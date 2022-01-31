حملة مداهمات في أنحاء ألمانيا لمكافحة "خطاب الكراهية" على الإنترنت

بدأت السلطات الألمانية صباح اليوم الاثنين (20/6/2022) حملة مداهمات على مستوى ألمانيا لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت.
وقال وزير داخلية ولاية راينلاند-بفالتس، روجر لفينتس، عن عمليات المداهمات الشرطية: "لا مكان للكراهية والتحريض في مجتمعنا... نتصدى بكل وضوح - في العالم الحقيقي والافتراضي".
تجدر الإشارة إلى أن مكتب الشرطة الجنائية في ولاية راينلاند-بفالتس مسؤول عن تنسيق العمليات على الصعيد الوطني. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الولايات التي شملتها حملة اليوم.
وبعد خطاب يحض على الكراهية في أعقاب مقتل فردي شرطة في 31 يناير/ كانون الثاني في منطقة كوزل، أنشأ لفينتس مجموعة تحقيق لمكافحة "خطاب الكراهية" في مكتب الشرطة الجنائية بولايته. وفي الأسابيع الثلاثة الأولى بعد وقوع الجريمة، رصد فريق التحقيق بقيادة مكتب المدعي العام في كوبلنتس أكثر من 1600 مؤشر على الكراهية والتحريض متعلقة بجريمة مقتل الشرطيين على الإنترنت.
ووفقا لمكتب الشرطة الجنائية بالولاية، كانت 509 من هذه الحالات ذات صلة جنائية. ويعتزم لفينتس إطلاع الجمهور على نتائج التحقيقات عقب ظهر اليوم.
وتبدأ غدا، بمحكمة الولاية بمدينة كايزرسلاوترن، محاكمة المتهم بقتل الشرطيين. ويشتبه في أن المتهم (39 عاما) قتل رجل شرطة (29 عاما) وزميلته (24 عاما) بعدة طلقات نارية للتستر على الصيد الجائر.
وتسببت تلك الجريمة في إثارة رعبٍ على مستوى ألمانيا، لكن وفقًا للسلطات، أدت أيضًا إلى انتشار تعليقات كراهية على الإنترنت ترحب بالجريمة.
وفي بداية شهر مايو/ أيار، وجه مكتب المدعي العام في مدينة كوبلنز تهماً إلى رجل يبلغ من العمر 55 عامًا في هذا السياق. ويقال إنه بعد وقت قصير من مقتل الشرطيين، دعا ذلك الرجل على الإنترنت إلى مزيد من عمليات القتل لعناصر الشرطة. وبحسب المحققين، فهو مؤيد لحركة "مواطني الرايخ" وإيديولوجيات نظريات المؤامرة.
ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)
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"مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم
ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟
ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.
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"مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم
ماذا يفعل أعضاؤها؟
يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.
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"مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم
كيف تطوّرت الحركة؟
بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.
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"مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم
ما هي سمات أعضائها؟
يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.
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"مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم
المنعطف الخطير
تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.
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"مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم
جهود متأخرة
يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.
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"مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم
"إخوة" عبر العالم
رغم إعلان تشبثهم بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع).