 حمير أفريقيا مهددة بالاندثار والسبب كريمات البشرة! | علوم وتكنولوجيا | DW | 29.09.2019

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علوم وتكنولوجيا

حمير أفريقيا مهددة بالاندثار والسبب كريمات البشرة!

في الصين تسعى شركات للحصول على الملايين من جلود الحمير لاستخدامها لأغراض لا تقتصر على صناعة التجميل فحسب. وعليه تنفجر أسعار الحمير في أفريقيا بشكل قد يؤدي إلى انقراضها. أما تبعات ذلك فسيئة على حياة الناس في أكثر من مجال.

Äthiopische Volksgruppe der Oromos (picture alliance/WILDLIFE)

الحمار حيوان حسن النية وذكي ومساعد كبير. في افريقيا باتت للحمير قيمة أكبر من أي وقت مضى، ففي كينيا مثلا يصل سعر الحمار الواحد إلى 175 يورو، وقبل عامين كان السعر بحدود 70 يورو، والسبب هو الطلب المتزايد على الحمير. وخلف ذلك يوجد الدواء الصيني اجياو/ Ejiao الذي يتم إنتاجه من مادة الجيلاتين التي تُؤخذ من جلد الحمار المطبوخ.

وهذا الدواء من شأنه تجاعيد البشرة والعقم والضعف الجنسي. والطلب من الصين كبير جدا: فالسعر يصل حسب وسائل إعلام صينية إلى 780 دولار للكيلوغرام الواحد. وتعتقد جمعية خاصة بحماية الحمير/  The Donkey Sanctuary أن صناعة الدواء تحتاج في كل سنة إلى خمسة ملايين من جلود الحمير. وقوام الصين من الحمير انخفض، حسب الأمم المتحدة من 11 مليون حمار في 1992 إلى 4.6 مليونا في عام 2018، وبالتالي وجب الاعتماد على الحمير من أفريقيا.

احتمالية انقراض الحمار عام  2023

والتجار الصينيون يدفعون أكثر من 1000 يورو للحصول على جلدة حمار واحد، وتمثل كينيا منذ سنوات مركز تجارة الحمير. وتوجد في البلاد حاليا أربعة مسالخ ذات ترخيص. وتفيد أرقام رسمية أن المسالخ تشهد يوميا ذبح 1000 حمار. "لكن أرقام الحكومة الكينية لا تنسجم مع البيانات التي نحصل عليها من المسالخ. عدد أكبر من الجلود يتم نقله من المسالخ. وكيف يتم التخلص من لحم الحمار، فهذا لا نعرفه، لأنه لا يخضع للاستهلاك في كينيا"، كما تقول دانييلا شروده، مديرة برنامج الجمعية العالمية للدفاع عن الحيوانات في مقابلة مع دويتشه فيله.

China hungert nach Eselshaut (picture-alliance/dpa/S. Sobgo)

الصين تستورد عشرات آلاف جلود الحمير سنويا

وإلى حد الآن تم ذبح أكثر من 300.000 حمار كيني للحصول على جلودها، وهذا ما تكشفه دراسة إحدى المنظمات الكينية العاملة في بحوث الزراعة. "إذا لم تنظم الحكومة عمليات الذبح، فإن الحمير في كينيا معرضة للخطر"، كما تحذر الخبيرة مونيكا مايشومو في حديث مع دويتشه فيله التي تخشى أن يندثر الحمار في هذا البلد بحلول عام 2023.

السرقات تزداد

فقط في كينيا وحدها تعرض 4000 حمار بين أبريل 2016 و ديسمبر 2018 للسرقة. وتقول مايشومو بأن "ملاك الحمير يشتكون وهم مجبرين على إيجاد حلول لحماية حميرهم". وهم يستعينون ليلا برجال حراسة ويخبؤونها في غرف قريبة من غرف نومهم.

وحتى في بلدان مثل أوغندا وبوتسوانا والنيجر ومالي والسنغال حيث فُرض حظر على التجارة بالحمير تسقط هذه الحيوانات ضحية اللصوص. ويستيقظ السكان في بعض الأحيان صباحا ويجدون جثة الحمار ملقاة بدون جلد ويستغربون من هذا العمل الشنيع، كما يلاحظ أليكس مايرس من منظمة حماية الحمير/ The Donkey Sanctuary التي تسجل منذ ثلاث سنوات هذه الحالات في بلدان افريقية مختلفة.

مختارات

يبدو أن الحكومة الفرنسية لم تتوقع رد الفعل الرواندي عندما قدمت عشرة حمير كدعم تنموي لرواندا، ما أثار جدلا كبيرا في البلاد وصل إلى حد تسييس موضوع الحمير، التي وصعت قيد الاحتجاز بأمر من سلطات رواندا العليا. (28.05.2018)

من المعتاد تداول لحوم الأفاعي والقطط والحمير في المطاعم الصينية، لكن ماذا عن لحوم الثعالب؟ فبالرغم من منع هذا النوع من اللحوم في الصين فقد اكتشف مسئولو التغذية هناك تداوله لدى إحدى المتاجر الأمريكية في الصين. (02.01.2014)

نقص في أسس العيش

وخسارة الحمير بالنسبة إلى السكان المحليين محفوفة بالمخاطر، تقول الخبيرة الكينية مونيكا مايشومو. "الناس يستغلون الحمير لنقل البضائع والأشخاص وفي المزارع لنقل المياه. والبعض يمول تكوين أبناءه بفضل تشغيل الحمار".

