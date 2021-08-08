حيلة "سخيفة".. إيطالي حاول الحصول على اللقاح في ذراع مزيفة!

حاول إيطالي خمسيني من منطقة بيمونتي سعى للحصول على الشهادة الصحية للقاح كورونا دون أن ينجح، الخميس تلقي اللقاح على طرف اصطناعي كما روى رئيس هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد.

وقال ألبرتو تشيريو رئيس منطقة بيمونتي على صفحته على فيسبوك إن "هذه القضية سخيفة لو لم تكن خطوة غير مقبولة في غاية الخطورة أمام التضحيات التي يفرضها الوباء على مجتمعنا بأسره من ناحية الوفيات وكلفته الاجتماعية والاقتصادية".

تقدم الرجل مساء الخميس إلى مركز التلقيح في بييلا في بيمونتي (شمال غرب). وكان الطرف الاصطناعي عالي الجودة، لكن لونه وملمسه أثارا على الفور شكوك الممرضة المكلفة تلقيحه والتي طلبت منه خلع قميصه واكتشفت الحيلة.

لاحقاً، طلب الرجل من الممرضة أن تدعي وكأنها لم تلاحظ شيئًا فرفضت، كما قال رئيس بيمونتي على موقعه، موضحًا أن الرجل "سيمثل أمام القضاء لما أقدم عليه".

كما الدول الأوروبية الأخرى المجاورة لها، تواجه إيطاليا حالياً عودة ظهور الوباء (تم تسجيل ما يقارب 17000 حالة جديدة في غضون 24 ساعة يوم الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021). في هذه المرحلة، تم تحصين ما يقارب 85% ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاماً بشكل كامل.

واعتباراً من يوم الاثنين، سيتم نشر "شهادة صحية خاصة" تمنح فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم وتم شفاؤهم من كوفيد، وتسمح لحاملها بالذهاب إلى السينما أو المسرح أو المطعم ... أما الشهادة الصحية التقليدية والتي يمكن الحصول عليها عن طريق إجراء فحص بسيط لكشف الاصابة، فستسمح أساساً بالالتحاق بمركز العمل.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)