 حماية البيانات سبب تفوق التطبيق الألماني للتحذير من كورونا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.06.2020

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سياسة واقتصاد

حماية البيانات سبب تفوق التطبيق الألماني للتحذير من كورونا

بلدان أخرى تمتلك منذ مدة تطبيقات ترصد التواصل بين الناس وتكشف عن سلاسل الإصابة، وفي المانيا يصدر هذا التطبيق لتوه، وذلك لسبب وجيه وهو أن البيانات الشخصية محمية بشكل نموذجي.

Indien Coronavirus Coronavirus Smartphone Maske (picture-alliance/NurPhoto/H. Bhatt)

"ما يختمر طويلاً، يكون في النهاية جيداً"، كما يقول مثل الماني. وحتى إدراج تطبيق للتحذير من كورونا في المانيا احتاج إلى وقت طويل بعض الشيء مقارنة مع بلدان كثيرة أخرى. فمنذ آذار/ مارس كانت للصين وكوريا الجنوبية تطبيقات مماثلة. وبلدان أوروبية مثل فرنسا لحقت الركب في بداية حزيران/ يونيو. فيما يلي أهم الأسئلة والأجوبة على التطبيق الجديد.

لماذا البيانات الشخصية محمية في ألمانيا بشكل أفضل مما هي عليه الحال في بلدان أخرى؟

بخلاف الصين مثلا حيث يكشف التطبيق التحذيري من كورونا عن بروفيل حركة كامل للمستخدم ويرسله إلى حاسوب مركزي، فإن التطبيق التحذيري الالماني يستغني كلياً عن رصد مكان تواجد المستخدم. وليس بإمكان أي مؤسسة التجسس لاحقا على المستخدمين. فالتطبيق يتعرف فقط على مستخدمي التطبيق الآخرين الموجودين في القرب. وهذا يحصل عبر خدمة بلوتوث التي تضمن تبادل البيانات بين الأجهزة في المجال القريب. والهواتف تبعث إلى بعضها أرقام تعريفية لوقت وجيز. وبيانات التواصل الحقيقية يتم تخزينها فقط بشكل غير مركزي في الهاتف الذكي، وهي مشفرة بطريقة لا تسمح للمستخدم بالتعرف عليها. والبيانات تُمسح تلقائياً بعد أسبوعين.

التطبيق التحذيري من كورونا يدخل الخدمة قريبا في المانيا

التطبيق التحذيري من كورونا يدخل الخدمة قريبا في المانيا

كيف يحصل التحذير لو أُصيب شخص ما؟

إذا كشف مختبر ما أن شخصا قد أُصيب، فإنه يحصل مع نتيجة التجربة من المختبر على رقم رمزي ينسخه بالهاتف الذكي. وعلى إثرها فقط من الممكن إصدار تحذير، حيث أن الهاتف يرسل البيانات السرية للأشخاص المتواصلين إلى سيرفر مركزي يرسل بدوره التحذير تلقائيا إلى جميع الأفراد الذين وجدوا خلال الأيام الـ 14 الأخيرة لمدة خمس عشرة دقيقة على الأقل بالقرب من الشخص المصاب. وإصدار الخبر التحذيري من طرف المختبر بمساعدة الرقم الرمزي ضروري لضمان أنّ أحداً لا يطلق إنذاراً خاطئاً. ومن يتلقى هذا النوع من التحذير، يحصل بذلك في آن واحد على توصيات حول كيفية التصرف: الخضوع لتجربة عند الطبيب والدخول في حجر صحي.

مختارات

متى سيُعرض التطبيق ومن يحق له استخدامه؟

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان أن مطوري التطبيق سيعرضونه في الأسبوع الثالث من حزيران/ يونيو 2020. وسيكون فوراً قابلاً للاستخدام. وليس بإمكان جميع مستخدمي الهواتف الذكية اعتماد التطبيق الذي يعمل على أجهزة أندرويد. كما يجب التوفر على خدمة غوغل بلاي في الأجهزة. وهذا النوع من البرمجيات غير متوفر لدى أجهزة وايفاي. ونسخة التطبيق الأولى ستكون أولاً بالالمانية والانجليزية. ولغات إضافية مثل التركية ستلحق بها فيما بعد.

