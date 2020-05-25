حملة مداهمات واسعة ضد شبكات الجريمة المنظمة في ولاية ألمانية

اتخذت شرطة ولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا بالتضامن مع العديد من السلطات مساء السبت (15 أغسطس/ آب)، عدة إجراءات ضد العصابات والعائلات الإجرامية في ثمان مدن بالولاية.
جاء ذلك خلال مداهمات شملت مقار في العديد من المدن، ففي إيسن تمت مداهمة مكاتب مراهنات ومحلات قمار، كما تمت مداهمة جمعيات ثقافية وغرف تناول الشاي ومقاهي الأرجيلة.
وذكرت شرطة ولاية شمال الراين - فيستفاليا على حسابها بموقع تويتر أن عمليات الدهم شملت 25 محل شيشة ومقهى وأندية قمار.
وقالت متحدثة باسم الشرطة في إيسن إن السلطات تتحقق الآن مما إذا كانت ممارسة القمار تجري وفقا للقواعد القانونية أم لا. كما يتم التحقق أيضا مما إذا كان يتم التلاعب بأجهزة لعب القمار وتحضيرها بشيء لا يخضع للقانون.
وشارك في المداهمات أيضا جهاز الجمارك والتحقيقات الضريبية وحكومة مقاطعة دوسلدورف مع الإدارة الخاصة "للرقابة على القمار ومكافحة غسل الأموال".
إلى ذلك جرت أيضا عمليات تفتيش في مدن مولهايم ودويسبورغ وبوخوم وغيلزنكيرشن ودورتموند وفوبرتال ودائرة ميتمان، ولم تدل الشرطة بتفاصيل أكثر.
كان مكتب مكافحة الجريمة بالولاية قدم في أيار/ مايو 2019 صورة مقلقة عن أوضاع جرائم العصابات في شمال الراين-فيستفاليا.
وقالت الشرطة إن الولاية بها 104 عصابة تضم أفرادا إجراميين، وأفادت بأن الأعوام من 2016 حتى 2018 شهدت تورط حوالي 6500 مشتبه به في المسؤولية عن أكثر من 14 ألف جريمة.
و.ب/م.س (د ب أ، أ ب د)
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
"فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا