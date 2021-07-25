نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

حيدر العبادي

تولى حيدر العبادي رئاسة الحكومة العراقية من 2014 إلى 2018. وجاء تعيينه كرجل للتوازنات السياسية في ظل اضطرابات أمنية خطيرة بعد احتلال داعش لمدينة للموصل. ويُعتبر مقربا من واشنطن على عكس سلفه المالكي المُقرَب من طهران.

حيدر العبادي أحد الأعضاء البارزين في حزب الدعوة الإسلامية ورئيس الوزراء العراقي من 2014 إلى 2018. وقد تولى هذا المنصب خلفا لرئيس الوزراء الذي سبقه نوري المالكي. انتمى لحزب الدعوة منذ عام 1967 وكان متحدثا باسمه في بريطانيا حيث درس الدكتوراه في الهندسة بجامعة مانشتر. تولى العبادي منصبه في ظل أزمة سياسية نتج عنها تخلي عدة كتل سياسية عن المالكي ورفضهم توليه رئاسة الحكومة للمرة الثالثة.

Iraqi demonstrators clash with Iraqi security forces during the ongoing anti-government protests in Basra,Iraq.August 21, 2020. REUTERS/Essam Al-Sudani

العثور على ابن ناشطة عراقية معروفة مقتولاً 25.07.2021

في حادثة أثارت ردود أفعال منددة، عثر على ابن فاطمة البهادلي، الناشطة في حقوق الإنسان وحقوق المرأة المعروفة، مقتولاً في البصرة في جنوب العراق. ما خلفيات الجريمة؟
BAGHDAD, IRAQ - FEBRUARY 01: Iraqi Foreign Minister Fuad Hussein and Secretary General of the Gulf Cooperation Council (GCC), Nayef Al-Hajraf hold a joint press conference after their meeting in Baghdad, Iraq on February 01, 2021. Murtadha Al-Sudani / Anadolu Agency

هل تأتي العلاقات الخليجية-العراقية على حساب إيران؟ 01.02.2021

لقاءات متوالية بأعلى المستويات، اتفاقات تعاون اقتصادي، إعادة فتح معابر حدودية، خطط للربط الكهربائي. بعض أوجه الحيوية التي تدب منذ فترة بأوصال العلاقة بين مجلس التعاون الخليجي والعراق فهل تخرج طهران من بغداد خالية الوفاض؟
06.11.2019 A protester passes by Arabic sentences reads Khamenei collect your dogs written on the wall during at Tahrir Square ongoing protests in Baghdad, Iraq, Wednesday, Nov. 6, 2019. Tens of thousands of people have taken to the streets in recent weeks in the capital, Baghdad, and across the Shiite south, demanding sweeping political change. (AP Photo/Hadi Mizban) |

الوثائق المسربة.. هل فوجئ العراقيون بحجم التغلغل الإيراني؟ 20.11.2019

غضب شديد أظهره عراقيون خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشرته وسائل إعلام أمريكية عن اختراق إيراني هائل وواسع النطاق لكافة مفاصل الدولة العراقية. كثيرون باتوا يتساءلون: ألهذا الحد تسيطر إيران على بلادهم؟
Bildbeschreibung: Irakische Schiitische Milizen „Hashd al-Shaabi“ in Irans Hochwassergebieten. Stichwörter: Iran, Überschwemmung, Hochwasser, Hashd al-Shaabi Quelle: MIZAN Lizenz: Frei

دمج الحشد الشعبي في الجيش العراقي.. مهمة صعبة رغم الضغوط 17.07.2019

يثير قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بدمج فصائل "الحشد الشعبي" في قوات الجيش العراقي جدلاً واسعاً وشكوكاً في إمكانية تحقيق ذلك. فهل سينجح عبد المهدي بما لم يستطع سلفه حيدر العبادي تحقيقه؟
02.10.2018 +++ Newly designated Iraqi Prime Minister Adel Abdul Mahdi (C) walks out of the Parliament in Baghdad on October 2, 2018. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP) (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

الحكومة العراقية المرتقبة.. ولادة قيصرية بعد مخاض عسير 04.10.2018

أقل من شهر بقليل بقي في جعبة رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي لتشكيل حكومته "التوافقية". ما شكل تلك الحكومة ومجالي حركتها ومناورتها؟ وهل ستأتي بما لم تستطعه الأوائل؟

