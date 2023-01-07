خاصية جديدة - واتساب يتيح لمستخدميه نقل الدردشات بسهولة أكبر

ليس من الغريب أن يتعرض هاتفك الجوال للتلف أو أن تريد شراء هاتف جديد أو أحدث أو حتى ماركة أخرى بعد سنوات طويلة من استخدامه. ولهذه الأسباب قام تطبيق واتساب بدمج خاصية النسخ الاحتياطي (Back up) في برنامج المراسلة، بحيث يمكنك من خلال ذلك أن تؤمن حفظ محادثاتك وصورك وفيديوهاتك المحفوظة على حساب كلاود واستعادتها عند تنزيل الواتساب على الهاتف المحمول الجديد، بحسب ما أفاد موقع "غيغا" الألماني.

ووفقًا لـمتعقب تحديثات الواتساب "WABetaInfo"، من المفترض أن تصبح بذلك عملية استعادة المحادثات والملفات أسهل بكثير، جزئيا على الأقل. وفي المستقبل، سيكون في إمكانك نقل محادثات الواتساب الخاصة بك مباشرة إلى جوالك الجديد الذي يعمل بنظام أندرويد.

وظهرت الخاصية الجديدة في إعدادات الواتساب والدردشات (Chats) تحت مسمى "Chat transfer to Android" وتعني حرفيا: "نقل الدردشة إلى أندرويد" في إصدار تجريبي من برنامج المحادثات لنظام أندرويد.

وتمكنك هذه الخاصية ببساطة من نقل الدردشات بالكامل مباشرة إلى هاتفك الأندرويد الجديد ومتابعة استخدامها بدون مشاكل. ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت الخاصية الجديدة ستظهر أيضًا في أجهزة آبل التي تعمل بنظام "iOS" بسبب نظام التشغيل الأكثر تأمينا وتعقيدا.

وبحسب موقع "غيغا" يجب رغم ذلك اعتبار الخاصية الجديدة لواتساب خيارًا إضافيًا لك كمستخدم فقط، وليس بديلا عن إجراء النسخ الاحتياطي المعتاد للمحتوى الخاص بك، لأنه في حالة تعطل هاتفك المحمول، ستختفي البيانات الموجودة عليه أيضًا. لذلك، فإنه عمليا لا يمكن الاستغناء عن تأمين نسخة من ملفاتك على حساب كلاود أيضا، خاصة أنه أصبح الآن مشفرًا.

ص.ش/ ع.غ