حيوان الفظ يسبب أزمة لأصحاب القوارب في النرويج

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يتسبب حيوان الفظ البحري بمشاكل عديدة في سواحل النرويج، فوزنه الثقيل والذي يعادل سبعمئة كيلوغرامات يمكن أن يدمر قوارب ويخوت، ما يدفع بالسلطات إلى البحث عن حلول ترضي جميع الأطراف.
كشفت دراسة حديثة أن التلوث بالجزئيات البلاستيكية الدقيقة وصل إلى القطب الشمالي أيضاً، بل وبلغ مستوى مشابه للتلوث في مناطق أخرى من العالم، محذرة من أن لذلك تداعيات خطيرة على الأحياء البحرية وعلى المناخ.
صافر، الناقلة والخزان و"القنبلة العائمة" قرب الحديدة في اليمن فوق مياه البحر الأحمر. رحلت من اليابان إلى النرويج لتتوقف قبالة اليمن. هل تصبح سببا في إنهاء الحياة البحرية في البحر الأحمر، وتزيد اليمن بؤسا أمام صمت العالم؟
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