"حمى" حنبعل المجبري تجتاح تونس قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

نجح حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم في أن يأسر قلوب التونسيين في زمن قياسي حتى بات ملهما للكثير من الشباب وهو في سن الـ 18 عاماً.
ويحمل اللاعب أمال التونسيين في أن يحصد منتخب "نسور قرطاج" اللقب الثاني في سجل مشاركاته ببطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك عبر نسخة البطولة المقبلة المقررة بالكاميرون، بعد أن توج المنتخب التونسي بلقبه الأول في نسخة عام 2004 التي أقيمت على أرضه.
ولم يمر على ضم حنبعل، المولود في فرنسا والحامل للجنسية الفرنسية، إلى صفوف منتخب تونس، سوى بضعة أشهر، حيث نجح الاتحاد التونسي في أيار/مايو الماضي في استقطابه لتمثيل منتخب نسور قرطاج بدلاً من اللعب للمنتخب الفرنسي.
ظهور لافت
ومع ذلك، تمكن اللاعب الصاعد في أن يقدم أوراق اعتماده بشكل متميز في أول بطولة كبيرة رسمية يشارك فيها، بعد ظهوره بشكل متقطع في بعض اللقاءات.
وقدم حنبعل مستويات رائعة مع منتخب تونس خلال مباريات كأس العرب 2021 التي أقيمت مؤخراً في قطر، وحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراتين وساهم في وصول تونس إلى المباراة النهائية قبل الهزيمة بشق الأنفس في الشوطين الإضافيين أمام الجزائر.
وكانت البطولة بمثابة البساط الطائر للاعب الذي نجح في أن يصنع لنفسه نجومية متفردة ويتحول إلى حبيب الجماهير الأول في المدن التونسية. ولا يخفي اللاعب في تصريحاته المتكررة سعادته بتواجده مع منتخب تونس وتطلعه إلى كتابة التاريخ مع نسور قرطاج.
وقالت اعتدال المجبري الإعلامية المعروفة في تونس، وهي عمة اللاعب: "توقعت هذا الحب الكبير لحنبعل لأن ما من شخص رآه إلا وأحبه حتى قبل أن يعرف أنه لاعب كرة قدم".
انتشار تسريحة شعر اللاعب المميزة في صفوف الأطفال بتونس
ليست الموهبة فقط
وأضافت اعتدال "هناك الموهبة وهناك السلوك لكن إحساسي منذ صغر سنه أن صدقه سينعكس على أدائه ويصل إلى قلوب الناس. حنبعل معطاء في أحاسيسه، حنون وصادق وفي شخصيته طفل لم يلوث بعد".
ويتبرك التونسيون بلقب حنبعل الذي يجسد القائد العسكري الأسطوري لقرطاج، مبدع التكتيكات الحربية الذي ذاع صيته في العصور الوسطى وأصبح مرجعا في الأكاديميات العسكرية المعاصرة. ويظهر اللاعب في كثير من تدوينات المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي في صور مركبة وهو حامل لدرع حنبعل يتقدم كتيبة حربية تقود قطيع من الفيلة، في إشارة إلى المسيرة الملحمية للقائد العسكري في طريقه لروما عبر جبال الألب.
وقال الصحفي والناقد الرياضي التونسي طارق الغديري: "حسب رأيي، هناك سببان وراء تعلق التونسيين باللاعب، أولهما تمتعه بكل مقومات التأثير على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أن اسمه ذو رمزية وذلك إلى جانب تسريحة شعره المميزة."
ويمكن ملاحظة انتشار تسريحة شعر اللاعب المميزة والشبيهة بتسريحة شعر نجم الكرة الكولومبي السابق كارلوس فالديراما، في صفوف الأطفال في وقت تزداد فيه الأمال الشعبية بميلاد نجم كبير في تونس.
إشادات دولية
وعززت هذه الأمال اختيار موقع "أفريكا فوت" المجبري كأفضل موهبة صاعدة في إفريقيا في عام 2021. وأشاد الألماني رالف رانغنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد، بخصال اللاعب وقال إنه يتطلع لرؤيته بشكل منتظم مع الفريق الأول بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا.
وقال نجم كرة القدم التونسية والمحلل لدى قنوات "بي.إن سبورتس" القطرية طارق ذياب، في تصريحات لإذاعة "ديوان إف.إم" التونسية "يحسب للمجبري أنه لعب أساسيا (في كأس العرب). تم اختباره في مركز وسط الهجوم والرواق الأيسر وكلاعب ربط، هو متميز في التمرير، ينظر ويمرر بسرعة وتمريراته صحيحة لكنه ليس رقم 10 حتى الآن".
وستكون كأس أمم أفريقيا التي تنطلق منافساتها في الكاميرون يوم الأحد المقبل، ثاني اختبار حقيقي لحنبعل المجبري بعد كأس العرب، لكن محللين حذروا من المبالغة في امتداح حنبعل وزيادة الضغوط عليه. وسيتنافس المنتخب التونسي في البطولة الأفريقية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات موريتانيا ومالي وجامبيا، وسيخوض مباراته الأولى أمام منتخب موريتانيا يوم 12 كانون الثاني/يناير.
