 حيل من أجل حرق سعرات حرارية أكثر كل يوم | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 15.11.2020

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منوعات

حيل من أجل حرق سعرات حرارية أكثر كل يوم

في فصل الشتاء، يصبح الناس أكثر كسلا للخروج من المنزل وممارسة الرياضة. نقدم إليك بعض النصائح الفعالة التي تساعدك في عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية وأنت داخل منزلك.

أعمال منزلية

الوقوف يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع

الحصول على وزن جسم مثالي، حلم العديد من الناس الذين يختارون الرياضة كوسيلة لتحقيق ذلك، بيد أن جائحة كورونا وبرودة الطقس كلها عوامل قد تحد من قدرة الإنسان على الخروج من المنزل وممارسة التمارين الرياضية.

نصائح يقدمها عدد من الخبراء نشرها موقع "بيلد دير فراو" الألماني من أجل مساعدة الجسم على حرق سعرات حرارية أكثر كل يوم، دون الحاجة إلى القيام بمجهود كبير. وفيما يلي بعض هذه النصائح:

1.  الإكثار من تناول فيتامين سي

يساعد فيامين سي (ج) الموجود في الحمضيات على حرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم، جامعة أريزونا أجرت فحوصات كانت مفادها أن الدهون تذوب أسرع وبكمية أكبر لغاية 30 بالمئة بوجود فيتامين سي مقارنة بعملية الحرق العادية للجسم.

2. الوقوف يساعد على حرق السعرات

مجرد الوقوف والجلوس، والوقوف مجددا يساعد على حرق السعرات في الجسم، لذلك إن لم يكن لديك رغبة في المشي أو الخروج من المنزل بسبب الجو، يمكنك بكل بساطة استخدام هذا التمرين. إذ بينت الأبحاث أن الجسم يحرق 50 سعرة حرارية أكبر وهو واقف مقارنة بسرعة حرقه العادية في أوقات الجلوس.

مختارات

في فصل الشتاء يفقد الجسم الكثير من الفيتامينات والمواد الغذائية الضرورية للجسم، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة صحية في الربيع، وفيما يلي وصفات بسيطة لأطعمة لذيذة وصحية جدا.

في فصل الشتاء تحديدا يكثر الإقبال على تناول فيتامين سي الذي يقتنيه المستهلكون في شكل حبات أو أقراص فوارة، في حين أنه يمكن للمواد الغذائية الأخرى أن تغطي حاجة الجسم من هذا الفيتامين.

وينصح الموقع الألماني بالوقوف في حالة المكالمات الهاتفية، أو الذهاب إلى العمل في المواصلات العامة، أو حتى أثناء الرسم ومشاهدة التلفاز، فهكذا تساعد جسمك على حرق السعرات الحراية بشكل أسرع دون اللجوء لتمارين إضافية.

3. الملح والتوابل

من الضروري الانتباه إلى أن الملح وبالرغم من أنه لا يحتوي على سعرات حرارية بيد أنه يعد مضرا في هذا المجال، فهو يساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء في الخلايا، ما يجعل كرتنا أبطأ من المعتاد. لذلك فالنصيحة هنا الاستغناء عن الملح تماما وقت التخسيس وان لم يكن هذا ممكنا فبتقليله للحد الأدنى، أو الاستعاضة عن الملح بالتوابل المفيدة التي تفيد الجسم. حاول تنكيه الطعام بالتوابل والاعشاب المفيدة وضع الملح بعيدا عن متناول يدك.

إن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار مثلا تحفز توليد الحرارة في الجسم وتزيد من سرعة حرق السعرات الحرارية، كما أن الكركم يدعم الجهاز الهضمي. وهو مثالي لجميع أطباق الأرز. الخردل كذلك يزيد من معدل الأيض في الجسم بنسبة 25 بالمئة.

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أساطير متعلقة بالتمرين

4. القهوة مفيدة للتخسيس

أثبت الأطباء في عيادة هارفارد الشهيرة (الولايات المتحدة الأمريكية) أن المشروب المفضل لدى كثيرين القهوة يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي واستهلاك السعرات الحرارية بنسبة 16 بالمئة. وبينت الأبحاث أن مادة الكافيين تحفز الجهاز العصبي المركزي، وتزيد من تدفق الدم، وهو ما يساعد على تغذية أعضاء الجسم  بشكل أفضل، وتنشيط حركة الأمعاء. إذن يُستحب تناول فنجان قهوة (150 مل) في الصباح وبعد الظهر. ولكن ينصح بأن يكون ذلك بدون سكر أو حليب.

