 حملة ضخمة تطلقها مصر للقضاء على مرض التهاب الكبد (سي) | عالم المنوعات | DW | 03.12.2018

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منوعات

حملة ضخمة تطلقها مصر للقضاء على مرض التهاب الكبد (سي)

إطلاق حملة صحية في مصر لفحص ملايين المواطنين البالغين مجاناً بهدف الكشف عن مرضى التهاب الكبد الوبائي (سي)، الذي يتسبب بوفاة نحو (40) ألف مصري سنوياً، وعلاجهم دون مقابل. كما تشمل الحملة اختبارات للكشف عن أمراض أخرى.

Symbolbild - menschliche Leber (Fotolia/ag visuel)

أطلقت مصر في تشرين الأول/ أكتوبر حملة غير مسبوقة لفحص أكثر من 50 مليون مواطن بالغ للكشف عن مرضى التهاب الكبد (سي) ولعلاجهم بالمجان في إطار تعهدها بالقضاء على المرض بحلول عام 2022. إذ يتسبب المرض في وفاة (40) ألف مصري سنوياً، مما يجعله ثالث سبب رئيسي للوفاة بعد مرض القلب والأمراض الدماغية الوعائية.

ويصف مسؤولون مصريون انتشار التهاب الكبد (سي) بأنه أحد أخطر التحديات الصحية في البلاد، ويقولون إن القضاء عليه أولوية.

ويقول البنك الدولي إن لدى مصر، التي يبلغ عدد سكانها (100) مليون نسمة تقريباً، أعلى معدل من الإصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) في العالم ويعاني منه (4.4) بالمئة من سكان مصر البالغين بحسب مسح عشوائي.

مختارات

زار نجم فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي مصر للترويج للسياحة العلاجية في إطار حملة ضد مرض التهاب الكبد (سي). وشهدت الزيارة بيع ثلاثة قمصان لميسي تحمل توقيعه مقابل نصف مليون دولار للقميص ذهب عائدها لمرضى بالتهاب الكبد. (22.02.2017)

في حالة هي الأولى من نوعها عالمياً أُصيب رجل في هونغ كونغ بالنسخة المنتشرة بين الجرذان من التهاب الكبد الوبائي فئة هـ، ليغير من حقيقة طبية تستبعد ذلك. فكيف انتقل إليه هذا الوباء؟ (30.09.2018)

وتشمل الحملة أيضاً اختبارات مجانية للكشف عن الأمراض غير السارية الأساسية، وهي السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة. وتستمر الحملة حتى أبريل/ نيسان على ثلاث مراحل، تشمل كل مرحلة عدة محافظات.

"تغيير الخريطة الصحية"

وقال جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: "هذه مبادرة ضخمة جداً، وفيها أعداد هائلة من الناس وستساهم في تغيير الخريطة الصحية لمصر. يتم التخلص من أكبر مشكلتين صحيتين وهما فيروس (سي) وكل عوامل الخطورة والأمراض غير السارية الأساسية".

ووفقاً للمنظمة فإن التهاب الكبد (سي) مرض ينتج عن فيروس ينتقل عبر الدم. وعادة فإن عدوى فيروس التهاب الكبد (سي) الحادة لا تكون مصحوبة بأعراض، غير أنها قد تطور حالة عدد كبير من الأشخاص المصابين بعدوى مزمنة ليصابوا بتشمع الكبد (تليف الكبد) أو سرطان الكبد. ولا يوجد في الوقت الحالي لقاح لالتهاب الكبد (سي)، إلا أن الأدوية المضادة للفيروسات قد تشفي أكثر من 95 بالمئة من الأشخاص المصابين بالمرض. ويبلغ عدد المصابين بالمرض على مستوى العالم نحو (71) مليون شخص.

ر.ض (رويترز)

  • Symbolbild Schlaganfall Herzinfarkt

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    أمراض القلب

    الذبحة الصدرية وانسداد الأوعية الدموية واعتلال عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم تعتبر من أمراض القلب القاتلة للبشر، إذا لم تتم معالجتها بصورة سريعة. وكانت أمراض القلب المسبب الأول لوفيات البشر في العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وتتسبب هذه الأمراض في قتل أكثر من 8 ملايين في العام.

