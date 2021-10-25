خالد علي محام وناشط سياسي مصري كان ينوي خوض الانتخابات الرئاسية المصرية في مارس/ آذار 2018. لمع اسمه من خلال تصديه لا تفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الذي حصلت بموجبه الرياض على جزيرتي تيران وصنافير.

خالد علي من مواليد عام 1972 وهو من محافظة الدقهلية. درس الحقوق في جامعة الزقازيق قبل أن يبدأ مشواره المهني كمدافع عن حقوق العمال وداعما للنقابات العمالية. شارك خالد في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وكان مديره خلال الفترة من 2007 ولغاية 2009. ويعرف عنه وعن المركز الدفاع عن العمال والفلاحين والمتظاهرين المطالبين بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.