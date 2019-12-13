 حيرة واستغراب ـ هكذا ينظر خبراء ألمان لحصيلة الحراك الجزائري | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 21.02.2020

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سياسة واقتصاد

حيرة واستغراب ـ هكذا ينظر خبراء ألمان لحصيلة الحراك الجزائري

الحراك الشعبي في الجزائر يدخل عامه الثاني. حراك سلمي شارك فيه الملايين، وتمكن من إجبار بوتفليقة على التنحي والإطاحة برموز الحكم، لكنه أخفق في تحقيق تطلعاته الديمقراطية وتغيير النظام. فما سبب ذلك؟

مشهد من احتجاجات الجزائر العاصمة بتاريخ 12 ديسمبر 2019

شارك الملايين في مظاهرات الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس بوتفليقة ورموز النظام لكنه عجز عن تغييره

قبل عام، في 22 فبراير/ فبراير 2019، خرج آلاف الجزائريين في احتجاجات شعبية حاشدة ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وبعد أشهر تمكنوا، بدعم من الجيش تحت قيادة الفريق أحمد قايد صالح، من إرغامه على مغادرة قصر المرادية بعد عقدين من الحكم. وما يدعو للاستغراب، هو تقديم تنحي بوتفليقة المريض المشلول، العاجز عن الكلام وإدارة شؤون الدولة، كأحد أكبر انجازات الحراك الشعبي. حراك كان يطمح لتأسيس جمهورية جديدة مبنية على نظام ديموقراطي يتيح للشعب الجزائري اختيار مؤسساته بكل حرية. 

صحيفة "تاتس" اليسارية الألمانية علقت على الحراك وكتبت أن "النخبة الجزائرية (الحاكمة) أظهرت مرونة وقدرة على المقاومة، وتمكنت من كسب الوقت بمزيج من التنازلات والمراوغات، منها تقديم عدد من رموز (نظام بوتفليقة) للمحاكمة". وما يثير استغراب كثير من الخبراء الألمان هو من جهة "وصفة النظام" لامتصاص الحراك من جهة، وفي الوقت نفسه الإصرار الشعبي غير المعهود على مواصلة الاحتجاجات.

مختارات

فاز على أربعة منافسين، فكسب الاستحقاق ليغدو الرئيس الجديد للجزائر. فهل يحمل عبد المجيد تبون مفاتيح استقرار للجزائر؟ وهل يمنحه الحراك الشعبي فرصة إصلاح ما افسدته النخبة السياسية؟ وما هي الخطوة الأولى للتفاهم مع الشارع؟ (19.12.2019)

تشهد المنطقة العربية عموما، والعراق ولبنان والجزائر خصوصا، موجات احتجاجات وحراك شعبي غير مسبوق. لكن الصورة العامة ضبابية للغاية، فهل هناك أيادٍ خفية تحرك هذه الظاهرة؟ وكم هو هامش الحقيقة وما هي المسافة عن التظليل؟ (07.11.2019)

التفاف على عام من الغضب!

يبدو أن الدولة العميقة في الجزائر استلهمت التجربة المصرية والطريقة التي وظف بها الجيش هناك الاحتقان الشعبي لتعزيز سلطاته.الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أثنى على الحراك الشعبي وأكد أنه "لولاه (الحراك) لانهارت الدولة الوطنية، الشعب أوقف المؤامرة التي حيكت ضد البلاد في وقتها". وأضاف في لقاء بثه التلفزيون الرسمي "من يواصلون الحراك للاحتجاج يمارسون حقهم في التعبير عن رأيهم بحرية لأن هذا أساس الديمقراطية، وهي ظاهرة صحية". بل إن تبون دأب على تبني العديد من شعارات الحراك، وهو ما يرى فيه كثير من النشطاء التفافا على مطالب التغيير الجوهري الذي يطالب به المحتجون. فبعد عام من الحراك عادت الواجهة المدنية للمرادية (قصر الرئاسة) وعاد معها المشهد السياسي، إلى مربعه الأول.

مشاهدة الفيديو 19:03

مسائيةDW : تبون رئيس جزائري جديد "قديم". هل سيتمكن من فك عقدة البلاد؟

فهل حققت هذه المراوغة الاستقرار المنشود؟ النظام الجزائري معروف بقدرته على تغيير الواجهات دون المساس بالجوهر. وفي مقال مشترك كتب كل من إيزابيل فيغينفيلس ولوكا ميهه على موقع "قنطرة" الألماني: "في تكذيب لكل التوقعات، لم ينهار النظام الجزائري، ولم يلجأ لاستعمال العنف على نطاق واسع، بعد عام من الحراك الجماهيري. غير أن الاستقرار لم يستتب بعد في البلاد". والدليل هو أن الحراك وإن خفت إلى حد ما، فهو لم يتوقف بعد بشكل كامل. ويضيف الكاتبان: "بالنظر للافتقار للبنى التنظيمية والإدارية، والتضارب بين الاستراتيجيات والأهداف، وكذلك ضآلة الانجازات الملموسة، فإن تعبئة (الحراك) المتواصلة لافتة للنظر".

الاقتصاد قد يحدد مصير الحراك!