أما برامج تربية الحمير فلا يمكنها حل المشكلة، لأن هذه الحيوانات تتوالد ببطء وهي معرضة للأمراض، كما تقول دانييلا شروده من الجمعية العالمية للدفاع عن الحيوانات، مضيفة: "كما أنه يجب إنتاج كميات كبيرة من العلف والماء، وهذا ما لا تقدر عليه أية دولة".

China hungert nach Eselshaut (picture-alliance/dpa/S. Sobgo)

تجارة جلود الحمير باتت محظورة في بوركينا فاسو

قرارات لإنقاذ الحمير

الحمير في كانت أيضا موضوعا في المؤتمر الإفريقي لرعاية الحيوان في اثيوبيا بداية سبتمبر. 200 من المشاركين من 27 بلدا طرحوا الموضوع على جدول الأعمال، ووُجهت انتقادات لاسيما إلى كينيا بسبب عمليات الذبح الواسعة التي تتعرض لها الحمير. إلا أن ممثل الحكومة الكينية، مايكل شيريو أوضح أنه يريد الحصول على أدلة.

ويأمل الخبراء في أن تبدي الحكومة الكينية استعدادها للتعاون من أجل وقف هذه المحنة التي تعاني منها الحمير. وحتى نوفمبر يعتزم المشاركون في المؤتمر إصدار قرارات لإنقاذها.

"لا نريد حميرا ميتة"

وتطالب منظمات حماية الحيوان بوقف تجارة جلود الحمير. ويقول مايرس من منظمة الحماية The Donkey Sanctuary إن "حظر تجارة الحمير سيشكل ضغطا على السوق الصينية". وهذا ما قد يؤدي للجوء إلى البحث عن بدائل للجلد قد تكون نباتية.

وتقول دانييلا شروده بأن أحسن طريقة تتمثل في أن تنهض الجماعات المعنية ضد تجارة الحمير لحمايته كونه يلعب دورا محوريا لحياة الناس في البلدان الإفريقية المختلفة. وتفيد الخبيرة الكينية مايشومو أن الصين هي الرابح الأول من وراء جلود الحمير، لأنها تحصل على حصة الأسد من بيع الدواء التي تستخلصها من هذه الجلود.

زيليا فروليش/ م.أ.م

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    شعبية الحمير في كينيا

    هواء أنظف وضوضاء أقل

    يُمَكّن الحمار شباب الجزيرة من العمل كمرشدين سياحيين. ومن فوائد العيش على جزيرة يعتبر الحمار فيها وسيلة النقل الرئيسة، التمتع بالهواء النقي والهدوء.

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    شعبية الحمير في كينيا

    جولة ممتعة فوق الحمار

    الحمار، حيوان لا يحظى بشعبية في وسط الكينيين فحسب بل ولدى السياح أيضا، فجولة على ظهر الحمار بمحاذاة شاطئ لامو صارت أمرا لا غنى عنه لدى زوار الجزيرة.

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    شعبية الحمير في كينيا

    شعبية الحمار في كينيا

    لا تحظى الحمير عادة بشعبية كبيرة في الدول الإفريقية على غرار الفيلة والأسود وحيوان وحيد القرن، لكن الأمر يختلف تماما في جزيرة لامو الكينية حيث يحظى الحمار بشعبية كبيرة.

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    شعبية الحمير في كينيا

    التنقل في الشوارع الضيقة

    لا توجد في شوارع الجزيرة الضيقة مساحة كافية للسيارات، لكن الحمير تجد طريقها بكل سهولة فيها، وتحولت أيضا إلى وسيلة نقل للكبار والصغار.

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    شعبية الحمير في كينيا

    يوم السباق

    سباق الحمير هو واحد من أبرز المهرجانات السنوية في الجزيرة ويحصل الفائز فيه على 150 دولارا. وهذا يعتبر مبلغا كبيرا في كينيا حيث يعيش العديد من الناس على دولارين يوميا.

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    شعبية الحمير في كينيا

    حمّام في المحيط

    تحظى الحمير بفرصة الاستحمام في المحيط الهندي قبل السباق. وفقط الحمير التي حصلت على غذاء جيد وتم الاعتناء بها بشكل جيد، تكون مؤهلة أكثر من غيرها للفوز بالسباق. بوندا شميت / سهام أشطو | المحرر: عبد الرحمن عثمان

    الكاتب: بوندا شميت/ سهام أشطو


 

مختارات

شعبية الحمير في كينيا

الحمار، حيوان لا يحظى بشعبية في وسط الكينيين فحسب بل ولدى السياح أيضا، فجولة على ظهر الحمار بمحاذاة شاطئ لامو صارت أمرا لا غنى عنه لدى زوار الجزيرة. (11.03.2013)  

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