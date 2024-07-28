خامنئي يعين الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيساً لإيران رسمياً

حصل الإصلاحي مسعود بزشكيان على مرسوم تعيينه رئيسا جديدا لإيران، بعد مباركة من المرشد الأعلى للبلاد، ليصبح بذلك الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية إثر مقتل سابقه إبراهيم رئيسي في حادث سقوط طائرة مروحية.

حصل مسعود بزشكيان، اليوم الأحد (28 يوليو/ تموز 2028)، على مرسوم تعيينه رئيسا جديدا لإيران بعد أن تم انتخابه في وقت سابق الشهر الجاري.

يأتي ذلك عقب مباركة المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي، ليحصل بزشكيان على مرسوم تعيينه رسميا، في مراسيم أقيمت في مسجد الخميني بالعاصمة طهران، وذلك بحضور النخبة السياسية في البلاد، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين الأجانب.

ومن المقرر أن يؤدي بزشكيان اليمين الدستورية رسميا أمام البرلمان، بعد غد الثلاثاء، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإيرانيةمنذ تأسيسها بعد الثورة الإسلامية عام 1979. كما سيقوم بعد ذلك بتقديم نوابه وأعضاء حكومته.

وبزشكيان هو أول رئيس محسوب على التيار الإصلاحي، يتولى كرسي الرئاسة منذ نهاية عهد محمد خاتمي في عام 2005.

وخلال مراسم بثّها التلفزيون الرسمي، تلا مدير مكتب المرشد "نصّ حكم الإمام الخامنئي في تنفيذ رئاسة الجمهورية للدكتور مسعود بزشكيان".

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ويبدأ الأخير ولاية من أربعة أعوام بعدما تفوّق في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الخامس من تموز/ يوليو، على المحافظ المتشدد سعيد جليلي. وحصل بزشكيان (69 عاماً)، على أكثر من 16 مليون صوت، أي ما نسبته نحو 54 بالمئة من إجمالي عدد المقترعين الذي ناهز الثلاثين مليوناً. فيما بلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية 49,8 بالمئة، مقابل 40 بالمئة تقريبا في الدورة الأولى، وهي الأدنى في تاريخ الانتخابات الرئاسية في إيران. وكان من مافسيه خمسة من المحسوبين على التيار المحافظ أبرزهم جليلي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف.

وكانت الانتخابات مقررة في عام 2025، الا أنها أجريت بشكل مبكر هذه السنة بعد وفاة المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية بشمال غرب الجمهورية الإسلامية في أيار/ مايو الماضي.

يذكر أن رئيس الجمهورية في إيران لا يتمتع بصلاحيات مطلقة، لكنه يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، والسلطة التنفيذية (لا منصب لرئيس الوزراء في البلاد)، وهي إحدى السلطات الثلاث الى جانب السلطة التشريعية والقضائية. ويؤدي دوراً أساسياً في توجيه الحكومة وسياساتها الخارجية والداخلية. الا أن رأس الدولة وصاحب الكلمة الفصل في سياساتها العليا يبقى هو المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

و.ب/ع.غ (أ ف ب، د ب أ)