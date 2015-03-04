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خالد سعيد

يعتبر الكثيرون أن مقتل المدون خالد سعيد هو أحد الأسباب التي قادت لقيام ثورة 25 يناير في مصر، كما ساهمت الصفحة التي أنشأت باسمه على الفايسبوك "كلنا خالد سعيد" في تعبئة عدد كبير من الشباب المصري للنزول والاحتجاج في الشارع.

خالد سعيد هو شاب مصري من مدينة الإسكندرية كان في الثامنة عشرة من العمر عندما قتل على يدي الشرطة بعد تعرضه لضرب عنيف. أثار مقتل خالد سعيد موجة غضب شعبية في مصر بالإضافة إلى ردود أفعال دولية من منظمات حقوقية ، كما سلط مقتله الضوء على التعذيب الذي يتلقاه المواطنون على أيدي الشرطة المصرية، ولحد اليوم لم تستخرج شهادة وفاة خالد سعيد رغم مرور 4 سنوات على وفاته.

Verfolgung und Folterung von Aktivisten in Ägypten. Graffiti of Khalid Said, the dead tortured one who burned the revolution in Egypt, Cairo, Egypt,14-2-2013. Zugeliefert durch Tarek Anegay am 17.2.2013. Coypright: DW/Nael El Toukhy.

مصر: حكم نهائي بسجن شرطيين في قضية مقتل خالد سعيد 04.03.2015

قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أيدت حكما بالسجن المشدد لعشر سنوات على شرطيين أدينا بقتل الناشط خالد سعيد الذي ساهمت قضيته في إشعال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
Verfolgung und Folterung von Aktivisten in Ägypten. Graffiti of Khalid Said, the dead tortured one who burned the revolution in Egypt, Cairo, Egypt,14-2-2013. Zugeliefert durch Tarek Anegay am 17.2.2013. Coypright: DW/Nael El Toukhy.

مصر: الحكم على شرطيين تسببا بموت خالد سعيد 03.03.2014

أصدر القضاء المصري حكمه في محاكمة شرطيين في قضية مقتل الشاب خالد سعيد الذي تعرض للضرب حتى الموت في حزيران/ يونيو 2010 وبات رمزا لثورة يناير 2011. الحكم يقضي بالسجن المشدد عشر سنوات.
Egyptian policemen and soldiers stand guard outside the prison of Torah, where Alaa and Gamal Mubarak, the sons of former Egyptian president Hosni Mubarak are detained, on April 15, 2011 in Cairo. Mubarak and his two sons were remanded into 15 days custody this week after prosecutors launched a probe into violence against protesters during an 18-day popular uprising that forced Mubarak to resign on February 11. AFP PHOTO / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

ظروف احتجاز بائسة في مصر 11.01.2014

يتواصل بشكل منهجي في مصر حرمان السجناء من حقوقهم الإنسانية. ويوجه ناشطون انتقادات إلى قوات الأمن مفادها أن تلك الجهات الأمنية تلجأ إلى التعذيب من أجل الانتقام من الإسلاميين والثوريين العلمانيين على حد سواء.
Former Egyptian President Hosni Mubarak lies on a gurney while leaving the courtroom at the police academy where he is on trial in Cairo January 2, 2012. REUTERS/Stringer (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST HEALTH)

حالة مبارك وصلت "مرحلة الخطر" وشباب الثورة يخلد ذكرى خالد سعيد 07.06.2012

أفادت مصادر بوزارة الداخلية المصرية أن حالة مبارك الصحية تزداد تدهورا يوما بعد آخر داخل سجن طرة. وفي مصر أيضا تجمع المئات، أمس الاربعاء، لإحياء ذكرى مقتل خالد سعيد، أحد أسباب تفجر الثورة المصرية.
Titel: Khaled Said is the icon of jan 25 revolution Karikaturen des brasilianischen Malers Carlos Latuff zu der ägyptischen Revolution. --- Er hat seine Erlaubnis zur Veröffentlichung erteilt: My cartoons have no copyrights, that's why they are available on Wikipedia Go ahead and use them

كارلوس لاتوف: الثورة المصرية أعطتني درساً في الطموح 21.12.2011

ألهمت الثورات العربية العديد من الشعوب التي تشعر بالظلم، وألهمت أيضا مفكرين وكتابا وفنانين في شتى الأنحاء من أمثال رسام الكاريكاتير البرازيلي لاتوف الذي واكب بأعماله الثورة المصرية بشكل خاص. دويتشه فيله التقت الفنان.
An angry Egyptian demonstrator shouts anti-police slogans in front of two posters showing killed 28-year-old Khaled Said during a protest in the Mediterranean port city of Alexandria, Egypt, Friday, June 25, 2010. Several thousand Egyptians, joined by top opposition leader Mohamed ElBaradei, protested on Friday what they call authorities' systematic use torture in the largest demonstration yet sparked by the alleged beating death of a young man by police this month. The death of Khaled Said has become a rallying point for pro-reform activists and rights workers who say police abuse is rampant, made possible by a three-decade-old emergency law. Arabic writing translates No to emergency law . (AP Photo/Amr Nabil)

