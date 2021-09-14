 حملة أمنية ضخمة على عصابة فيتنامية لتهريب البشر في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.09.2021

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حملة أمنية ضخمة على عصابة فيتنامية لتهريب البشر في ألمانيا

تعد برلين "مركز" تجار البشر الفيتناميين في غرب أوروبا. وقامت الشرطة في برلين بمداهمات لأكثر من عشرة منازل ومتجر وألقت القبض على شخص يشتبه أنه زعيم عصابة فيتنامية تحتال لحصول لنساء فيتناميات على إقامة مقابل مبالغ كبيرة.

صورة من الأرشيف لمداهمة لعصابة تهريب بشر فيتنامية في برلين

بحسب بيانات الشرطة، هناك ثمانية مشتبه بهم ألمان وفيتناميين رئيسيين تتراوح أعمارهم بين 34 و 64 عاما وثلاثة داعمين آخرين. (صورة من الأرشيف)

شنت السلطات الأمنية في ألمانيا حملة كبيرة ضد عصابة فيتنامية لتهريب البشر. وبحسب بيانات الشرطة، فإن هذه العصابة كانت تقوم على نطاق واسع بتنظيم اعترافات مزورة بالأبوة من رجال ألمان لتوفير تصاريح إقامة لنساء فيتناميات.

مختارات

أعلنت الشرطة الألمانية وسلطات الجمارك عن تنفيذ حملة مداهمات أمنية في برلين شاركت فيها أعداد كبيرة من قوات الأمن استهدفت ما لا يقل عن مائة موقع بهدف محاربة الاتجار بالبشر وتهريب العمالة الأجنبية.

"أكبر حملة مداهمات في تاريخ الشرطة الاتحادية" هكذا وصفت السلطات حملتها الممتدة عبر عدة ولايات للتصدي لشبكة دعارة. أسفرت الحملة عن القبض على شخصين وكشفت عن تفاصيل عمليات تهريب بشر من خارج ألمانيا بهدف الدعارة.

وشنت الشرطة الثلاثاء (14 سبتمبر/ أيلول 2020) حملتها في برلين على 13 منزلاً ومتجراً، وألقت القبض على زعيم العصابة المشتبه به (65 عاماً)، الذي أصدر الادعاء العام بحقه أمر اعتقال. وتحدثت الشرطة الاتحادية عن حوالي 80 حالة من النساء والرجال المهرّبين تم اكتشافها.

زيجات صورية وألمان يسهلون المهمة للعصابة

وفي نموذج الاحتيال المنتشر على نطاق واسع وفقاً للشرطة، يعترف رجال ألمان بأبوة واحدة أو أكثر لنساء فيتناميات حوامل. ويحصل الرجال على نقود مقابل ذلك، ولكنها "مبالغ صغيرة"، على سبيل المثال في نطاق أقل من أربع خانات. وغالباً ما لا يكون لدى الآباء المزعومين دخل ثابت، كما أنهم من المدمنين على الكحول، بحسب بيانات الشرطة. ويتم التصديق على إقرار الأبوة من قبل موثق عقود، ويحصل الطفل على الجنسية الألمانية بعد الولادة وتحصل الأم على تصريح إقامة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات تتعلق بزيجات صورية. ويشتبه في أن العصابة توسطت في إبرام عدة زيجات بين فيتناميين وألمان في الدنمارك من أجل التمكن من تقديم شهادات زواج حقيقية إلى مكتب الهجرة في برلين. ويشتبه في أنه تم منح حق الإقامة للفيتناميين بناءً على هذه الوثائق.

وبحسب بيانات الشرطة، هناك ثمانية مشتبه بهم ألمان وفيتناميين رئيسيين تتراوح أعمارهم بين 34 و64 عاماً، وثلاثة داعمين آخرين. وقد تربحت العصابة من الأشخاص، حيث كانوا يحصلون على ما يتراوح من 10 إلى 20 ألف يورو مقابل تهريب شخص واحد.

وفي مارس/ آذار الماضي، ألقت الشرطة الاتحادية القبض على عصابة أخرى من مهربي البشر، يُشتبه في أنهم أجبروا نساء فيتناميات أتين إلى ألمانيا بشكل غير قانوني على ممارسة الدعارة في بيوت دعارة غير قانونية. وبحسب وصف مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، فإن برلين "مركز" تجار البشر الفيتناميين في غرب أوروبا.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 12:31

عصابات تهريب البشر.. كيف تكافحها السلطات الألمانية؟