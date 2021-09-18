حمية "تونون الفرنسية" تعد بفقدان 10 كيلوغرامات خلال أسبوعين!

إنه "ريجيم مكثف" لفقدان الوزن ينبغي النظر إليه بعين الريبة إلى حد ما. ويجري الزعم بأن نظام "تونون" الغذائي ابتدعه أحد رجال الطب في مستشفى جامعي ببلدة "تونون لو بان" بشرقي فرنسا، ومن هنا جاءت التسمية بحمية "تونون". وفيما عدا تقارير وسائل الإعلام التي تشارك في نقل الضجة أو "الفرقعة" حول ذلك النظام الغذائي، لا يمكن العثور، حتى الثلث الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، على مصدر يذكر القصة بالتفصيل، بحسب ما يقول موقع "غوفيمينين" الألماني

وتعتمد حمية "تونون" على نظام غذائي صارم، منخفض السعرات لمدة 14 يوما، مع وعد بالنجاح في إنقاص الوزن حتى 10 كيلوغرامات خلال تلك المدة، بشرط الالتزام بالقواعد الصارمة لذلك النظام الغذائي.

ما الطعام المسموح به في حمية تونون؟

اختصارا لشرح تفاصيل البرنامج الغذائي لحمية تونون نذكر هنا أنه في الأيام السبعة الأولى لتلك الحمية تكون التغذية ثلاث مرات يوميا: في الصباح والظهيرة والمساء.

في الصباح يشرب صاحب الحمية غالبا شايا وقهوة كيفما يحب في اليوم الأول. وفي اليوم الثاني يفعل ذلك أيضا بدون حليب، وهكذا، وفي اليوم الخامس بجانب الشاي والقهوة يشرب عصير ليمون به جزر مبشور، نعم جزر مبشور. وفي اليوم السادس يتناول قطعة خبز مع الشاي والقهوة، وفي اليوم السابع يشرب مع القهوة شايا بالليمون ومشروبات أعشاب.

وبالنسبة لطعام الظهيرة فيتناول في أول يوم بيضتين مسلوقتين ومعهما سلطة خضراء وطماطم كيفما يحب ولكن بدون زيت. وفي الأيام التالية يتناول بالتناوب مع البيض قطع لحم "ستيك" وكذلك قطع السمك وجبن "غراير" الفرنسي والحساء كيفما يحب.

أما طعام المساء، ففي اليوم الأول يكون عبارة عن قطعة لحم "ستيك" كبيرة مشوية أو ثلاث قطع صغيرة من الكفتة مع السلطة وزيت الزيتون أو عصير الليمون والكرفس حسب الرغبة. وفي اليوم الثاني والثالث يكون العشاء أيضا قطع لحم وسلطة خضراء حسب الرغبة، وفي اليوم الرابع يكون العشاء فواكه حسب الرغبة وزبادي طبيعي. وهكذا في اليوم السابع يتناول المرء ما يحلو له مع عدم تناول المشروبات الكحولية.

مخاطر حمية تونون

وفي الأسبوع التالي يجري تكرار ما تم فعله في الأسبوع الأول.

ويأتي بعد ذلك مرحلة ثبات النظام الغذائي، بحيث يكون الهدف هو:

أن يبلغ مقدار ما تأخذه المرأة من سعرات حرارية هو 1200 سعرة في اليوم تزيد إلى 1500 في حالة الجوع. أما بالنسبة للرجل فيكون ما يحصل عليه في اليوم هو 1500 سعرة تنخفض إلى 1200 في حالة الشبع.

ومن هنا يمكن أن تكون لـ"حمية تونون" آثار جانبية خطيرة، مثل التعب الشديد والصداع وحتى ما يعرف بـ"تأثير اليويو"، أي فقدان الوزن بسرعة ثم عودته للزيادة بسرعة أيضا. فمجرد تقليل السعرات الحرارية بمقدار 600 حتى 800 سعرة في اليوم أمر يسبب الحيرة، فمثلا المرأة البالغة التي تزن 60 كيلوغرامًا وتكاد لا تمارس نشاطا تستهلك حوالي 1800 سعرة حرارية في اليوم لمجرد "أداء وظيفتها"، حسبما نقل موقع موقع "غوفيمينين" عن جمعية التغذية الألمانية.

في الواقع هناك معايير لتحديد كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص في اليوم الواحد، وذلك وفقا لسنه وطوله والمجهود الذي يقوم به وحالته الصحية وكذلك جنسه. فللحفاظ على الوزن يحتاج الرجل مثلا في المتوسط إلى 2500 سعرة في اليوم، أما المرأة فتحتاج إلى 2000 سعرة حرارية.

وحمية "تونون" لا تصلح للأطفال ولا النساء الحوامل ولا كبار السن أو من لديه أمعاء ضعيفة.

ولا بد من استشارة الطبيب أو خبير تغذية قبل البداية في القيام بحمية "تونون"، التي تعد بنقص كبير وسريع في الوزن لمن لديهم مناسبات معينة، مثل من يريد انقاص وزنه قبل حفل الزواج أو قبل حضور مناسبة بعينها.

رغم ذلك فإن تلك الحمية وببساطة قك تكون غير ممتعة، نظرا لما تتضمنه من نظام غذائي صارم ومقيّد بشدة، حسب ما يقول موقع "غوفيمينين" الألماني.

صلاح شرارة