  • 19.11.2014 DW FuG Schlaganfall

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    السكتة الدماغية

    السكتة أو الجلطة الدماغية هي ثاني مسبب للوفاة في العالم، ويلقي أكثر من 6 ملايين إنسان حتفهم سنويا بسبب أمراض الدماغ. والسكتة الدماغية هي ليست من أكثر الأمراض المسببة للوفاة فحسب، بل من أخطرها. وتحصل السكتة عندما يقل الأوكسجين في الدماغ. ومن أعراضها حالة الدوار وصداع الرأس وفقدان الرؤية والآلام الكبيرة في الرأس.

  • Symbolbild - Atemtherapie

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    أمراض التنفس

    فيما حلت أمراض التنفس في المركز الثالث عالميا. وتشمل أمراض التنفس الربو والحصبة ونزلات البرد الحادة وأمراض التهاب القصبات والحساسية. هذه الأمراض يمكن معالجتها في الغالب، لكنها ما زالت تحصد أرواح الملايين في العالم، ويصل عدد ضحايا أمراض التنفس إلى نحو 3 ملايين ونصف مليون إنسان.

  • Symbolbild Rauchen

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    داء الانسداد الرئوي المزمن

    وهو المرض الذي يصيب رئتي الإنسان ويتسبب في انسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء وقصور في وظائف الرئة. ويعد التدخين السبب الرئيس لهذا المرض. ويموت سنويا أكثر من 3 ملايين و280 ألف شخص بهذا المرض.

  • Symbolbild Magenschmerzen Bauchschmerzen

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    الإسهال

    قد يبدو غريبا أن يصنف مرض الإسهال في قائمة أخطر الأمراض والأسباب المؤدية لوفاة الإنسان، لكن إحصائيات منظمة الصحة الدولية أشارت إلى وفاة نحو ثلاثة ملايين شخص بالإسهال وتداعياته. وسبب ذلك يعود إلى أن بعض الأمراض الخطيرة تسبب الإسهال المزمن القاتل، مثل الكوليرا والتيفوئيد وأمراض المعدة.

  • Symbolbild AIDS

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    الايدز

    مرض الايدز ما زال يسبب حالات وفاة كبيرة في العالم رغم التوعية الكبيرة بمخاطره وبطرق تجنب انتقاله. ووصل ضحايا مرض الايدز في العالم إلى حوالي مليون ونصف سنويا.

  • Symbolbild Lungenkrebs

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    سرطان الرئة

    فيما حل سرطان الرئة في المركز السابع في الأسباب المؤدية في موت البشر، ويموت سنويا نحو 1.4 مليون شخص بسرطان الرئة، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. ويعد التدخين أحد أهم الأسباب التي تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض.

  • Bekämpfung von TB in Indien und die Behandlung von betroffenen Patienten

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    السل

    مرض السل أو الدرن هو من الأمراض المعدية ويصيب في الغالب الرئة، وينتقل بسهولة عن طريق رذاذ لعاب المصابين. أعداد المصابين بمرض السل في تناقص بعد اكتشاف المضادات الطبية له: رغم ذلك ما زال يتسبب في وفاة أكثر من مليون و300 ألف شخص سنويا.

  • Übergewicht

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    السكري

    داء السكري يسبب ارتفاعا شاذا في تركيز السكر في الدم، وذلك بسبب نقص هرمون الأنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين. ويؤدي السكري إلى أعراض خطيرة في الجسم، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى. يموت سنويا أكثر من مليون و 200 ألف شخص بالسكري.

  • Deutschland Verkehrsunfall

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    حوادث السير

    السبب العاشر للوفيات في العالم ليس له علاقة بالأمراض، وإنما يرتبط بحوادث السير. ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية يموت سنويا نحو مليون و200 ألف شخص بسبب حوادث السير.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرها الشامل للصحة وذكرت الأسباب العشرة الأولى التي تؤدي إلى موت البشر، وضمت القائمة تسعة أمراض، وسببا آخرا ليس له علاقة بالصحة. (11.05.2015)  

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