حيلٌ لاختيار أجمل العطور كهدايا!

تماما مثلما تختلف رائحة نسيم ليلة في الشتاء البارد عن رائحة الجو نهاراً على شاطئ البحر، هناك اختلافات كبيرة بين العطور. وبالنسبة لأي شخص يفكر في شراء عطر كهدية، يعني هذا وجود خيارات لا حصر لها.
مارتن روبمان، رئيس مؤسسة "فراجرانس" الألمانية لمستحضرات التجميل، يقدم بعض النصائح بشأن نقاط مهمة عند اختيار العطور كهدية لعيد الميلاد (كريسماس).
يقول روبمان إنه في حين أن أنواع العطور الكلاسيكية مثل "شانيل رقم 5" أو "تير دي هيرميس" تحظى بشعبية على مدار العام، يميل الناس إلى الروائح الأخف في فصل الصيف، والعطور الجلدية والخشبية في فصل الشتاء. ويضيف: "تجعلك بعض المجموعات تشعر وكأنك في نادٍ إنكليزي، تجلس على كرسي بذراعين أمام مدفأة، وفي يدك كأس من الويسكي".
وعند اختيار العطر المناسب، من المهم أن تعرف ما يفضله الشخص الذي ستقدم له الهدية. وقد يكون شراء العطر المفضل لشخص ما "شكلاً من أشكال الاهتمام"، ووسيلة يظهر المرء من خلالها أنه يتذكر من يحبه.
وإذا لم تكن على يقين مما يفضله هذا الشخص، ينصح روبمان باللجوء لغسل يديك عندما تُدعى إلى منزله. يمكن أن يكون اختيار الصابون، وكذلك القنينة الموجودة على الرف، مصدراً للإلهام. وعندما تكون داخل متجر العطور، تأكد من أن تأخذ وقتك كاملاً. بعد تجربة العطر على معصميك، انتظر لمدة نصف ساعة وتحقق مما إذا كان العطر لا يزال مقنعا بالنسبة لك.
وينصح روبمان بإجراء اختبار على البشرة وليس على شرائح ورقية. ويوفر أي متجر محترف للعطور أوعية صغيرة من حبوب القهوة، حيث إن استنشاق رائحة هذه الحبوب يمكن الشخص من الفصل بين رائحة العطور المختلفة. وفي الحالتين، حاول أن تتجنب اختبار أكثر من ثلاث روائح في نفس الوقت.
ر.ض (د ب أ)
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الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد
إكليل شموع عيد الميلاد
عادة ما يتألف إكليل عيد الميلاد من أربعة شمعات، تُخصصُ كل شمعة منها ليوم أحدٍ محدد من الشهر يسبق الاحتفال بعيد الميلاد، وعادة يضم الإكليل المصنوع من الخشب 24 شمعة، وقد اخترعه عالم اللاهوت البروتستانتي هنريتش ويشرن في عام 1839 لمساعدة الأطفال على متابعة العد التنازلي لموعد قدوم عيد الميلاد.
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الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد
أسواق عيد الميلاد المزدحمة
كان الناس في العصور الوسطى يتوافدون على أسواق أعياد الميلاد قُبيل موسم قدوم العيد بفترة محددة، وحينئذ لم يكونوا يشربون النبيذ المعتق بل كانوا يشترون مؤونتهم التي ستكفي حاجاتهم طوال فصل الشتاء، وفيما بعد انضم الحرفيون صناع الدمى والحلويات إلى أسواق أعياد الميلاد التي يُمكن مشاهدتها في شتى أنحاء العالم.
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الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد
رومانسية الشتاء!
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الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد
شجرة عيد الميلاد للغني والفقير
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الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد
يسوع المسيح
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الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد
الهدايا المُقَدَسة
الأطفال لايستطيعون الإنتظار لفتح هداياهم عشية عيد الميلاد. والكلمة الألمانية التي تعبر عن هذه الفعالية هي بيشيرونغ وهي كلمة مأخوذة من اللغة الألمانية القديمة وتعني "هبة أو هدية من الله"، ولا زال الكثير من الأطفال ولا سيما في جنوب ألمانيا يعتقدون أن "كرايسكيند" أو الطفل يسوع المسيح هو من أرسل إليهم هداياهم تلك.
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الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد
قداس عيد الميلاد
يستقطب قداس منتصف الليل أعداد كبيرة من الناس بما فيهم أشخاص قلما يحضرون القداس في بقية أيام العام. يُقام القداس في ألمانيا عادة في منتصف ليلة عيد الميلاد. وحتى مطلع القرن الثامن عشر كان القداس يُقام في ساعات الصباح الباكر من 25 ديسمبر/ كانون الأول. ولم تتبدل مراسم القداس تبدلاً كبيراً من ذلك الوقت.
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الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد
مسرحية المهد
طوال قرون من الزمن قام الممثلون الهواة بتقديم قصة عروض الميلاد، كما قام الفنانون بتقديم قصص مأخوذة من الإنجيل تحكي عن طرد سيدنا آدم و حواء من الجنة. وقد ركزت العروض بمرور الوقت على ميلاد السيد المسيح وأمست تُعرف بعروض مسرحية المهد.
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الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد
طيق الأغنياء وطبق الفقراء
بينما بعض العائلات الألمانية لا تستطيع أن تتخلى عن طبق أوزة عيد الميلاد نرى عائلات أخرى تكتفي بطبق يتضمن سلطة البطاطا والنقانق. ويعود هذا التقليد لزمن قديم حيث كان بمقدور الأغنياء وحدهم الحصول على طبق أوزة عيد الميلاد، وكان على أغلب الناس أن يكتفوا بطبق سلطة البطاطا والنقانق.
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الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد
اللبان ضد الأرواح الشريرة
في أماكن كثيرة من أوربا تُعرف فترة الـ 12 يوماً التي تفصل بين عيد الميلاد والسادس من شهر يناير/ كانون الثاني باليوم الثاني عشر، وعادة ما يتميز هذا اليوم بالبرد الشديد. وفي الأزمنة القديمة كان الناس يخشون من الشياطين الذين يرتدون الفراء ويتجولون طوال الـ 12 ليلة، وكان على الناس أن يطردوا الأرواح الشريرة عن طريق حرق نبات اللبان. إعداد: فليكس شلاجفاين/غالية داغستاني