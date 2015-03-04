يعتبر الكثيرون أن مقتل المدون خالد سعيد هو أحد الأسباب التي قادت لقيام ثورة 25 يناير في مصر، كما ساهمت الصفحة التي أنشأت باسمه على الفايسبوك "كلنا خالد سعيد" في تعبئة عدد كبير من الشباب المصري للنزول والاحتجاج في الشارع.

خالد سعيد هو شاب مصري من مدينة الإسكندرية كان في الثامنة عشرة من العمر عندما قتل على يدي الشرطة بعد تعرضه لضرب عنيف. أثار مقتل خالد سعيد موجة غضب شعبية في مصر بالإضافة إلى ردود أفعال دولية من منظمات حقوقية ، كما سلط مقتله الضوء على التعذيب الذي يتلقاه المواطنون على أيدي الشرطة المصرية، ولحد اليوم لم تستخرج شهادة وفاة خالد سعيد رغم مرور 4 سنوات على وفاته.