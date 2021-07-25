تولى حيدر العبادي رئاسة الحكومة العراقية من 2014 إلى 2018. وجاء تعيينه كرجل للتوازنات السياسية في ظل اضطرابات أمنية خطيرة بعد احتلال داعش لمدينة للموصل. ويُعتبر مقربا من واشنطن على عكس سلفه المالكي المُقرَب من طهران.

حيدر العبادي أحد الأعضاء البارزين في حزب الدعوة الإسلامية ورئيس الوزراء العراقي من 2014 إلى 2018. وقد تولى هذا المنصب خلفا لرئيس الوزراء الذي سبقه نوري المالكي. انتمى لحزب الدعوة منذ عام 1967 وكان متحدثا باسمه في بريطانيا حيث درس الدكتوراه في الهندسة بجامعة مانشتر. تولى العبادي منصبه في ظل أزمة سياسية نتج عنها تخلي عدة كتل سياسية عن المالكي ورفضهم توليه رئاسة الحكومة للمرة الثالثة.