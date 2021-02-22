خامنئي: إيران بإمكانها تخصيب اليورانيوم حتى 60 في المائة

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله الاثنين (22 فبراير/ شباط 2021) إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة إذا احتاجت البلاد ذلك، مضيفا أن طهران لن ترضخ أبدا للضغوط الأمريكية بشأن أنشطتها النووية.

ويحدد الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع ست قوى عالمية عام 2015 والذي تنتهكه منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018، النقاء الانشطاري الذي يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم عنده بنسبة 3.67 في المئة، وهي أقل من 20 في المئة التي وصلت إليها الجمهورية الإسلامية قبل إبرام الاتفاق، وأقل بكثير من نسبة 90 في المئة اللازمة لصنع سلاح نووي.

ونسب التلفزيون إلى خامنئي قوله "مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني لن يقتصر على 20 في المئة. سنزيد ذلك إلى أي مستوى تحتاجه البلاد... قد نزيده إلى 60 في المئة"، وذلك في تأجيج للأزمة مع واشنطن بشأن مستقبل الاتفاق.

وقال خامنئي "الأمريكيون والأطراف الأوروبية في الاتفاق استخدموا لغة غير عادلة ضد إيران ... إيران لن تذعن للضغوط. موقفنا لن يتغير". وكرر خامنئي نفيه بأن إيران سعت في أي وقت إلى صنع أسلحة نووية. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودة البلدين إلى الاتفاق الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.

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من جانبه، قلل مسؤول أمريكي من شأن تصريح الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قائلا إن ذلك سيكون مقلقا، لكن إيران لم تنفذ ذلك بعد وإن واشنطن تنتظر لترى ما إذا كانت طهران ستعود للمحادثات. وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه "حتى نعود إلى المحادثات، سيسعى الطرفان لاتخاذ مواقف (...) لتشديد اللهجة (...) دعنا نرى ما إذا كانوا سيوافقون على العودة إلى طاولة (التفاوض)".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال في وقت سابق اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستسعى لتعزيز وتمديد الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران والذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي. وقال بلينكن في كلمة مسجلة لمؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بعدم حصول إيران على سلاح نووي. الدبلوماسية أفضل مسار لتحقيق هذا الهدف".

بدوره، أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان نظراءه بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل أن الموقف المتعلق ببرنامج إيران النووي "مقلق".

ع.ش/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)