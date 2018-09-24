 ″خان الأحمر″ قرية للبدو مهددة بالهدم – الانتظار القاتل قبيل تنفيذ الحكم | سياسة واقتصاد | DW | 02.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

"خان الأحمر" قرية للبدو مهددة بالهدم – الانتظار القاتل قبيل تنفيذ الحكم

منذ تسعة أعوام وسكان خان الأحمر بالضفة الغربية يناضلون من أجل وقف هدم قريتهم. لكن مع إعطاء المحكمة الإسرائيلية العليا، الضوءَ الأخضر لهدم القرية، كيف يعيش سكان القرية وهم ينتظرون توقيت تنفيذ الحكم؟

Westjordanland Beduinendorf Khan al Ahmar (DW/T. Krämer)

مباشرة بجانب طريق سريع يؤدي من القدس في اتجاه البحر الميت تقع قرية خان الأحمر الفلسطينية. وتتجانس الأكواخ من الصفيح مع حظائر الغنم والمعز وسط طبيعة قاحلة في الضفة الغربية المحتلة.

لكن منذ أسابيع تحتل القرية الصغيرة وسكانها عناوين الصحافة: الموقع يجب هدمه كليا. أم محمد تجلس فوق حصير أمام البيت من الصفيح والخشب. شجرة كبيرة تسدل بعض الظل في هذا الصيف. " إنه الرعب. ماذا يجب علي قوله. ليس من السهل أن تعلم أنه في كل لحظة يمكن أن يأتي الجنود ويهدمون كل شيء هنا"، تقول أم محمد في حديث مع دويتشه فيله.

لا يمكن تحمل المجهول " نحن في الحقيقة في نهاية التحكم في أعصابنا وأتساءل طوال الوقت: ما الذي يجب علي فعله؟ كيف يمكن لي بناء بيت من جديد؟" ويمكن للجرافات أن تأتي في كل يوم. والمسالك للقيام بذلك تم فتحها قبل شهور.

Westjordanland Beduinendorf Khan al Ahmar (DW/T. Krämer)

أم محمد في قرية خان الأحمر الفلسطينية

ومنذ مايو أقرت المحكمة العليا في إسرائيل في خلاف قانوني طال منذ سنوات بين الحكومة الإسرائيلية والسكان أنه يمكن هدم القرية، دون ذكر تاريخ محدد. واستأنف السكان القرار، وتم تأجيل الحسم.

من جانبها طالبت منظمات المستوطنين بالتنفيذ السريع للقرار. وفي سبتمبر أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر نهائيا للهدم. وبعدها بقليل وزع جنود مكتوبا من الإدارة العسكرية الإسرائيلية على السكان المطالبين بهدم منازلهم حتى الأول من أكتوبر. وقرار المحكمة العليا يستند إلى "كون القطعة الأرضية تم بناؤها بدون الرخص الضرورية". كما أشارت السلطات الإسرائيلية قبلها إلى "الوضع غير الآمن" بالقرب من الطريق السريع.

انتقاد دولي

والآن قد يصبح الوضع جديا بالنسبة إلى سكان القرية البالغ عددهم نحو 180 شخصا بالقرب من القدس. الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان الأوروبية، بينها ألمانيا انتقدت عدة مرات مخططات الحكومة الإسرائيلية. لكن يبدو أن هذا الانتقاد لم يأتي بمفعول.

والمهلة الجديدة انتهت قبل زيارة المستشارة أنغيلا ميركل والمشاورات الحكومية الألمانية الإسرائيلية في إسرائيل. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الهدم في الأراضي المحتلة وترحيل إجباري ممكن يخرقان القانون الإنساني الدولي.

لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية تنظر إلى الأمر من زاوية مختلفة. وقال إيمانويل ناهشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية:" إسرائيل تنفي بحزم الادعاء أن الأمر يتعلق بترحيل إجباري لأشخاص في أراض محتلة". وحقيقة أن يرتبط الأمر بمنطقة مثيرة للجدل لا يعني أنه "بإمكان الناس أن يستقروا هناك بطريقة غير شرعية".