ع.ح./ز.أ.ب (د ب أ)
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
مرشح من بين آخرين أقوياء
قبل انطلاق النسخة 32 من كأس أمم أفريقيا بمصر 2019، اتجهت الترشيحات بقوة إلى السنغال ومصر، كأقوى مرشحين للفوز بالبطولة، مع التأكيد على ترشيح ثلاثة منتخبات أخرى للفوز باللقب هي المغرب وتونس والكاميرون. وبالطبع هناك من تحدث أيضا عن فرص الجزائر في الفوز، مثلها مثل كوت ديفوار (ساحل العاج).
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
"نحن هنا" بينما الآخرون يتراجعون
مع انطلاق البطولة في 21 يونيو/ حزيران ظهر منتخب مصر فريقا يعاني من مشاكل كثيرة. أما منتخب السنغال فكان بعيدا عن مستواه، وكذلك المغرب والكاميرون، في أولى المباريات. بينما لم تكن تونس مقنعة اطلاقا في دور المجموعات. وقع منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة مع السنغال وتنزانيا وكينيا، وفاز في أولى مبارياته على كينيا ليقول محاربو الصحراء "نحن هنا".
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
بلماضي يصنع منتخبين
بعد تجربة دامت نحو 8 سنوات في قطر عاد المدرب الجزائري جمال بلماضي (43 عاماً) لتدريب منتخب بلاده في أغسطس/ آب 2018. ويظهر دور بلماضي جليا عند المقارنة مع أداء الجزائر في البطولة السابقة بالغابون 2017 والتي أقصي منها من دور المجموعات بعد تعادلين وهزيمة. واستطاع المدرب الوطني أن يكون منتخبين للجزائر في آن واحد في مصر 2019، لاعبو أحدهما فوق أرض الملعب أما الآخر فلاعبوه على مقاعد البدلاء.
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
فريق العلامة الكاملة بحق
وعلى عكس بطولة الغابون، حققت الجزائر العلامة الكاملة في دور المجموعات فبعد الفوز على كينيا فازت على السنغال 1- صفر، ثم على تنزانيا 3-صفر، علما أن الفريق أدى أمام تنزانيا بـ9 لاعبين من البدلاء. ورغم أن مصر والمغرب حققتا أيضا العلامة الكاملة إلا أن الجزائر كانت الأكثر اقناعا في كل شيء: أداء ونتيجة.
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
ثلاثية جديدة في دور الـ16
حمل دور الـ16 مفاجآت غير سارة للفرق العربية فخرج المغرب أمام بنين بركلات الترجيح وخرجت مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف في الوقت القاتل. وفي حين نجحت تونس في الفوز على غانا بركلات الترجيح، خطف منتخب الجزائر قلوب كل المتابعين عندما فاز بجدارة على غينيا 3- صفر.
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
صعود دراماتيكي إلى نصف النهائي
في دور ربع النهائي واجهت الجزائر كوت ديفوار، وتقدمت بهدف فيغولي في الدقيقة 20. وفي الدقيقة 48 أهدر بغداد بونجاح (الصورة) ركلة جزاء كانت كفيلة بـ"قتل المباراة". وتعادل كوت ديفوار في الدقيقة 61، ليعود بونجاح ويهدر فرصة هدف آخر، ويبكي بحرقة، وهو على مقاعد البدلاء، لكن فريقه يتغلب في النهاية بركلات الترجيح لينهمر اللاعبون والمدرب بالبكاء من الفرح. ويصرح بلماضي أن فريقه "لن يفرط في التتويج باللقب".
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
محرز يخطف التأهل في آخر ثانية
في نصف النهائي تقابلت الجزائر مع نيجيريا. هنا أيضا تقدمت الجزائر بهدف في الشوط الأول وتعادلت نيجيريا في الشوط الثاني. ومن كثرة المجهود البدني بدا أن لاعبي الفريقين يفضلون الذهاب للوقت الإضافي. غير أن الجزائر حصلت على ركلة حرة قرب منطقة جزاء نيجيريا سددها النجم رياض محرز باقتدار في مرمى الحارس النيجري ليعلن الحكم بعدها انتهاء المباراة وصعود محاربي الصحراء للنهائي للقاء السنغال التي فازت على تونس.
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
بونجاح يهدي بلده اللقب بهدف غريب
وسط حضور جماهيري جزائري كبير بإستاد القاهرة مساء الجمعة (19 يوليو/ تموز 2019) كررت الجزائر انتصارها على السنغال، بهدف وحيد أيضا، سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة. سدد مهاجم السد القطري كرة عند حدود منطقة الجزاء فارتطمت بقدم المدافع ساليو سيس وبدلت اتجاهها لتخدع الحارس ألفريد جوميز وتسكن شباكه. وضغط السنغاليون لتعديل النتيجة لكن بدون فعالية، لتحرز الجزائر لقبها الثاني بعد 1990.
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
المتألق بن ناصر يلحق بماجر في القائمة الذهبية
واختير حارس الجزائر رايس مبولحي أفضل حارس بالبطولة، كما فاز زميله إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب لتقديمه أداء رائعاً خلال البطولة، حيث صنع ثلاثة أهداف لزملائه، آخرها الهدف الذي سجله بونجاح في النهائي أمام السنغال. وبذلك يصبح إسماعيل بن ناصر، لاعب إيمبولي الإيطالي، ثاني جزائري يفوز بتلك الجائزة على مدار تاريخ كأس الأمم الأفريقية بعد مواطنه رابح ماجر الذي أحرز اللقب عام 1990. إعداد: صلاح شرارة
الكاتب: صلاح شرارة