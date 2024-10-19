خامنئي يقول إن مقتل السنوار لن يوقف "محور المقاومة"

أكد المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي أن حركة حماس "حية وستبقى حية" رغم مقتل رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية، مؤكدا أن ذلك لن يوقف "محور المقاومة". وتقرير طبي يكشف كيف قتل السنوار.

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في بيان اليوم السبت (19 أكتوبر/تشرين الأول 2024) إن مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لن يوقف "محور المقاومة"، مضيفا أن حماس رغم ذلك "حية وستبقى حية" .

وأضاف خامنئي أنّ "خسارته مؤلمة بالتأكيد لجبهة المقاومة" ضد إسرائيل "ولكنها لن تتوقف أبدا مع استشهاد السنوار".

و أعلنت إسرائيل الخميس مقتل السنوار بأيدي عناصر قوة إسرائيلية في جنوب قطاع غزة، وأكدت حماس أمس الجمعة مقتله .

وتتهم إسرائيل يحيى السنوار، الذي بقي لفترة طويلة في الظل قبل أن يتولى رئاسة حماس هذا الصيف، بأنه مهندس الهجوم الإرهابي الذي نفذته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي شكل شرارة الحرب في قطاع غزة .

وعشية تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في آب/أغسطس في أعقاب اغتيال سلفه إسماعيل هنية في طهران في نهاية تموز/يوليو في ضربة نسبت إلى إسرائيل، نشر المرشد الأعلى الإيراني على موقعه الإلكتروني مقطع فيديو لاجتماع نادر مع السنوار يعود تاريخه إلى العام 2011. وكان يحيى السنوار في ذلك الوقت عضوا في وفد لحركة حماس بقيادة هنية إلى طهران.

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

تقرير: رصاصة في الرأس تسببت بمقتل السنوار

وتوصل تشريح إسرائيلي لجثة السنوار إلى أن رصاصة في الرأس تسببت بمقتله، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الجمعة. وقال الدكتور تشين كوغل الذي أشرف على تشريح الجثة للصحيفة الأمريكية، إن السنوار أصيب أولا في ذراعه بشظية ربما ناتجة عن صاروخ أو قذيفة دبابة.

وأضاف مدير المركز الوطني للطب الشرعي في تل أبيب أن السنوار استخدم سلكا كهربائيا لربط ذراعه على ما يبدو، لكنه "لم يكن قويا بما يكفي، وتهشم ساعده".

وأكد كوغل أن طلقة نارية قتلت السنوار، وأشارت نيويورك تايمز إلى أنه من غير الواضح من أطلق الرصاصة ومتى تم ذلك وما هو السلاح المستخدم.

ع.ج.م/ع.خ (أ ف ب، رويترز)