يبدو أن فريق الحكم الجديد في الجزائر يعي تماما أن الوضع الاقتصادي سيكون محددا لمآلات الوضع السياسي، في نظام دأب على شراء السلم الاجتماعي بالريع البترولي، كما حدث خلال ما يسمى بـ"الربيع العربي" عام 2011، حينما أغدقت الدولة الأموال والمساعدات على المواطنين. رئيس الوزراء الجزائري الجديد، عبد العزيز جراد، قدم "خطة عمل" في محاولة لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الجزائري، بعد هبوط أسعار النفط وتراجع الاحتياط النقدي للبلاد من العملة الصعبة إلى 62 مليار دولار نهاية عام 2019، بعدما وصل في أوجه إلى 179 مليار دولار عام 2014.

تقول إيزابيل فيغينفيلس ولوكا ميهه أنه "كيفما كانت السيناريوهات المستقبلية، فإن العامل الاقتصادي سيكون المحدد الحاسم. على هذا الأساس، يمكن اعتبار الوعود الإصلاحية للرئيس (عبد المجيد تبون وحكومته) بمثابة هروب إلى الأمام".

الملفتُ، هو أنه وبعد عام من انطلاق الاحتجاجات، لا يزال من الصعب التنبؤ بمآل الحراك الذي نجح في تغيير المشهد السياسي في الجزائر، دون تغيير قواعد لعبته. حراك كشف جيلا جديدا مُسيًسا ومتعلما، مرتبط بالعالم عر شبكات التواصل الاجتماعي. إن التعبئة الشعبية الاستثنائية خلال إحياء الذكرى الأولى للحراك، بخروج مئات الآلاف من المواطنين عبر البلاد، تدل على أن النظام لم يحسم المعركة بعد لصالحه تماما. وبالتالي فإن آمال تأسيس جمهورية ديموقراطية تكون فيها السيادة للشعب، لا تزال قائمة. 

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    أول المطالب "لا للعهدة الخامسة"

    كان لإعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة. الاحتجاجات التي انطلقت منذ 22 شباط/ فبراير2019 عمت معظم مدن الجزائر للمطالبة في بادي الأمر بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة".

  • Wahlen in Algerien Präsident Abd al-Aziz Bouteflika (picture-alliance/dpa/S. Djarboub)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    تأجيل الانتخابات الرئاسية

    مع تواصل الاحتجاجات أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس/ آذار 2019 تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/ نيسان2019، كما أعلن عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة. لم تثنِ هذه القرارات المتظاهرين عن مواصلة حراكهم ضد بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك منذ أعوام.

  • Algerien Algier Präsidentschaftswahl Proteste (Getty Images/AFP)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    إعادة السلطة للشعب

    بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس، احتشد مئات الآلاف من الجزائرين في مختلف الولايات، في السّاحات الرّئيسية بالبلاد، مطالبين برحيل النّظام الحاكم وتفعيل المادة 07، التي تنص على أن الشّعب هو مصدر كل سلطة. من جهته أعلن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة في البلاد يكمن في تفعيل المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس.

  • Demonstration gegen die Regierung in Algier (AFP/Getty Images/R. Kramdi)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    رفع سفق المطالب

    تواصلت الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية واعتبرت الأكبر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999. لكن بعد أن أعلن بوتفليقة عن تشكيل حكومة جديدة في 31 مارس/ آذار 2019، احتفظ فيها بمنصب وزير الدفاع وتضمنت أسماء أخرى من النظام القديم، أبرزهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تظاهر الآلافِ من الجزائريين الذي رفعوا سقفَ مطالبِهم إلى "إسقاطِ النظام".

  • Abdelaziz Bouteflika, Präsident Algerien (picture-alliance/K. Mohamed)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    بوتفليقة يستسلم لضغط الشارع

    لكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، وإصرار قائد الجيش على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و 102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر. وبعد أن أمضى نحو عشرين عاماً في الحكم، قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، مستسلما أمام ضغط الشارع.

  • Algerien SAID Bouteflika - Bruder des EX-Präsidenten - festgenommen (Imago Images/Zuma/B. Bensalem)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    مواصلة الحراك الشعبي

    رغم دفع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم إستقالته، والتسبب في سجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، منهم سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، يواصل المحتجون المطالبة بتفكيك النظام ورحيل رموزه. لكن الكثيرين يتساءلون عن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه الحركة الاحتجاجية منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وبدء عمل حكومته.

  • Algerien Abdelmadjid Tebboune, neu gewählter Präsident (Reuters/R. Boudina)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    كسب ودً المحتجين

    بمجرد انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في اقتراع رفضه الحراك، وقاطعه غالبية الجزائريين، وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتعديل الدستور وشكل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة ستعرض للاستفتاء الشعبي. وبدأ الرئيس الذي يحاول كسب ودَ المحتجين مشاورات مع شخصيات سياسية بعضها محسوب على الحراك من أجل الوصول إلى "دستور توافقي". إعداد: إيمان ملوك.


مختارات

عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

منذ انطلاقه في 2019، بقي الحراك الشعبي في الجزائر في حالة مد وجزر. ورغم نجاحه في دفع عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة وتسببه في سجن عدد من كبار المسؤولين بتهمة الفساد، يواصل المحتجون حراكهم المستمر منذ عام. (21.02.2020)  

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