5. البرد يساعد على فقدان الوزن

إذا لم تكن هناك أنظمة تدفئة وتكييف حديثة داخل المنزل، فسنخسر الوزن تلقائيًا في الشتاء. فعندما يبرد الجسم، فإنه يستهلك الكثير من الطاقة من الخلايا الدهنية البنية للتعويض عن فقدان الحرارة. من ناحية أخرى، إذا كنا نجلس طوال اليوم في مجال تصل فيه درجة الحرارة إلى 23 درجة بشكل مريح في المكتب أو في الشقة، فلن يتمكن الجسم من حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع.

أظهرت تجربة في جامعة ماستريخت الهولندية أنه إذا تم خفض درجة حرارة الغرفة إلى 16 درجة لمدة ساعتين فقط، فإن استهلاك الطاقة يزيد بمقدار 300 سعرة حرارية في اليوم.

6. النوم أمر لا بد منه

يحذر عالم الأعصاب الأستاذ كريستيان بنديكت من جامعة أوبسالا (السويد) بأن "المزيد والمزيد من الناس ينغمسون في دوامة قلة النوم. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي هذا إلى السمنة." وقد أظهرت دراساته أن نقص ساعات النوم تؤدي إلى إفراز الجسم لهرمونات تثبط من عملية حرق الدهون وتزيد من شهيته للطعام.

حاول أن تنام ثماني ساعات كل ليلة. للقيام بذلك، اضبط ببطء إيقاعك الحيوي. اخلد إلى النوم مبكرًا عشر دقائق كل ليلة حتى تصل إلى ثماني ساعات.

الكاتب:  علاء جمعة

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الكمثرى

    على الرغم من أن التفاح يعد من أكثر الفواكه الغنية بالألياف، لكن الألياف الموجودة في الكمثرى أكثر من التفاح، فوفقا لموقع "غيزونديه إرنيرونغ"، أظهرت إحدى الدراسات أن تناول ثلاث حبات من الكمثرى في اليوم يساعد على تخفيف الوزن بشكل أكثر من تناول كمية عالية من ألياف الشوفان.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الفاصولياء

    تعد الفاصولياء من البقوليات التي تحتوي على مادة كوليسيستوكينين، وهي هرمون يتم إفرازه أثناء عملية الهضم ويعتبر بمثابة مثبط طبيعي للشهية. علاوة على أن الفاصولياء تعد مصدر جيد للبروتين وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، وهو ما يعزز الشعور بالشبع.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    القرفة

    أثبتت دراسات تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ونشرها موقع "ديلي هيلث بوست" أن القرفة تساعد على تنظيم مستويات الأنسولين في الدم، ولذلك دور مهم في نقل إشارات الجوع للدماغ، فضلا عن أن تناول القرفة يساعد على تخفيف الشعور في الجوع مساءا.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الفلفل

    يحتوي الفلفل على مادة الكابسايسين، وهي مادة تعزز عملية الأيض، فضلا عن أن الطعم الحار يساعد على تناول كيمة أقل من الطعام. ربما يكون لمادة الكابسايسين دور في تخفيف الشهية أو قد يكون لتأثير إشارات الألم على اللسان جراء الطعم الحار دور في تخفيف الشهية، وعلى كل الأحوال فإن التوابل وسيلة رائعة لتثبيط الشهية.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    السلطة

    يساعد تناول الخضار صباحا على استهلاك كميات أقل من السعرات الحرارية أثناء اليوم. والسبب أن الأطعمة الخفيفة مثل الخضار النيئ تسمح بالحصول على كمية عالية من المواد الغذائية وبسعرات حرارية أقل، كما أن تناول كميات كبيرة منها يعزز الشعور بالشبع.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    زيت الزيتون

    من المعروف أن تناول كميات قليلة من الدهون يعزز الشعور بالشبع، وأكدت دراسات كثيرة أن زيت الزيتون هو أفضل أنواع الدهون للحد من الشهية، ومن المهم الاعتدال في تناول زيت الزيتون، فتناول كمية قليلة لها تأثير فعال للحد من الشهية.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    اللوز

    يحتوي اللوز على الألياف والدهون الصحية، وهذا المزيج يجعل اللوز مثالي لدرء الجو، إذ أكدت دراسة نشرها موقع "غيزوندهايت هويته" أن الأشخاص الذين يتناولون اللوز يفقدون وزنهم أكثر من أولئك الذين يتناولون الكربوهيدرات الغنية بالألياف المعقدة.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الخلّ

    يؤثر الخل على سرعة هضم الطعام، فوفقا لموقع "غيزوندهايتا تيبس" أظهر عدد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات أضيف إليها الخلّ، يميلون إلى استهلاك سعرات حرارية أقل من أولئك الذين يستهلكون أنواع أخرى من البهارات.

    الكاتب: دالين صلاحية


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