من جانبهم يشير الفلسطينيون أنه من غير الممكن تقريبا الحصول هناك على ترخيص للبناء. فقرية البدو تقع في منطقة تشكل نحو 60 في المائة من الضفة الغربية المحتلة وتقع تحت إدارة عسكرية إسرائيلية.

كما أنها تقع في موقع استراتيجي هام بالقرب من منطقة تقسم الضفة الغربية إلى شمال وجنوب. كما تقع القرية بين مستوطنتين: معالي أدوميم وكفار أدوميم. ومنتقدو مخططات الهدم يقولون بأن المستوطنات قد تتوسع حول القدس وتقسم بالتالي الضفة الغربية إلى شطرين. "وفي حال قيام مستوطنات إسرائيلية هنا، فإن آفاق أرض دولة فلسطينية متماسكة وبالتالي تنفيذ حل الدولتين ستضعف"، تقول الحكومة الألمانية في بيان.

Westjordanland Beduinendorf Khan al Ahmar (DW/T. Krämer)

نسرين أبو ضحوك في قرية خان الأحمر الفلسطينية

حتى المدرسة مهددة بالهدم

وفي مدرسة القرية الصغيرة تسير الدروس اليومية رغم الوضع المجهول. فالأطفال يعانون على كل حال من التوتر، كما يقول المدرسون، ومن ثم يحاول الناس الحفاظ قدر الإمكان على نوع من الروتينية. والمدرسة التي يذهب إليها أطفال من القرى المجاورة تم بناؤها بمساعدة منظمة إيطالية وأموال أوروبية.

وفي فترة بعد الظهر يتحول ملعب كرة القدم إلى مكان لقاء لنشطاء ودبلوماسيين وسياسيين يعلنون تضامنهم مع سكان القرية. نسرين ضحوك البالغة من العمر 15 عاما ترددت في السنوات الماضية على المدرسة وتشاهد من بيتها الزوار. ومازال أمل تجاوز الهدم يراودها، وهي تخشى في آن واحد أن تقف فجأة الجرافات أمام الباب. "نحن نعيش منذ زمن هنا. ومنذ أن بنينا المدرسة بإمكاننا التعلم والتطور. والآن يريدون هدم كل شيء، المدرسة وبيوتنا لماذا؟ تسأل البنت البالغة من العمر 15 عاما. وفي الأثناء تحاول هي أيضا النسيان وتعتني في كل يوم بالغنم والمعز وحمار العائلة. " هم يقولون منذ زمن طويل إنه يجب هدم قريتنا. والآن يقال بأن القرار نهائي وما علينا إلا الانتظار".

ويرغب البدو في إضفاء الشرعية على قريتهم عوض هدمها. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اقترحت على العائلات إما ترحيلهم إلى مكان بالقرب من محطة لمعالجة المياه بالقرب من  أريحا أو إلى مكان يبعد ببضع كيلومترات بالقرب من قريبة أبوديس. وهذا المكان يقع بالقرب من مزبلة كبيرة.

"إلى أين سنذهب؟ لقد سبق وأن رحلنا. إنه الاحتلال الذي يريد ترحيلنا من جديد"، يقول أب محمد، أحد السكان الكبار من القرية. "لن نذهب بسهولة من هنا".

طانيا كريمر/ م.أ.م

  • Hundertausende feiern 50 Jahre Israel Rabin Platz Tel Aviv (picture-alliance / dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Nakba - Die Katastrophe

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد نكسة 1967.

