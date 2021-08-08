 حيلة ″سخيفة″.. إيطالي حاول الحصول على اللقاح في ذراع مزيفة! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 03.12.2021

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منوعات

حيلة "سخيفة".. إيطالي حاول الحصول على اللقاح في ذراع مزيفة!

خدعة ماكرة حاول رجل إيطالي تنفيذها للتهرب من الحصول على لقاح كورونا. وتواجه إيطاليا حاليًا عودة ظهور الوباء. وفي هذه المرحلة، تم تحصين ما يقارب 85% ممن تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بشكل كامل.

صورة رمزية

صورة رمزية

حاول إيطالي خمسيني من منطقة بيمونتي سعى للحصول على الشهادة الصحية للقاح كورونا دون أن ينجح، الخميس تلقي اللقاح على طرف اصطناعي كما روى رئيس هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد.

مختارات

في المعركة ضد موجة كورونا الرابعة، ستكون هناك قيود على مستوى ألمانيا للأشخاص غير المطعمين وسيتم توسيع قاعدة 2G لتشمل تجارة التجزئة، وستكون هناك أيضًا قيود اتصال جديدة للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من الفيروس.

بعد أن أعلنت جنوب إفريقيا عن اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا - والذي سمي لاحقا أوميكرون- انتاب العالم خوف شديد، خاصة مع تأكيد العلماء أنه أكثر نسخ كورونا تحوراً، ما قد يؤدي لاحتمال فشل اللقاحات الحالية في مواجهته.

وقال ألبرتو تشيريو رئيس منطقة بيمونتي على صفحته على فيسبوك إن "هذه القضية سخيفة لو لم تكن خطوة غير مقبولة في غاية الخطورة أمام  التضحيات التي يفرضها  الوباء على مجتمعنا بأسره من ناحية الوفيات وكلفته الاجتماعية والاقتصادية".

تقدم الرجل مساء الخميس إلى مركز التلقيح في بييلا في بيمونتي (شمال غرب). وكان الطرف الاصطناعي عالي الجودة، لكن لونه وملمسه أثارا على الفور شكوك الممرضة المكلفة تلقيحه والتي طلبت منه خلع قميصه واكتشفت الحيلة.

لاحقاً، طلب الرجل من الممرضة أن تدعي وكأنها لم تلاحظ شيئًا فرفضت، كما قال رئيس بيمونتي على موقعه، موضحًا أن الرجل "سيمثل أمام القضاء لما أقدم عليه".

كما الدول الأوروبية الأخرى المجاورة لها، تواجه إيطاليا حالياً عودة ظهور الوباء (تم تسجيل ما يقارب 17000 حالة جديدة في غضون 24 ساعة يوم الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021). في هذه المرحلة، تم تحصين ما يقارب 85% ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاماً بشكل كامل.

واعتباراً من يوم الاثنين، سيتم نشر "شهادة صحية خاصة" تمنح فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم وتم شفاؤهم من كوفيد، وتسمح لحاملها بالذهاب إلى السينما أو المسرح أو المطعم ... أما الشهادة الصحية التقليدية والتي يمكن الحصول عليها عن طريق إجراء فحص بسيط لكشف الاصابة، فستسمح أساساً بالالتحاق بمركز العمل.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

  • Symbolbild Überwindung von Rassendenken (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO/ADR)

    فوائد التلامس..بين البشر

    ضبط النغمة

    غالبًا ما يكون لمس بشرتنا هو نقطة الانطلاق لإدراك بعض المواقف والتفاعل مع بعضنا البعض. وجد الباحثون أنه يمكن للناس اكتشاف بعض المشاعر، مثل الحب والغضب والامتنان والاشمئزاز، عن طريق اللمس. ثبت أن اللمس يقلل من العدوانية ويزيد من السلوك الايجابي اتجاه المجتمع. كما أنه يساعدنا على تشكيل والحفاظ على الروابط العاطفية في العلاقات الإنسانية.

  • Basketball-Weltmeisterschaft 2019 | Deutschland vs. Dominikanische Republik (Reuters/A. Perawongmetha)

    فوائد التلامس..بين البشر

    اللمسة تعزز روح فريق

    يمكن أن يساعدنا العناق في بناء الثقة والتعاون المشترك. وجدت إحدى الدراسات أن لاعبي كرة السلة المحترفين والفرق التي كان بينها تفاعل جسدي أكثر في بداية موسم المنافسات الرياضية، مثل الهاي فايف (أو كما تقال في اللغة العربية: كفّك) أو العناق الجماعي، كانوا يحققون نتائج طيبة في المباريات اللاحقة.

