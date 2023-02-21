حملة متصاعدة ـ السلطات التونسية تعتقل المزيد من السياسيين البارزين

قالت المحامية بشرى بلحاج إن الشرطة التونسية اعتقلت اليوم الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2023) المعارضة البارزة للرئيس والقيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى. يأتي ذلك في أحدث موجة اعتقالات، والتي بدأت قبل أسبوعين واستهدفت سياسيين بارزين ومعارضين للرئيسقيس سعيد. وقال المحامي سمير ديلو لرويترز إن الشرطة كانت تحاصر شيماء عيسى في سيارتها.

وفي وقت سابق اليوم اعتقلت الشرطة عصام الشابي زعيم الحزب الجمهوري وهو منتقد شرس للرئيس التونسي. وحاصرت منزل جوهر بن مبارك، أحد أشد منتقدي قيس سعيد، وفقا لأقارب ومحامي الرجلين.

وتأتي الخطوة وسط حملة اعتقالات لمنتقدين بارزين للرئيس شملت أكثر من عشرة اعتقالات خلال الأسبوعين الماضيين بينهم سياسيون وقضاة ورجل أعمال ذو نفوذ ومدير راديو "موزاييك إف إم"، أهم وسيلة إعلام مستقلة في تونس.

"محاولة متعمدة للتضييق"

وأعلن محامو رئيس الإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك إف إم" الأربعاء أن موكلهم يُحاكم بتهمة "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع" مستنكرين ملفا "سياسيا" ردا على برنامج انتقادي. وصدرت مذكرة توقيف بحق نور الدين بوطار مساء الاثنين بحسب محاميه الذين أكدوا بعد اعتقاله أن استجوابه تطرق إلى النهج التحريري للمحطة.

وأشاروا خلال مؤتمر صحافي الأربعاء إلى أن موكلهم ملاحق بتهمة "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع". وأكد المحامي أيوب الغدامسي أن "هذه الاتهامات لا أساس لها ولا صلة لها بأي جريمة". وقال "هذا الملف سياسي بامتياز".

أما أسرة ومحامو عصام الشابي فصرحوا لرويترز بأن زعيم الحزب الجمهوري اعتقل بالقرب من مركز تجاري بينما كان مع زوجته. وفتشت الشرطة منزله في وقت لاحق. وقالت المحامية دليلة بن مبارك إن الشرطة تحاصر منزل شقيقها جوهر بن مبارك لمحاولة اعتقاله، لكنه ليس بالمنزل.

اعتقالات واحتجاجات واحتقان سياسي.. أي دور للمعارضة في تونس؟

وهاجم سعيد بشكل ضمني اليوم الأربعاء جبهة الخلاص المعارضة التي يتزعمها بن مبارك وعيسى، إلى جانب نجيب الشابي، ووصفهم في مقطع مصور في أثناء زيارته لمخازن أدوية بأنهم يقودون "حملة مدفوعة الأجر"، وأضاف، متحدثا عن الخلاص الوطني، أن "تونس تريد التخلص من هؤلاء المجرمين"، حسب ما أوردت وكالة رويترز. وقال في المقطع بنبرة غاضبة "على القضاة تطبيق القانون ومن لا يطبق القانون يجب أن يتحمل المسؤولية".

واعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أن حملة الاعتقالات "محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة ولا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس" وحثت الرئيس التونسي على "وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية".

لا تعليق على الاعتقالات

وحل سعيد البرلمان المنتخب في عام 2021 وسيطر على معظم السلطات، واتجه للحكم بمراسيم وكتابة دستور جديد أقره في استفتاء شهد مشاركة ضعيفة العام الماضي، وهي خطوات وصفها خصومه بأنها انقلاب. وقال الرئيس إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى، ووصف منتقديه مرارا بالخونة وأعداء الدولة.

ورفضت الشرطة ووزارة الداخلية التعليق على الاعتقالات، لكن المحامين قالوا إن بعض المعتقلين متهمون بالتآمر على أمن الدولة. واتهم سعيّد بعض المعتقلين بالتآمر على أمن الدولة والمسؤولية عن نقص الغذاء. وألقى الاقتصاديون باللوم على نقص السلع على الأزمة الحادة في المالية العامة.

وعصام الشابي هو شقيق نجيب الشابي زعيم تحالف جبهة الخلاص الوطني لجماعات المعارضة التي نظمت احتجاجات متكررة ضد سعيد. وبن مبارك هو أيضا شخصية بارزة في جبهة الخلاص وحث على الإطاحة بسعيد من خلال احتجاجات الشوارع.

إقالة وزير التشغيل والتكوين المهني

من ناحية أخرى، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء إقالة وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي. وأقدم سعيد على سلسلة إقالات متتالية شملت وزراء الخارجية والزراعة والتربية في الحكومة التي كلفها بإدارة المرحلة التي أعقبت إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 برئاسة نجلاء بودن.

ولم تعرف أسباب إقالة النصيبي اليوم، لكنها تأتي في ظل الجدل الدائر حول تفشي ظاهرة تشغيل مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء من دون أي عقود أو أرواق ثبوتية. وقال الرئيس التونسي في اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس الثلاثاء إن التدفق الكبير لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد بات يمثل "وضعا غير طبيعي"، ودعا السلطات إلى تشديد القيود للحد من هذه الظاهرة.

ع.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)