  • Palästinenser im Libanon (Mona Naggar)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Israel PK Netanjahu (REUTERS)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة "إدامة للصراع"

    وقفت إسرائيل، منذ وقت قريب، إلى جانب أمريكا فيما يخص إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، وتمثل ذلك في تصريحات نتانياهو، الذي قال: "أتفق تماماً مع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوية للأونروا". كما اعتبر أونروا "منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم أيضاً رواية ما يسمى بحق العودة الذي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل".

  • Proteste im Gazastreifen (Reuters/I. A. Mustafa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "مسيرة العودة" أم "مسيرة الفوضى"؟

    الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يعرف نهاية. "مسيرة العودة"، كانت آخر التحركات التي قام بها الفلسطينيون، إذ احتشد الآلاف منهم قرب الحدود مع إسرائيل استعداداً لإحياء "يوم الأرض"، ما أسفر على مقتل وجرح العشرات. هذه المسيرة نعتتها إسرائيل بـ"مسيرة الفوضى"، واتهمت حماس بتنظيمها. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

ألمانيا تدعو إسرائيل للتراجع عن خطط هدم قرية فلسطينية

انضمت ألمانيا إلى منتقدي خطط الحكومة الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية التي تربط بين القدس الشرقية والضفة الغربية. وزارة الخارجية الألمانية ناشدت إسرائيل التراجع عن خطط هدم القرية. (24.09.2018)  

أوروبا تدعو إسرائيل لوقف هدم قرية فلسطينية

انضمت ألمانيا إلى سبع دول أوروبية أخرى، الأعضاء الحاليين والجدد بمجلس الأمن الدولي، في توجيه دعوة لإسرائيل لوقف خططها الرامية إلى هدم قرية بدوية في الضفة الغربية. (21.09.2018)  

حماس تنتقد محمود عباس لاستعداده التفاوض مع إسرائيل مجدداً

تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتعلقة باستعداده للتفاوض مع إسرائيل أثارت حفيظة حركة حماس التي انتقدته لاستعداده لحوار سري أو علني مع إسرائيل، مشيرة إلى أن عباس ما زال يتعامل بشكل بائس مع الاحتلال، حسب تعبيرها. (22.09.2018)  

الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

في الوقت الذي تحتفل فيه إسرائيل بمرور 70 عاماً على تأسيس دولتها، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى "النكبة". سنوات طوال من الشد والجذب بين الطرفين دون الوصول إلى حل للصراع الذي خلف ضحايا كثر وخسائر جسيمة. (18.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

Israel Tel Aviv Protest gegen Abriss arabischer Häuser

ألمانيا تدعو إسرائيل للتراجع عن خطط هدم قرية فلسطينية 24.09.2018

انضمت ألمانيا إلى منتقدي خطط الحكومة الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية التي تربط بين القدس الشرقية والضفة الغربية. وزارة الخارجية الألمانية ناشدت إسرائيل التراجع عن خطط هدم القرية.

USA Mittlerer Osten Friedensgespräche Benjamin Netanyahu und Mahmoud Abbas

الكونفدرالية ـ إحياء فكرة قديمة للسلام في الشرق الأوسط 05.09.2018

بدأت الولايات المتحدة جدلا حول اقتراح لتشكيل كونفدرالية بين الضفة الغربية والأردن. الاقتراح الأمريكي الذي يقوم على فكرة قديمة قوبل بتحفظ كبير في المنطقة، لأن الشكوك كبيرة إزاء التحولات المرتبطة بتبعات تنفيذه.

عام دراسي مبكر بـ"الخان الأحمر" في الضفة الغربية 16.07.2018

في الضفة الغربية، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بتحرك دولي فعلي لوقف تهديدات إسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر القريبة من القدس. وكانت السلطات الإسرائيلية قد تقدمت بطلب للمحكمة العليا في تل أبيب بهدم القرية والمدرسة الوحيدة في المنطقة. وفي خطوة احترازية أقدمت وزارة التعليم الفلسطينية إلى إعطاء إنطلاق الموسم الدراسي قبل موعده في هذه المدرسة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  