حيلٌ لاختيار أجمل العطور كهدايا!

تماما مثلما تختلف رائحة نسيم ليلة في الشتاء البارد عن رائحة الجو نهاراً على شاطئ البحر، هناك اختلافات كبيرة بين العطور. وبالنسبة لأي شخص يفكر في شراء عطر كهدية، يعني هذا وجود خيارات لا حصر لها.

مارتن روبمان، رئيس مؤسسة "فراجرانس" الألمانية لمستحضرات التجميل، يقدم بعض النصائح بشأن نقاط مهمة عند اختيار العطور كهدية لعيد الميلاد (كريسماس).

يقول روبمان إنه في حين أن أنواع العطور الكلاسيكية مثل "شانيل رقم 5" أو "تير دي هيرميس" تحظى بشعبية على مدار العام، يميل الناس إلى الروائح الأخف في فصل الصيف، والعطور الجلدية والخشبية في فصل الشتاء. ويضيف: "تجعلك بعض المجموعات تشعر وكأنك في نادٍ إنكليزي، تجلس على كرسي بذراعين أمام مدفأة، وفي يدك كأس من الويسكي".

وعند اختيار العطر المناسب، من المهم أن تعرف ما يفضله الشخص الذي ستقدم له الهدية. وقد يكون شراء العطر المفضل لشخص ما "شكلاً من أشكال الاهتمام"، ووسيلة يظهر المرء من خلالها أنه يتذكر من يحبه.

وإذا لم تكن على يقين مما يفضله هذا الشخص، ينصح روبمان باللجوء لغسل يديك عندما تُدعى إلى منزله. يمكن أن يكون اختيار الصابون، وكذلك القنينة الموجودة على الرف، مصدراً للإلهام. وعندما تكون داخل متجر العطور، تأكد من أن تأخذ وقتك كاملاً. بعد تجربة العطر على معصميك، انتظر لمدة نصف ساعة وتحقق مما إذا كان العطر لا يزال مقنعا بالنسبة لك.

وينصح روبمان بإجراء اختبار على البشرة وليس على شرائح ورقية. ويوفر أي متجر محترف للعطور أوعية صغيرة من حبوب القهوة، حيث إن استنشاق رائحة هذه الحبوب يمكن الشخص من الفصل بين رائحة العطور المختلفة. وفي الحالتين، حاول أن تتجنب اختبار أكثر من ثلاث روائح في نفس الوقت.

ر.ض (د ب أ)