ما هي مواطن الضعف الموجودة؟

ليست جميع المختبرات مؤهلة لاجراء فحوص الاصابة بكوفيد 19 وليست جميع مكاتب الصحة مجهزة بالبنية التحتية الرقمية الضرورية التي تحتاجها لإرسال نتائج التجارب إلى النظام وإيجاد أرقام رمزية. ولذلك يجب على المرضى الذين يتم فحصهم من قبل هذه المختبرات وليس بإمكانهم الحصول على رقم رمزي إرسال بياناتهم عبر الهاتف إلى خدمة الخط الساخن. وبإمكان مركز الهاتف تلقي نحو 1000 مكالمة يومياً. وينبغي على المرضى في هذا الاطار الإجابة عن اسئلة تحققية من موظفي مراكز الهاتف للتأكد من أنهم مصابون فعلاً.

فسيفساء أوروبية

أضعف مواطن جميع تطبيقات التحذير من كورونا ـ حتى الالمانية ـ هي كونها تقدم دائماً حلولاً وطنية. ولا يمكن استخدامها على مستوى العالم وحتى داخل الاتحاد الأوروبي يوجد على الأقل سبعة حلول مختلفة لا يمكن ربطها ببعضها البعض. وبالتالي ليس بوسع المسافرين الذين يريدون الحماية بتطبيق تحذيري إلا توظيف عدة تطبيقات.

البرلمان الفرنسي يوافق على التطبيق التحذيري للحماية من الإصابة بكورونا

البرلمان الفرنسي يوافق على التطبيق التحذيري للحماية من الإصابة بكورونا

وهناك مشكلة إضافية أخرى تتمثل في التطبيق الالماني والفرنسي بحيث أن الإشارة التحذيرية لا يمكن ارسالها إلا إذا أكد معهد وطني حالة الإصابة. وإذا ما كشف معهد الماني الإصابة بعد عودة من فرنسا، لا يمكن أن يحصل تحذير عبر التطبيق الفرنسي. لكن جميع الحلول الاوروبية تعتمد على تبادل البيانات عبر خدمة بلوتوت وتوفر مستوى أدنى لحماية البيانات. ففي فرنسا مثلا يتم تخزين البيانات في سيرفر مركزي. وليست جميع التطبيقات خالية من الأخطاء. فمن خلال التطبيق النمساوي يمكن بسهولة ارسال خبر خاطئ، لأنه لا يجب البرهنة على وجود إصابة حقيقية. الحالة نفسها موجودة في بريطانيا حيث يوجد آليات إضافية لإلغاء التحذيرات الخاطئة الصادرة. ويُترقب في وقت منظور أن يحصل اتصال بين التطبيقات في المانيا والنمسا وسويسرا، لأنها تستخدم مستوى موحد مطور من قبل آبل وغوغل.

هل يستنفد التطبيق بطاريتي؟

هذا شكل قلقاً كبيراً لدى الجهات المطورة التي طورت التطبيق بحيث أنه لا يترصد باستمرار هواتف ذكية أخرى، بل فقط في فترات زمنية قصيرة، وهذا من شأنه تفادي إفراغ البطاريات بسبب التطبيق.

متى يكون استخدام التطبيق مجدياً في الكفاح ضد كورونا؟

الخبراء وضعوا صوب أعينهم أن نحو 60 في المائة من الناس سيستخدمون التطبيق. لكن وزير الصحة الألمانية يبقى هنا حذراً بعض الشيء، وقال بهذا الخصوص لصحيفة راينيشه بوست بأنه سيكون مسروراً لو استخدم بضع ملايين هذا التطبيق.

فابيان شميت/ م.أ.م

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الحذر من مقابض الأبواب

    فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!

    ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل أخاف من البضائع المستوردة؟

    مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.

  • Deutsche Post - Jahreszahlen (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل التسوق الإلكتروني خطر؟

    في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟

    العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل نعزل الخضروات؟

    يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ماذا عن الأغذية المجمدة؟

    إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ممنوع أكل الحيوانات البرية!

    الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.


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