حيل بسيطة للمساعدة على تناول المزيد من الفواكه والخضروات

تجمع الدراسات على أن الأطعمة النباتية لها تأثير إيجابي على الجسم، وبتنويع هذه الأطعمة يزداد التأثير الإيجابي على الصحة البدنية والعقلية لأجسامنا، لكن كيف يمكننا أن نعود أنفسنا على أكل المزيد من الفواكه والخضروات والمكسرات. إليك بعض النصائح التي تساعدك في تناول المزيد من الفواكه والخضروات وبالتالي الحصول على الفيتامينات المتنوعة التي تتضمنها:

اجعل الفواكه في متناول يدك: وجدت دراسة دنماركية أن وضع الفواكه في متناول اليد في المكتب أو في غرفة الجلوس، فإن ذلك يدفع بنا إلى تناولها باستمرار دون الوقوع في فخ النسيان أو التفكير في العوائق الأخرى المتعلقة بجلب الفواكه من المطبخ أو غسلها.

إضافة المكسرات: تعد إضافة المكسرات إلى الأطعمة التي تتناولها طريقة بسيطة لزيادة تنوع الأغذية النباتية في نظامنا الغذائي وهو ما يكسبنا فيتامينات ودهوناً أخرى مفيدة للجسم، مثال إضافة قطع الجوز للتمر. بحسب ما نشره موقع (واشنطن بوست) الأمريكي.

استخدام التوابل: استخدام التوابل في الأطعمة ليس مهما لزيادة النكهة في الطعام فقط، بل يزيد من اعتماد أجسامنا على أنواع أخرى من الأطعمة النباتية التي تتناولها، فإضافة رشة من القرفة على التفاح أو الزبادي أو القهوة، يعطي نكهة جديدة لها، كما يمنح أجسامنا فيتامينات أخرى.

إضافة بعض الزيوت للخضراوات: إضافة زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو للخضروات وحتى الفواكه يجعلها دسمة، ويعطيها نكهة مميزة، تشجعنا على أكل المزيد منها.

إضافة الفواكه: إذا كنت تبدأ يومك يتناول الشوفان أو"بودينغ" الشيا على سبيل المثال، سيكون وضع بعض قطع الفواكه عليها إضافة مثالية من حيث المذاق والشكل والقيمة الغذائية. بحسب ما نشر موقع "هيلث لاين".

تحسين جودة وجبة الفطور: بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يكون الإفطار هو أهم وجبة في اليوم. إذ ينصح الخبراء بدء الصباح مع وعاء من الزبادي العادي مغطى بشرائح الموز والفراولة، والقليل من مسحوق القرفة وحفنة من المكسرات المختلطة، وبهذه الطريقة تكو قد صنعت وجبة بمثابة علاج لذيذ.

ر.ض