Iraqi women shout slogans during a protest in Basra, Iraq September 7, 2018. REUTERS/Alaa al-Marjani

أزمة البصرة.. الصدر والعامري يقلبان الطاولة على العبادي 08.09.2018

انتهت الجلسة الاستثنائية للبرلمان العراقي دون نتيجة سوى ظهور مزيد من الضغوط على رئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث طالبت قائمتين فائزتين في الانتخابات الأخيرة العبادي بالاستقالة "لإخفاقه في تحقيق أهداف المحتجين في البصرة".
ARCHIV - HANDOUT - 20.05.2018, Irak, Bagdad: Dieses von der irakischen Regierung zur Verfügung gestellte Bild zeigt Haidar al-Abadi (l), Ministerpräsident des Irak, und Muktada al-Sadr, schiitischer Geistlicher und Sieger bei der Parlamentswahl, die sich in Bagdad treffen. (zu dpa Prediger Al-Sadr und Premier Al-Abadi wollen Regierung im Irak bilden vom 24.06.2018) Foto: Uncredited/IRAQI GOVERNMENT/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

العراق: الصدر والعبادي يعلنان عن ائتلاف برلماني لتشكيل حكومة جديدة 03.09.2018

توصّلت 16 قائمة عراقية بينها القائمتان اللتان يتزعّمهما مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي، وذلك قبل ساعات من أوّل جلسة يعقدها البرلمان الذي انتُخب في أيار/ مايو.
ARCHIV - 10.06.2018, Irak, Bagdad: Ein Mann hilft irakischen Sicherheitskräften, Wahlurnen aus einem Lagerhaus zu bringen, nachdem dort ein Feuer ausgebrochen ist. Es blieb zunächst unklar, ob bei dem Brand auch Stimmzettel verbrannten und ob die erneute Auszählung durch den Vorfall gefährdet ist. Foto: Ameer Al Mohammedaw/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

المحكمة العليا في العراق تصادق على نتائج الانتخابات 19.08.2018

مهدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الطريق أمام انعقاد البرلمان الجديد وبالتالي انتخاب الرئاسات الثلاث. المحكمة صادقت على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/ مايو الماضي بعد إتمام فرز الأصوات يدويا.

Demonstrationen in Basra gegen die Regierung wegen fehlender Infrastruktureinrichtungen (z. B. Elektrizität, Trinkwasser, Schulbildung, Arbeitsplätze). Die Demonstrationen laufen seit dem 28. Juni 2018. © Ahmed Riyadh Datum: Basra,Irak, Juni 2018

مسائيةDW: احتجاجات البصرة..مخاوف من اتساع رقعتها 13.07.2018

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يزور البصرة في مسعى لتهدئة الاحتجاجات المتواصلة فيها وسط مخاوف من اتساع رقعتها وتهديدات بوقف إنتاج النفط فيها. فهل تنجح مساعي العبادي؟ ومن المسؤول عن تردي الأوضاع المعيشية في المحافظة؟
20.05.2018 In this photo provided by the Iraqi government, Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi, left, meets with Shiite cleric Muqtada al-Sadr in the heavily fortified Green Zone in Baghdad, Iraq, early Sunday, May 20, 2018. Shiite cleric Muqtada al-Sadr, whose coalition won the largest number of seats in Iraq's parliamentary elections, says the next government will be inclusive. The May 12 vote did not produce a single bloc with a majority, raising the prospect of weeks or even months of negotiations to agree on a government. (Iraqi Government via AP)

العبادي والصدر يعلنان تشكيل تحالف سياسي جديد في العراق 23.06.2018

ذكر رئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر أنهما اتفقا على تشكيل تحالف بين كتلتيهما السياسيتين. ولم يتضح لغاية الآن مصير التحالف بين الصدر والعامري المقرب من إيران الذي أُعلن في وقت سابق.
ARCHIV 2014 **** Bildunterschrift:Members of the Iraqi parliament gather to vote on Iraq's new government line-up at the parliament in Baghdad on September 8, 2014. Iraqi MPs approved Haidar al-Abadi's proposed cabinet, making him the new premier, but key security posts remain unfilled even as the country battles to regain ground from militants. AFP/PHOTO/AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye

