حيوان الفظ يسبب أزمة لأصحاب القوارب في النرويج

لحظات ما قبل انفجار "القنبلة العائمة" صافر .. من يتحرك؟

صافر، الناقلة والخزان و"القنبلة العائمة" قرب الحديدة في اليمن فوق مياه البحر الأحمر. رحلت من اليابان إلى النرويج لتتوقف قبالة اليمن. هل تصبح سببا في إنهاء الحياة البحرية في البحر الأحمر، وتزيد اليمن بؤسا أمام صمت العالم؟