التعذيب حتى الموت في سجون مصر ما بعد الثورة 28.10.2011

أعلنت منظمة حقوقية مهتمة بقضايا ضحايا التعذيب والعنف في مصر، أن الشاب عصام عطا قد تم تعذيبه في السجن حتى الموت، ما أثار غضبا شعبيا وأعاد إلى الأذهان قضية خالد سعيد الذي توفي تحت التعذيب وأشعل موته شرارة ثورة 25 يناير.
Egyptians shout anti-police slogans during a demonstration in Alexandria, Egypt Saturday June 12, 2010, after the police beat a young businessman Khaled Said to death on an Alexandria street after he posted a video on the Internet of officers sharing the spoils from a drug bust among themselves, his family said. At right a poster showing 28-year-old Khaled Said. Arabic writing reads Why he was killed. (AP Photo/Tarek Fawzy)

سبع سنوات سجنا في حق شرطيين متهمين بقتل الناشط المصري خالد سعيد 26.10.2011

قضت محكمة الجنايات في الإسكندرية بشمال مصر بسجن شرطيين لمدة سبع سنوات في قضية مقتل الناشط المصري خالد سعيد، وكان مقتل سعيد من بين الأسباب المباشرة لانطلاق شرارة الثورة التي أسقطت نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
epa02902723 Former Egyptian president Hosni Mubarak (C) lies on his bed while being taken to the courtroom for another session of his trial in Cairo, Egypt, 07 September 2011. According to media sources, the trial of Mubarak, his two sons Alaa and Gamal, and top aides was resumed on 07 September on charges of ordering the killing of protesters and of corruption. The hearing session was held behind closed doors, and was due to cross-examine witnesses. EPA/STRINGER

طنطاوي يدلي بشهادته في قضية مبارك وتأجيل قضية خالد سعيد 24.09.2011

أدلى المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري المصري، بشهادته في قضية قتل متظاهرين المرفوعة ضد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وفي الإسكندرية تأجلت محاكمة شرطيين في قضية خالد سعيد.
epa02554341 Inhabitants of Kasserine, a central Tunisia region, hold a Mohamed Bouazizi's portrait during a demonstration in front of the Government Palace in Tunis, Tunisia, on 28 January 2011. Reports state that riot police and hundreds of protesters clashed in the Tunisian capital, as a new cabinet was sworn into office in a bid to end the unrest that has followed president Zine El Abidine Ben Ali's ouster. Security forces fired warning shots and tear gas, as some groups threw stones in the main government quarter where protesters have remained camped out in front of Prime Minister Mohammed Ghannouchi's offices for five days. EPA/STR +++(c) dpa - Bildfunk+++

"ثمن الحرية صار أغلى والجيل الحالي أكثر شجاعة" 20.09.2011

الحرية هي أسمى هدف تنشده الشعوب. وعندما يشتد القمع والظلم تهون قيمة الحياة أمام ثمن الحرية. من هذا المنطلق ظهر البوعزيزي وخالد سعيد وإبراهيم قاشوش وغيرهم ليدفعوا حياتهم ثمنا في سبيل حريتهم وحرية شعوبهم.
Verleihung des Menschenrechtspreises der FES 2011 an tunesischer Blogger Salim Amamou und ägyptischer Aktivist Khaled Saeid Am 19.09.20011, Berlin Vom Links: - Jachim Gauck, Deutsch Politiker - Salim Amamou, tunsiecher Aktivist und Blogger, Preisträger - Sahra Kaseem, Schwester von verstorbenen ägyp. Aktivist Khaled Saeid, - Dr. Roland Schmidt Geschäftführende Vorstandmitglied und Geschäftsführer der Friedrich-Eber Stiftung Rechte: Jens Schicke

جائزة ألمانية لحقوق الإنسان للتونسي سليم عمامو والمصري خالد سعيد 19.09.2011

تقديرا لدورهما في الثورة منحت مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية جائزة حقوق الإنسان للمدون التونسي سليم عمامو والناشط المصري الراحل خالد سعيد. عمامو وشقيقة خالد أكدا على استمرارية الثورة في بلديهما مبديان بعض التخوفات عليها.
Egyptians shout anti-police slogans during a demonstration in Alexandria, Egypt Saturday June 12, 2010, after the police beat a young businessman Khaled Said to death on an Alexandria street after he posted a video on the Internet of officers sharing the spoils from a drug bust among themselves, his family said. At right a poster showing 28-year-old Khaled Said. Arabic writing reads Why he was killed. (AP Photo/Tarek Fawzy)