ديمقراطية العراق ونزاهة انتخاباته على المحك 07.06.2018

اتهامات بخروقات جسيمة وأخرى بالتزوير والتلاعب بأصوات الناخبين العراقيين. فهل يعيد البرلمان العراقي خلط الأوراق من جديد ومن سيكون الرابح الأكبر؟
12.05.2018 +++ An Iraqi man casts his vote in the country's parliamentary elections in Baghdad, Iraq, Saturday, May 12, 2018. Polls opened across Iraq on Saturday in the first national election since the declaration of victory over the Islamic State group. (AP Photo/Karim Kadim) |

بعد تصريحات العبادي..البرلمان يقرر إعادة فرز الأصوات يدويا 06.06.2018

رغم انتهاء ولايته، صوت البرلمان العراقي لصالح قرار بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من مايو/ أيار. قرار البرلمان يأتي بعد يوم من قول رئيس الوزراء العراقي إن الانتخابات شهدت "خروقات جسيمة".
Firebrand Shiite cleric Muqtada al-Sadr speaks to the press at Our Lady of Salvation church in Baghdad, Iraq, Friday, Jan. 4, 2013. Al-Sadr paid a visit Friday to a Baghdad church that was the scene of a deadly 2010 attack as well as one of the Iraqi capital's main Sunni mosques, an apparent overture to other religious groups as opposition mounts against his rival, Prime Minister Nouri al-Maliki. (AP Photo/ Karim Kadim) |

هل يكون العراق شاطيء سلام بين السعودية و إيران؟ 25.05.2018

خلط فوز الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية الأوراق في العراق. إذ ينتقد الصدر نفوذ طهران في بلاده، وفي نفس الوقت بنى مؤخراً علاقات جيدة مع الرياض.
Iraqi Shiite cleric and leader Moqtada al-Sadr shows his ink-stained index finger inside a polling station in the central holy city of Najaf on May 12, 2018 as the country votes in the first parliamentary election since declaring victory over the Islamic State (IS) group. Polling stations opened at 7:00 am for the roughly 24.5 million registered voters to cast their ballots across the conflict-scarred nation. / AFP PHOTO / Haidar HAMDANI

سيناريوهات تشكيل الحكومة.. هل يضطر الصدر للقيام بتنازلات موجعة؟ 21.05.2018

بعد فوز تحالفه في الانتخابات العراقية تتعدد السيناريوهات المحتملة أمام مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة العراقية القادمة. فما هي هذه السيناريوهات وما تأثير دول جوار العراق على واقعيتها؟
Firebrand Shiite cleric Muqtada al-Sadr speaks to the press at Our Lady of Salvation church in Baghdad, Iraq, Friday, Jan. 4, 2013. Al-Sadr paid a visit Friday to a Baghdad church that was the scene of a deadly 2010 attack as well as one of the Iraqi capital's main Sunni mosques, an apparent overture to other religious groups as opposition mounts against his rival, Prime Minister Nouri al-Maliki. (AP Photo/ Karim Kadim) |

فوز الصدر رسميا بالانتخابات العراقية وتعهده بعدم خذلان الناخبين 19.05.2018

تصدر تحالف "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، فيما حل ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا، بحسب نتائج نهائية رسمية أعلنتها مفوضية الانتخابات. وجدد الصدر تعهده بالإصلاح.
TO GO WITH AFP STORY BY W.G. DUNLOP Iraqi men walk past a giant portrait of Iraqi Shiite cleric Moqtada al-Sadr (C) displayed on February 17, 2014 in the capital Baghdad. Sadr, who has bowed out of Iraqi politics, was a fierce critic of the US-led invasion, chief of a once-feared militia and political kingmaker. AFP PHOTO / ALI AL-SAADI (Photo credit should read ALI AL-SAADI/AFP/Getty Images)

الصدر – "صانع الملوك" و"حليف واشنطن الجديد" في العراق؟ 14.05.2018

العدو الشرس للولايات المتحدة سابقاً، يبدو أنه يتناسب مع سياستها الجديدة في المنطقة. مقتدى الصدر الذي يقود تحالف "سائرون" في طريقه ليكون رجل المرحلة القادمة في العراق، بعد تصدره الانتخابات. فمن هو هذا الرجل؟
مزيد من المقالات