكتور أندرياس ماركس الخبير البيئي فإن الوضع سيء في ولايات براندنبورغ وساكسونيا وساكسونيا السفلى، "إذ تزداد التربة جفافاً كل 50 عامًا"، مضيفاً أن موجة الجفاف المتصاعدة بدأت في يونيو/حزيران 2018، ولم ترتفع مستويات الأمطار مجدداً حتى يومنا هذا، ما جعل التربة تعاني من جفاف شديد للغاية لتصبح هذه هي السنة الرابعة للجفاف"، مؤكدأ أن "ما يحدث اليوم هو نتاج لتغير المناخ".

ويؤكد علماء البيئة والمناخ في ألمانيا أنه من الضروري للغاية احتواء أعلى مترين من التربة على نسب مقبولة من المياه قبل أن تتسرب إلى المياه الجوفية، لكن المشكلة تكمن في أن معدلات تجدد المياه في ألمانيا تنخفض باستمرار، وهو أحد الأسباب التي تجعل، على سبيل المثال، آبار إطفاء الحرائق في براندنبورغ اليوم تقع على عمق يتراوح بين 30 إلى 40 مترًا، فيما كان يكفي في السابق الحفر لمسافة ما بين 10 إلى 20 مترًا كحد أقصى للوصول إلى المياه الجوفية واستخدامها في عمليات الإطفاء.

ظاهرة جديدة

ويوضح خبير البيئة في مركز هيلمهولتز قائلاً: "يُعد الجفاف حدثاً متطرفاً في ألمانيا.. فمن المؤكد أن البلاد لم تكن جافة بهذا الشكل منذ عام 1766 وحتى ربع الألفية الحالية.. هذا ما أثبتته الدراسات التي أعادت بناء المناخ في ألمانيا."

وبينما تعاني أجزاء كبيرة من ألمانيا من الجفاف، لكن الدكتور أندرياس ماركس لا يتوقع أن تظل الأمور على ما هي الآن، "فالمشكلة فقط أننا لسنا معتادين على هذا النمط من المناخ لأننا نفتقر إلى الإحساس بأن الجفاف يتصاعد ببطء، لكنه سيبقى لعدة أشهر أو سنوات، ثم تعود الأمور إلى التحسن".

الغابات أكثر تضرراً بفعل الظاهرة المناخية الجديدة على البلاد.

الغابات أكثر تضرراً بفعل الظاهرة المناخية الجديدة على البلاد.

ويقول الدكتور ماركس إنه "لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة حتى منتصف القرن. لكن إذا استمر هذا الأمر لفترة أطول، فستكون كارثة بالفعل"، مشيراً إلى أن "هذا لا يعني أننا لن نواجه تحديات مع ذلك. فالجفاف على مدى عدة سنوات، كما نرى، يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة في ألمانيا. ما نراه اليوم لم نشهد له مثيلاً قبل عام 2018 .. اليوم لدينا مليارات الخسائر في عدة قطاعات، ونحن بحاجة إلى التفكير في كيفية الاستعداد لما هو قادم بشكل أفضل".

لكن هل من المفترض أن ينتهي الجفاف على الرغم من تغير المناخ؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ يقول الدكتور ماركس إن الأمر يحدث "من خلال عودة هطول الأمطار إلى معدلات طبيعية.. لقد أخذ العديد من العلماء في جميع أنحاء العالم في الاعتبار جميع عوامل المحاكاة البيئية والتي تشير إلى أن الأمور لن تبقى دائمًا على هذا النحو. عندما ننظر إلى تلك البيانات فإننا نعرف أن هذه الفترة الصعبة ستمر".

ع.ح./و.ب

  • Deutschland Trockenheit | Rhein bei Bingen (Imago/R. Peters)

    في صور - 2018 سنة الجفاف في ألمانيا

    تيارات خطيرة! أين هي؟

    برج الفئران في بلدة بينغن (اليمين) والطافية اليابسة (يسار) في نهر الراين. الطافية مكتوب عليها: "احذر ـ دوامة وتيارات خطيرة". وبهذا كان وجود الطافية له دلالته في أوقات أخرى، والآن تبدو وكأنها خارج التغطية الزمنية.

  • Deutschland Trockenheit | Rhein bei Rüdesheim (Imago/R. Peters)

    في صور - 2018 سنة الجفاف في ألمانيا

    الحجار البنية في بلدة رودسهايم

    عندما نصل على متن سفينة الرحلات إلى بلدة رودسهايم، يمكن الاستمتاع "بقهوة رودسهايم" ثم يمكن خلال رحلة الراين رؤية جبال العنب التي لم تتلقى منذ مدة مياه الأمطار. ففي الصيف هطلت فقط 54 في المائة من مجموع التساقطات المعتادة في الموسم.

  • Deutschland Trockenheit | Rhein bei Kaub (Getty Images/M. Hitij)

    في صور - 2018 سنة الجفاف في ألمانيا

    في الوسط من فضلك!