محكمة مصرية تؤجل إصدار حكم في قضية خالد سعيد إلى الخريف 30.06.2011

قررت محكمة الجنايات في الإسكندرية الخميس تأجيل إصدار حكم في قضية الشاب المصري خالد سعيد، الذي لقي حتفه جراء الضرب على يد ضابطين اثنين، إلى 24 أيلول/ سبتمبر المقبل. والعفو الدولية تحث القضاء المصري على ضمان العدالة
tunesische The BOBs-Gewinnerin Lina Ben Mhenni, 15.04.2011

التونسية لينا بن مهني تتسلم جائزة دويتشه فيله لأفضل المدونات 20.06.2011

تسلمت المدونة التونسية لينا بن مهني جائزة دويتشه فيله عن "افضل المدونات" لجهودها في إيصال صوت الشباب الثائر. فيما حصل الناشط المصري وائل غنيم مؤسس صفحة "كلنا خالد سعيد"على جائزة "أفضل حملة على شبكات التواصل الاجتماعي".
An angry Egyptian demonstrator shouts anti-police slogans in front of two posters showing killed 28-year-old Khaled Said during a protest in the Mediterranean port city of Alexandria, Egypt, Friday, June 25, 2010. Several thousand Egyptians, joined by top opposition leader Mohamed ElBaradei, protested on Friday what they call authorities' systematic use torture in the largest demonstration yet sparked by the alleged beating death of a young man by police this month. The death of Khaled Said has become a rallying point for pro-reform activists and rights workers who say police abuse is rampant, made possible by a three-decade-old emergency law. Arabic writing translates No to emergency law . (AP Photo/Amr Nabil)

مقتل خالد سعيد ـ الشرارة التي ساهمت في إسقاط نظام مبارك 19.06.2011

كانت صفحة "كلنا خالد سعيد" على الفيسبوك أحد محركات الثورة المصرية وساهمت في الدفع نحو عملية التحول الديمقراطي في بلد النيل، لذلك حصلت هذا العام على إحدى جوائز المدونات التي تمنحها مؤسسة دويتشه فيله الألمانية.
An angry Egyptian demonstrator shouts anti-police slogans in front of two posters showing killed 28-year-old Khaled Said during a protest in the Mediterranean port city of Alexandria, Egypt, Friday, June 25, 2010. Several thousand Egyptians, joined by top opposition leader Mohamed ElBaradei, protested on Friday what they call authorities' systematic use torture in the largest demonstration yet sparked by the alleged beating death of a young man by police this month. The death of Khaled Said has become a rallying point for pro-reform activists and rights workers who say police abuse is rampant, made possible by a three-decade-old emergency law. Arabic writing translates No to emergency law . (AP Photo/Amr Nabil)

والدة خالد سعيد: "الثورة ضد مبارك بدأت في اليوم التالي لموت ابني" 06.06.2011

بمناسبة مرور عام على رحيل الشاب المصري خالد سعيد أو "شهيد الطوارئ" تحدثت دويتشه فيله مع والدته عن شخصية خالد وطعن الشرطة والإعلام فيه وسير محاكمة قاتليه، ورأيها فيما يجري للشباب في بلدان عربية أخرى.
Egyptian protesters wave a giant flag in front of the Egyptian Parliament in Cairo, Egypt, Wednesday, Feb. 9, 2011. Around 2,000 protesters waved huge flags outside the parliament several blocks from Tahrir Wednesday, where they moved a day earlier in the movement's first expansion out of the square. They chanted slogans demanding the dissolving of the legislature, where almost all the seats are held by the ruling party. (Foto: Mohammed Abou Zaid/AP/dapd)

الجيش المصري يضمن تنفيذ وعود مبارك 11.02.2011

أعلن الجيش المصري في بيانه الثاني أنه "قرر ضمان تنفيذ" الإصلاحات التي تعهد بها الرئيس حسني مبارك في خطابه أمس. والمحتجون يستعدون لتظاهرة ضخمة اليوم الجمعة وسط أنباء عن انضمام ضباط من الجيش إلى صفوفهم.
Der ägyptische Präsident Husni Mubarak wendet sich am 10.02.2011 in Kairo in einer Rede an sein Volk. Foto: dpa/TVGrab

الغرب يصر على انتقال للسلطة في مصر بعد خطاب مبارك 11.02.2011

توالت ردود الفعل الدولية على خطاب الرئيس مبارك الذي أعلن تمسكه بالسلطة خلافاً لرغبة المتظاهرين المطالبين بتنحيته، مؤكدة على انتقال السلطة في مصر. ووزير الخارجية الألماني يدعو إلى البدء الفوري في عملية التغيير الديمقراطي.
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