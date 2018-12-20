حين يسخر نيمار من ميسي..

رغم رحيل نيمار دا سيلفا عن برشلونة إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي سنة 2017، إلاّ أن النجم البرازيلي لا زالت تجمعه علاقة صداقة قوية مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. ويرسل النجمان بين الفينة والأخرى إشارات تؤكد أن صداقتهما على أحسن ما يرام.

وتعد مواقع التواصل الاجتماعي من بين الوسائل، التي يستخدمها كل من نيمار وميسي للتعبير عن صداقتهما. بيد أن تعليقاً كتبه نيمار مؤخراً على صورة نشرها ميسي، تسبب في غضب بعض عشاق أحسن لاعب في العالم خمس مرات.

فقد نشر ليونيل ميسي، صورة له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إذ يرتدي أحسن لاعب في العالم سترة رياضية زرقاء اللون مع بقع سوداء واضحة. كما بدى أيضاً وجه ميسي في الصورة جاداً للغاية.

وعلق نيمار دا سيلفا على الصورة قائلاً "بشع" ووضع بجانب تعليقه صورة لوجه ضاحك. ثم كرر نيمار نفس التعليق مع الوجه الضاحك مرة ثانية.

وأشار موقع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن أغلبية متابعي ليونيل ميسي لم يعجبهم تعليق نيمار على صورة ميسي، حيث بدأ البعض في انتقاد النجم البرازيلي ووصفه بأنه هو "القبيح"، فيما لم يجب حتى الآن ليونيل ميسي على تعليق نيمار دا سيلفا.

يشار إلى أن نيمار دا سيلفا، يعد هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار ريال مدريد ومانشستر يونايتد، فيما تشير عدة تقارير صحفية أن النجم البرازيلي ينوي العودة إلى ناديه السابق برشلونة في نهاية الموسم الحالي.