    الراين على مستوى كاوب: سفينتا نقل تتقدمان ببطيء وسط ممر النهر. وبالنسبة إلى قبطان السفينة يكون لهذا الوضع تبعات وخيمة. فالكثير من السفن تحمل على متنها حسب طريقها فقط نصف الحمولة المعتادة. حركة السفن بدون عمق في المياه ـ الخسارات الاقتصادية هائلة. في نهر الراين، أكبر أنهار المانيا، يتراجع منسوب المياه منذ شهور.

  • Deutschland Trockenheit | Geschlossene Rheinfähre bei Lorch (picture-alliance/dpa/T. Frey)

    في صور - 2018 سنة الجفاف في ألمانيا

    العبارة لا تشتغل

    المتنقلون الذين يستقلون عادة عبارة الراين بين بلدتي نيدرراينباخ ولورش وجب عليهم حاليا اللجوء إلى إجراءات أخرى: فالعبارة ليس بوسعها الرسو حاليا بسبب مستوى المياه المنخفض. علما أن مشغل العبارة قام في أغسطس أولا بحفر الراين إلى مستوى أعمق، إلا أن هذا لم يساعد كثيرا، والان لا ينفع سوى انتظار هطول الأمطار.

  • Deutschland Trockenheit | Stausee Spremberg - Spree (Imago/R. Weisflog)

    في صور - 2018 سنة الجفاف في ألمانيا

    نهر شبري ـ مايزال يتوفر على مياه كافية

    مرحبا في سد شبريمبيرغ في براندنبورغ! انطلاقا من هنا يتم الحفاظ على مستوى نهر شبري في برلين بفضل كميات المياه المتدفقة من براندنبورغ وساكسونيا. وبما أن الوضع مازال عاديا، فإن الناس ربما في العاصمة بعيدا عن وزارة الزراعة لم يعلموا الكثير عن الجفاف. إلا أن المناطق الداكنة على جدار السد تكشف أن مستوى المياه كان في السابق أعلى.

  • Deutschland Trockenheit | Biggesee (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    في صور - 2018 سنة الجفاف في ألمانيا

    نهر بيغه بدون مياه

    بعيدا في غرب ألمانيا يقع حاجز بيغه تال في أولبه، وبما أن سرير النهر والضفاف تم تعبيدها، بإمكان المتجولين المرور على الجوانب حيث لا يحق عادة السير. وهذا ليس خاليا من كل خطر، لأنه يمكن الغرق في المواقع العائمة في خزان المياه.

  • Deutschland Trockenheit | Hohenwartestausee (Imago/C. Fischer)

    في صور - 2018 سنة الجفاف في ألمانيا

    المخيم على النهر

    وبعيدا في الشرق يقع في المقابل مكان التخييم نويمانسهوف في غوسيتس حيث يمكن للمرتادين عليه عادة استخدام قوارب صغيرة مختلفة الأشكال لبلوغ إقاماتهم. لكن هذا غير ممكن حاليا، لأن أماكن الرسو بعيدة عن الماء. فالسد في تورينغن لم يتلقى إلا كمية ضئيلة من تساقطات الأمطار المعتادة.

  • Deutschland Trockenheit | vertrocknetes Kartoffelfeld (Getty Images/AFP/P. Stollarz)

    في صور - 2018 سنة الجفاف في ألمانيا

    لماذا سيرتفع سعر البطاطس المقلية؟

    هذه الصورة قديمة بعض الشيء. فهي تعود لشهر أغسطس وتُظهر حقل بطاطس جاف بالقرب من مدينة غيستلاند. وبما أن الرابطة الاتحادية المسؤولة تحذر بسبب محصول سيء للبطاطس، فإننا لم نشأ حجب الصورة: فحتى البطاطس المقلية ستشهد ارتفاعا في سعرها.

  • Deutschland Trockenheit | Treibstoffmangel (Imago/Manngold)

    في صور - 2018 سنة الجفاف في ألمانيا

    انعدام الوقود في كولونيا

    وحتى هذا مرده إلى الجفاف، فالسفن التي بإمكانها حمل النصف أو أقل توصل في مستودعات الوقود على الراين كميات أقل من البنزين أو الديزل. ومضخات البنزين مثل هنا في كولونيا لم تحصل بالتالي على إمدادات. وهذا يعكس تحولا في أزمة الديزل.

  • Deutschland Trockenheit | Müll am Rhein (Imago/R. Peters)

    في صور - 2018 سنة الجفاف في ألمانيا

    ماذا يبقى من الصيف ...

    أمام هذا الوضع سؤال يطرح نفسه: إلى أين سيؤدي هذا كله؟ المزارعون ينطلقون من حقيقة أن نتائج 2018 ستكون لها انعكاسات حتى في السنة المقبلة. وهل كانت هذه هي أجف سنة على الإطلاق، فخدمة الطقس الألمانية تعتزم الإعلان عن ذلك: فإلى حد الآن، كانت أعوام 1921 و 1947 و 1976 و 1991 سنوات الجفاف في ألمانيا.


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