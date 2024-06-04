حملة مداهمات ضد داعمين لحركة "مواطنو الرايخ" الإرهابية

أعلنت متحدثة باسم الإدعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه عن شن حملة مداهمة في ثلاث ولايات ألمانية ضد من يشتبه في دعمهم لحركة "مواطنو الرايخ" الإرهابية التي يقودها منظر الحركة هاينريش الثالث عشر.

قالت المتحدثة باسم النيابة العامة الألمانية أن قوة شرطة كبيرة قامت، منذ وقت مبكر من صباح الثلاثاء (4 يونيو/حزيران 2024)، بتفتيش سبعة مواقع وثلاثة عقارات في ولايات بادن- فورتمبرغ وساكسونيا وشليزفيغ- هولشتاين. واستهدفت هذه التدابير اثنين من المتهمين من ولاية بادن فورتمبرغ، وذكرت المتحدثة أن هذين الشخصين متهمان بدعم منظمة إرهابية محلية.

ووفقا لمعلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإنه يجري تفتيش مساكن المشتبه بهما في مدينتي ألتنغشتيت وباد تايناخ، بالإضافة إلى أملاك عقارية في تلك المناطق.

ويشتبه في أن المتهمين وهما رجل /73 عاما/ وامرأة /63 عاما/ وفّرا مقرات في ولاية ساكسونيا للتنظيم المعروف باسم "مواطنو الرايخ" برئاسة هاينريش الثالث عشر، المعروف باسم "أمير رويس"، في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022 لعقد فعاليات لتجنيد أنصار.

زعيم تنظيم "مواطنو الرايخ" هاينريش الثالث عشر، المعروف باسم "أمير رويس" (أرشيف) صورة من: Boris Roessler/AP Photo/picture alliance

ويحاكم قادة المجموعة المشتبه بهم حاليا أمام محكمة الاستئناف العليا في فرانكفورت. ويشتبه أيضا في أن المرأة المتهمة قدمت سيارة لأحد هؤلاء القادة ويدعى روديغر في.بي. وذلك في خريف عام 2021.

وشارك في إجراءات التفتيش أكثر من 700 شرطي من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة والشرطة الاتحادية بالإضافة إلى شرطيين محليين من بادن-فورتمبرغ وبافاريا وساكسونيا وساكسونيا-آنهالت وشلزفيغ-هولشتاين.

وأفادت المتحدثة باسم الادعاء أن الإجراءات شاركت فيها أيضا وحدات من القوات خاصة الفيدرالية وولاية بادن-فورتمبرغ. كما تم دعم هذه الإجراءات في بادن-فورتمبرغ من قبل قوات من خدمة التخلص من الذخائر في الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا، أما في ساكسونيا فتم دعم هذه الإجراءات من قبل قوات تابعة لوكالة الإغاثة الفنية.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا)