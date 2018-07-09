 حير الأطباء.. شاب يبكي دما بدل الدموع دون سبب معروف | عالم المنوعات | DW | 29.12.2018

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منوعات

حير الأطباء.. شاب يبكي دما بدل الدموع دون سبب معروف

حير رجل هندي الأطباء بعد أن استعصى عليهم فهم الأسباب وراء بكائه دما بدل الدموع. يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يسيل الدم من عيني الشاب بدل البكاء.

Indien Klinik-Boot in Assam (Thomson Reuters Foundation/A. Nagaraj)

قد لا نتخيل شخصا يبكي الدم، وحتى إن استعملنا هذه العبارة فتكون تعبيرا مجازيا فقط. وعلى ما يبدو فالأمر صار واقعيا بالنسبة لشاب هندي لا يتجاوز عمره 22 عاما "يبكي الدم".

وحسب موقع "ذا صان"، فإن الشاب الهندي قصد المستشفى بعد أن تكرر معه الأمر للمرة الثانية. الغريب في الموضوع أن التحاليل والاختبارات الطبية لم تكشف عن السبب وراء "بكاء الدم" عند هذا الشاب. كما أوضحت هذه الاختبارات أن عيني الشاب تشتغلان بطريقة طبيعية.

معهد أندامان وجزر نيكوبار للعلوم الطبية في الهند، نقل الخبر بدوره وكتب الدكتور روبرت جيمس أن الرجل أجرى فحوصات الدم واختبارات وظائف الكبد في المعهد نفسه، لكنها كانت طبيعية.

ويعرف بكاء الدم طبيا باسم "الهايمولاكريا"، أو "الدمع الدموي" وتتعدد أسباب الإصابة به.

وكان التقرير الصادر عن المستشفى قد أشار إلى عدم وجود أي علامة لدى الشاب تخص وجود نزيف أو تخثر دم لديه، أو أي مرض وراثي قد يسبب له في هذا "البكاء"، وفق ما ذكرته "دايلي ميل".

يُشار إلى أن الفتى الذي حير الأطباء، ليس الحالة الوحيدة في الهند فقبل سنوات ظهرت فتاة تُدعى رشيدة خاتون كانت تعاني من نفس المشكلة.

م.م/ع.ج.م

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    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    دموع سببها البصل

    يذرف المرء حوالي 100 لتر من الدموع في حياته، فعند تقطيع البصل أو دخول حبة غبار إلى العين تخرج الدموع، لإبعاد الأجسام الغريبة وحماية العين.

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    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    تركيبة غنية ومفيدة

    وبالرغم من أن الدموع تبدو كالماء إلا أنها مزيج من الملح والجلوكوز والبروتين بالإضافة الى أنزيم يقضي على البكتيريا، ويمنع بروتين الليبوسالين من تكاثرَها.

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    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    أسباب البكاء مجهولة

    يلجأ المرء للبكاء عند الغضب والخوف وخيبة الأمل أو حتى عند الفرح. وحتى الآن لم يتمكن العلماء من إيجاد إجابة واضحة لأسباب لجوء الإنسان إلى البكاء.

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    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    البكاء يعطي شعورا بالراحة

    بحسب إحدى النظريات، فإن البكاء يعطي شعورا بالراحة. إلا أن الأبحاث تظهر بأننا لانشعر بالضرورة بالراحة بعد البكاء. فنحن لا نشعر بالارتياح إلا بعد انتهاء سبب دموعنا. كما يسود أيضا اعتقاد بأن البكاء مريح للجسم، ولكن ذلك لم يثبت علميا.

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    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    وسيلة للتواصل

    نظرية أخرى تقول إن البكاء قد يكون أيضا وسيلة للتواصل بشكل فعال مع البيئة المحيطة. فملامح الوجه الحزين مفهومة في جميع أنحاء العالم. وهو ما يولد لدى الآخر شعورا بالتعاطف وحب تقديم المساعدة.

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    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    النساء يتفوقن على الرجال في البكاء

    حتى سن الثالثة عشر يبكي الفتيان والفتيات بنفس القدر تقريبا، بعدها تتغير الصورة، إذ يبكي الرجال ستة إلى سبعة عشر مرة في السنة، في حين تبكي النساء ما بين ثلاثين وأربعة وستين مرة في السنة. كما يبكي الرجال بين دقيقتين وأربع دقائق، وتبكي النساء حوالي ست دقائق.

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    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    هن الأسرع في البكاء

    وتختلف أسباب البكاء بين الرجال والنساء. فالرجال غالبا ما يبكون بدافع التعاطف بينما تبكي النساء بسبب لوعة الحب. و يبدأن بالبكاء قبل الرجال، عند الشعور بعدم القدرة على تحقيق شيء ما.

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    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    عندما تكون الخسارة هي السبب

    وحتى أبطال الرياضة يبكون عند الخسارة، وهو ما يدفع مشجعيهم للبكاء أيضا.

    الكاتب: دالين صلاحية


مختارات

دراسة: دموع المرأة تؤثر على الرغبة الجنسية عند الرجل

يرجح علماء أن تحتوي دموع النساء الحزينات على إشارات تفسد الرغبة الجنسية لدى الرجال، غير أن الباحثين لم يتأكدوا بعد ما إذا كان للمشاعر الحزينة تأثير على تركيبة دموع المرأة أم أنها تتأثر بظروف أخرى. (06.01.2011)  

لماذا نذرف الدموع في أوقات الفرح أيضاً؟

هل فكرت في سبب بكاء البعض من الفرح، رغم أن البكاء شعور حزين؟ لماذا نقول لطفل لطيف وجميل إننا نريد أن "نعضّه" أو "نأكله"؟ هذه الأسئلة شغلت باحثة نفسية أمريكية، ووجدت لها إجابة في دراسة نُشرت مؤخراً. (08.02.2015)  

لا تحبس دموعك إذا شعرت أنك بحاجة للبكاء

أوصت دراسة أمريكية بضرورة الاستسلام للبكاء عندما يكون هنالك حاجة لذلك، وقالت الدراسة إن نظريات مسببات البكاء كثيرة ومن أهمها طلب الدعم عند الأطفال أو حتى الكبار. واحذر فإن كبح الدموع لفترة طويلة له أثار سلبية. (26.07.2016)  

البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

يلجأ الكثيرون للبكاء في لحظات كالغضب والخوف أوحتى أثناء فرحهم، وحتى الآن لم يتمكن الأطباء من إيجاد إجابة واضحة لأسباب البكاء، جولة مصورة للتعرف على بعض الحقائق الخاصة بالدموع. (23.02.2014)  

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