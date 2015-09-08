رغم التقدم التكنولوجي وتطور أنظمة الأمان في الطائرات إلا أن ذلك لم يحد من مشكلة اختفاء طائرة أو سقوطها بشكل مفاجئ. ويعد السقوط المفاجئ لطائرتين من طراز بوينغ 737 ماكس 8 مثال على هذه المشكلة التي تصعب السيطرة عليها.

تجذب حوادث الطيران الأنظار إليها بشدة لارتفاع عدد ضحاياها، ورغم الحوادث المأساوية التي تسببها حوادث الطيران إلا أن إحصائيات كثيرة تؤكد أن الطيران أكثر وسائل السفر أمانا وسلامة، ويعد عام 2014 هو عام مأساوي بالنسبة لرحلة الطيران، إذ شهد وقوع أقوى الحوادث في تاريخ الطيران المدني ، ووصل عدد الضحايا في ذلك إلى حوالي 970 شخص.