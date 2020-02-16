حمى الشراء في زمن كورونا.. حشيش هولندي ودقيق ألماني!

منذ انتشار فيروس "كورونا" على نطاق كبير و"حمى الشراء" تجتاح مناطق متفرقة حول العالم، حيث يشتري بعض الناس كميات كبيرة من الطعام (أرز، عدس، مُعلبات...وغيرها) والمنظفات والممطهرات، ومقتنيات آخرى تحسباً لماهو أسوأ في قادم الأيام.

ومؤخراً، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعدة صور ومقاطع فيديو تُظهر بعض الزبائن وهم يتصارعون في السوبر ماركت للحصول مثلاً على ورق مرحاض أو قطعة صابون...، إلاّ أن "الصورة" كانت مُغايرة تماماً في بلد أوروبي.

فقد أوردت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية أن العشرات من الهولنديين اصطفوا أمس الأحد (15 مارس/آذار 2020) أمام الحانات والمقاهي، من أجل شراء كمية من القنب الهندي أي الحشيش تكفيهم في الأيام القادمة، وذلك بعد إعلان الحكومة الهولندية إغلاق المدارس والحانات والمطاعم والمقاهي، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن شخص اصطف أيضاً، أمام أحد المقاهي للحصول على الحشيش، قوله "ربما لن نتمكن من الحصول على القنب الهندي في الأسابيع القادمة، لذلك سيكون من الأفضل الحصول على البعض منه الآن والحفاظ عليه في المنزل". وأضافت الصحيفة أن العشرات سارعوا واصطفوا في طوابير لشراء الحشيش بعد دقائق قليلة من إعلان الحكومة قرارها بإغلاق بعض المحلات في البلاد.

أما في ألمانيا، فقد ذكرت مجلة "فوكوس" أن شخصا (41 عاماً) حاول شراء 50 عبوة طحين من سوبر ماركت بالقرب من مدينة أوسنابروك الألمانية. وأضافت أن الرجل وضع هذه الكمية الكبيرة من الطحين في عربة التسوق أملاً في الحصول عليها بأكملها. لكن الموظفين أوضحوا له أن بإمكانه الحصول على 20 عبوة طحين فقط، فيما يتحتم عليه إعادة الـ 30 عبوة الباقي إلى مكانها، من أجل أن يستفيد منها باقي الزبائن.

وأشارت "فوكس" إلى أن الرجل رفض وأصر على اقتناء كمية الطحين بأكملها، وهو ما أدى إلى حدوث جدال بينه وبين الموظفين، وأضافت أنه اضطر في النهاية إلى ترك البضاعة بأكملها في السوبر ماركت. وبدأت الشرطة تحقيقاتها مع الرجل، الذي يؤكد أنه لم ير أي إشعار يمنعه من الحصول على عدد كبير من المواد الغذائية.

ر.م/ ع.ج