  • BG Ramadan 2019 Kabul (picture-alliance/AP Photo/R. Gul)

    فوائد التلامس..بين البشر

    عانقوا بعضكم!

    يسهم العناق في الحد من الاضطرابات الداخلية بعد النزاع. وأظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تلقوا عناقًا في اليوم الذي حدث فيه نزاع كانوا في حالة مزاجية أفضل بعد ذلك. كما ثبت أن العناق يقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد العادية، وذلك بسبب قدرته على تخفيف الضغط.

  • Indien Valentinstag (AFP/Getty Images/P. Singh)

    فوائد التلامس..بين البشر

    حضن دافئ

    يمكن أن يسهم الاتصال الدافئ بين الشركاء، مثل إمساك اليدين أو الاحتضان، في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ويمكن أن يقلل من تفاعل الشخص مع الإجهاد، وذلك لأن إشارة الدعم الجسدية الإيجابية تلك تبطئ من معدل ضربات القلب، وتقلل من هرمون التوتر "الكورتيزول" وتخفض من ضغط الدم. ويمكن للأزواج مزامنة معدل ضربات قلوبهم وموجات الدماغ فقط عن طريق اللمس.

  • Symbolbild Massage (apops/Fotolia.com)

    فوائد التلامس..بين البشر

    التدليك: أكثر من مجرد استرخاء

    وجد الباحثون في المركز الطبي بجامعة ديوك أن التدليك لكامل الجسم يخفف من الألم ويزيد من قدرة المرضى - ممن يعانون من التهاب المفاصل في ركبهم - على الحركة والتنقل. كما تبين أن اللمسة العلاجية تقلل الألم وتزيد من جودة الحياة لمرضى الألم العضلي التليفي. ليس فقط أولئك الذين يحصلون على التدليك هم من يستفيدون وحسب، بل إن تقديم التدليك يؤثر إيجابا على من يقوم به.

  • Nagelpflege (Colourbox)

    فوائد التلامس..بين البشر

    تدليك ذاتي

    ومع ذلك، فأنت لست بحاجة إلى شخص آخر لتحصل على فوائد اللمس. فالتدليك الذاتي قد يكون له نفس تأثيرات التدليك المنتظم الذي يقدمه لك شخص آخر. وتكون الفوائد الصحية للتدليك أقوى عند استخدام المزيد من الضغط، بعكس ما يحدث عند اللمسة الخفيفة. يمكن لليوغا وغيرها من أشكال التمرينات الرياضية أيضاً أن تُحدث تأثيرات مماثلة لتخفيف التوتر وذلك عند وجود اتصال بين جسدك وبين الأرض.

  • San Diego 252g Frühchen verlässt Krankenhaus (picture-alliance/AP/Sharp HealthCare)

    فوائد التلامس..بين البشر

    لمسة مباشرة

    يؤدي التدليك أيضاً إلى زيادة الوزن عند الأطفال ناقصي النمو من خلال إشراك جزء من جهازهم العصبي في العملية. كما يحسّن التدليك من عملية الهضم بإفراز هرمونات لازمة لامتصاص الطعام. ويساعد لمس الجلد على إطلاق الأوكسيتوسين، وهو الهرمون المرتبط بتعلق الأم بالرضيع، كما يقلل من إفراز الكورتيزول، هرمون التوتر. وقد يكون للتدليك أيضًا تأثير مخفف للألم لدى الأطفال الذين يخضعون لإجراءات طبية بسيطة.

  • Symbolbild - Hände (picture-alliance/dpa/H. Wiedl)

    فوائد التلامس..بين البشر

    أظهر دعمك

    الإمساك بيد الشريك أثناء تعرضه لآلام جسدية، قد يكون مفيدًا لكلا الطرفين. فالألم يتراجع بالفعل لدى الشريك عند لمسه. وهذا الاتصال الجسدي بين الأشخاص يمكنه أيضا المساعدة على تعزيز الثقة في النفس.

  • Bosnien Herzgowina Ermin Omerovic (picture-alliance/AA/E. Omic)

    فوائد التلامس..بين البشر

    شعور متزايد بالاحساس

    اليوم، يجري العمل على إنشاء أطراف صناعية مدعمة حسياً بحيث يمكن لمن بترت أحد أطرافه الحصول على الفوائد نفسها عندما يتم لمسه. وقد ثبت أن الشعور بالسعادة والعافية النفسية تتزايد لدى مستخدمي هذه الأطراف الاصطناعية والتي يمكنهم من خلالها الشعور باللمس. يعمل باحثون آخرون أيضاً على تطوير تقنية إلكترونية للبشرة يمكن من خلالها الشعور بالأسطح الصلبة والأقمشة الناعمة أو الأحاسيس الإدراكية مثل السخونة.


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