 خباز تونسي يفوز بلقب ″أفضل باغيت في باريس″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.09.2021

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منوعات

خباز تونسي يفوز بلقب "أفضل باغيت في باريس"

من بين أكثر من 170 خبازاً في باريس، ووفق معايير دقيقة، تمكن خباز من أصل تونسي من انتزاع لقب "أفضل باغيت في باريس“. الخباز سيقدم هذا النوع الفرنسي الشهير من الخبز على مائدة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لمدة عام.

صورة من الأرشيف لخبز باغيت

باريس تعتبر مهد صناعة خبز "الباغيت" الشهير!

 فاز خباز مولود في تونس في مسابقة "أفضل باغيت في باريس" إثر منافسة محتدمة، ما سيخوله تقديم هذا النوع الفرنسي الشهير من الخبز على مائدة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه لمدة عام. وقد تنافس هذا العام أكثر من 170خبازاً باريسياً لنيل جائزة أفضل "خبز باغيت "في المدينة من أصل 1107 خباز حرفي في العاصمة الفرنسية مهد الباغيت.

مختارات

صراع يدور بين الفرنسيين والإيطاليين بخصوص طعام الإسباغيتي المشهور وطريقة تقديمه. إذ يريد الفرنسيون كسر الاحتكار الإيطالي لهذا الطعام وتقديمه بطريقة جديدة تحمل لمسات فرنسية.

يعمل الخباز الفائز، وهو مكرم العكروت، في مخبز "لي بولانجيه دو رويي" في الدائرة الثانية عشرة في باريس. واعتبر الخباز البالغ من العمر 42عاما ًوالذي يعمل منذ 19 عاماً في فرنسا بعد مغادرته تونس، أن هذا اللقب يشكل "حصاد سنوات من الخبرة". وقال العكروت في تصريح خص به وكالة فرانس برس "أنا فخور جدا"، مضيفا "يجب أن أكون على المستوى المطلوب، مع كل هؤلاء الأشخاص الذين سيأتون إلى هنا لتذوق أفضل خبز باغيت في باريس". وكان العكروت قد حل في المرتبة العاشرة في نفس المسابقة عام 2017، ثم جاء في المرتبة السادسة في عام 2018. وبالإضافة إلى الجائزة، نال العكروت الحق في تزويد قصر الإليزيه بخبز الباغيت على مدى عام كامل. وعن ذلك، قال" "سأتحضر لهذه المهمة".

في مكاتب نقابة الخبازين وصانعي الحلويات في منطقة باريس الكبرى، في وسط العاصمة الفرنسية، جرى تلقي كل قطع خبز الباغيت  أمس الجمعة  الـ 24 سبتمبر/ أيلول ووُضعت أرقام لها من دون كشف أسماء الخبازين الذين حضّروها. وبعدها تولت لجنة مؤلفة من 12 متخصصاً في القطاع ومن سكان باريس تذوق قطع الخبز المختلفة ووضع علامات لها وفق المعايير الخمسة التالية: المظهر والرائحة ودرجة الطهو والتجويفات في داخل الجزء الطري من الخبز، والمذاق بطبيعة الحال. ويتعين أن يبلغ وزن كل قطعة خبز مصنوعة بالطريقة التقليدية، بين 264 غراما و314 وطول يراوح بين 55 سنتيمترا و70.

(أ ف ب)/  إ.م/خ.س

  • Foto von Brot aus Peru. Brot so platziert, dass es wie eine Weltkarte aussieht

    خبز من كل انحاء الدنيا

    إنريكه إنغا – البيرو

  • Foto mit Brotlaib von Mohamed Masmoudi aus Tunesien

    خبز من كل انحاء الدنيا

    محمد مسمودي – تونس

  • Brot aus China von Meng-Ru Yang. Es wird an den Wänden eines Ofens klebend gebacken

    خبز من كل انحاء الدنيا

    مينغيو يانغ – الصين

  • Kartoffelbrot von Jakab Levente aus Rumänien

    خبز من كل انحاء الدنيا

    ياكوب ليفنته – رومانيا

  • Brotbild von Gabriela Verdugo aus Peru. Frau backt Brot in offener Glut

    خبز من كل انحاء الدنيا

    غابريئيلا فيردوغو – البيرو

  • Bild von Rudolf Kroschinsky aus Thailand. Körner-Brot in Herzform

    خبز من كل انحاء الدنيا

    رودولف كروشينسكي – تايلندا

  • Brotfoto von William Albert Viala aus Ghana. Weißbrot in Scheiben

    خبز من كل انحاء الدنيا

    وليم ألبرت فيالا – غانا

  • Foto von Christian Andrew Aguilar Mamani aus Argentinien. Brot mit symbolischem Gesicht eines Kindes

    خبز من كل انحاء الدنيا

    خريتسان ماماني – الأرجنتين

  • Bild von Khaled Usaimi aus Saudi Arabien. Auf rot-weiß karierter Tischdecke liegen Fladenbrot, eine Tasse Kaffee und weitere Utensilien

    خبز من كل انحاء الدنيا

    خالد عسيمي – السعودية

  • Bild mit verschiedenen hellen Brotsorten. Foto von Blanca Libia Giraldo Garcia aus Kolumbien

    خبز من كل انحاء الدنيا

    بلانكا غارسيا – كولومبيا

  • Foto mit Ofen im Freien. Innen im Ofen heiße Glut. Brotlaibe neben dem Ofen. Foto von Esther Hübner aus Paraguay

    خبز من كل انحاء الدنيا

    إستير هوبنر – الباراغواي

  • Foto mit rundem Brot mit Musterauf der Oberfläche von Nasir Rahin aus Afghanistan

    خبز من كل انحاء الدنيا

    نصير راهين – أفغانستان

  • Zwei Brotlaibe Vollkornbrot auf einem Gitter von Hans und Barbara Kusche aus Kanada

    خبز من كل انحاء الدنيا

    هانس بربارا كوشه – كندا

  • dünnes Fladenbrot auf Metallteller, daneben Schälchen mit Joghurt und fruchtiger Soße

    خبز من كل انحاء الدنيا

    سانجاي مالابور-الهند

  • Zuschauerfotos fit & gesund (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    خبز من كل انحاء الدنيا

    بابلو سانشيز-المكسيك


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