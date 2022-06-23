 حيوان الفظ يسبب أزمة لأصحاب القوارب في النرويج | DW الأخبار | DW | 23.06.2022

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حيوان الفظ يسبب أزمة لأصحاب القوارب في النرويج

يتسبب حيوان الفظ البحري بمشاكل عديدة في سواحل النرويج، فوزنه الثقيل والذي يعادل سبعمئة كيلوغرامات يمكن أن يدمر قوارب ويخوت، ما يدفع بالسلطات إلى البحث عن حلول ترضي جميع الأطراف.

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