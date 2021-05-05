حي الشيخ جراح بالقدس: اعتقالات وإصابات في صفوف الفلسطينيين

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء الأربعاء (الخامس من مايو/ أيار 2021) خمسة فلسطينيين على الأقل خلال احتجاجات شارك فيها أكثر من مائة شخص في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل عشر إصابات.
وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية، فإن الاعتقال جاء على خلفية "سلوك غير منضبط والاعتداء على عناصر الشرطة". ويشهد حي الشيخ جراح منذ أكثر من عشرة أيام احتجاجات يقودها أهالي الحي ونشطاء يصلون لمساندتهم ضد أوامر إخلاء منازل السكان الفلسطينيين لصالح جمعيات استيطانية.
وستعقد غداً الخميس في المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس جلسة استماع لمحامي العائلات الفلسطينية والجمعية الاستيطانية "نحالات شمعون"، التي تطالب الأهالي بالإخلاء، بحسب ما أكد محامي العائلات الفلسطينية سامي إرشيد لوكالة فرانس برس.
وسبق الاحتجاجات الأربعاء تنظيم أهالي ونشطاء فلسطينيين وأجانب إفطاراً رمضانياً جماعياً وسط الحي بحضور العشرات. وبعد الإفطار مباشرة، وصلت عناصر الشرطة وحرس الحدود التي حاولت تفريق المحتجين بالدفع، قبل أن تقوم باستدعاء قوات الخيالة وسيارة المياه العادمة لاحقاً، والتي رشت الحي والموجودين. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بتسجيل عشر إصابات.
وبحسب البيان، عولجت جميع الإصابات ميدانياً، وأشار إلى وجود "ست إصابات بالاختناق وثلاث بالرصاص المطاطي وإصابة نتيجة الضرب".
وبث المحتجون خلال الاحتجاج أغانٍ عبر سماعات كبيرة ورددوا شعارات وطنية، بينما ردّ المستوطنون الذين سبق أن استولوا على أحد المنازل في الحي بأغان عبرية.
نزاع على الملكية
هذا ويقع حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة التي كانت تخضع للسيادة الأردنيةكسائر مدن الضفة الغربية، قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ويستولي مستوطنون يهود بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرّت خلال حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل. لكن اسرائيل لا تقوم بالمقابل بإعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين فقدوها ويسكنها يهود.
وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حالياً إلى إخلاء منازل 58 عائلة فلسطينية أخرى، وفقاً لمنظمة "سلام الآن". كما تقول العائلات إن خطر الإخلاء يتهدد وبشكل عام نحو 500 فلسطيني.
وكان الأردن قد أقام في حي الشيخ جراح مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين هُجِّروا عام 1948 ولديه عقود إيجار تثبت ذلك. وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأردنية، فإن الوثائق تخص 28 عائلة في حي الشيخ جراح هُجِّرت بسبب حرب عام 1948.
يشار إلى أن أكثر من 200 ألف مستوطن يعيشون في القدس الشرقية على أراضي الفلسطينيين الذين يزيد تعدادهم عن 300 ألف نسمة.
ي.أ/ ص.ش (أ ف ب)
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