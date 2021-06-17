 حمام بارد ومروحة - أخطاء شائعة في التعامل مع موجات الحر | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 03.07.2021

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منوعات

حمام بارد ومروحة - أخطاء شائعة في التعامل مع موجات الحر

النوم أمام المروحة والاستحمام بماء شديد البرودة، عادات شهيرة أثناء فصل الصيف، لكنها تأتي بنتائج عكسية، فما هي أفضل الحيل للتعامل مع حرارة الصيف؟

Griechenland Athen | Hitzewelle

موجات حر غير معتادة تجتاح أوروبا ونقاشات حول أفضل طرق التعامل مع الحرارة الشديدة، فما هي أكثر الأخطاء الشائعة في التعامل مع الحرارة وأفضل طرق التغلب عليها:

الحمام البارد..أبرز العادات اليومية الخاطئة: الحمام الصباحي البارد من الثوابت اليومية عند الكثيرين خلال أيام الصيف الحارة وهو أمر يأتي بنتائج عكسية، فالماء البارد يؤدي لإفراز الجسم المزيد من العرق وبالتالي فقدان الكثير من السوائل، لذا فمن الأفضل دوما الاستحمام بالماء الفاتر.

لا تتخلص من الغطاء: التخلص من الأغطية أثناء النوم من الأمور التلقائية عندما ترتفع درجات الحرارة، وهو أمر يزيد من مخاطر الإصابة بنزلات البرد، لاسيما وأن حرارة الجسم تقل أثناء النوم، لذا من الأفضل استخدام أغطية خفيفة ليلا، بدلا من التخلي التام عنها.

قربة الماء الساخن: لا تتعجب، فقربة الماء الساخن التي تستخدم عادة لتدفئة الجسم في أيام الشتاء الباردة أو لعلاج أوجاع البطن والعظام، لها استخدامات أخرى، إذ ينصح الخبراء وفقا لموقع " بايرن 1" بوضع قربة الماء في الثلاجة طوال اليوم ثم وضعها على السرير قبل النوم، الأمر الذي يعطي برودة لطيفة للسرير أثناء النوم.

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طرق بسيطة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة

لا للمروحة: يحذر الخبراء من الأضرار الكثيرة للنوم أمام هواء المروحة، ولكن ما يمكنك فعله هو ربط غطاء سريرك على شكل يشبه الخيمة ثم توجيه هواء المروحة البارد بداخله لبعض الوقت قبل النوم.

ستائر مبللة: يمكن الاستعانة بأقمشة قطنية مبللة وتعليقها كالستائر على النوافذ، من أجل الحصول على نسمات هواء باردة عندما تشتد درجة الحرارة بالخارج.

اهتم بمائدة طعامك أثناء الصيف: لا مكان للأطعمة الدسمة والوجبات الثقيلة أثناء الأيام الحارة. السلطات والفواكه والأسماك، من الخيارات المناسبة لفصل الصيف. وينصح الخبراء وفقا لمجلة "شتيرن" الألمانية، بالإكثار من الفواكه والخضروات الغنية بالسوائل مثل البطيخ والخيار.

أما نصيحة الخبراء المتكررة في كل الفصول والظروف، فهي الإكثار من شرب المياه والسوائل، تجنبا لمشكلات اضطراب ضربات القلب وهبوط الدورة الدموية بسبب الحر الشديد.

ا.ف/ ط.أ

  • Ik Kil Cenote in Mexico (Patryk Kosmider/Fotolia)

    أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!

    بحيرة بحيرة Ik Kil Cenote في المكسيك

    قبل أن تتمكن من الغطس في المياه العميقة لبحيرة إك كيل سينوت عليك أن تتسلق تلة يبلغ إرتفاعها 26 متراً. كانت البحيرة تؤمن حاجة شعب المايا من المياه منذ قرون عديدة، كما كانت موقعاً استخدمه شعب المايا لتقديم القرابين. والبحيرة التي تقع في شبه جزيرة يوكوتان المكسيكية هي الآن من أشهر المقاصد السياحية والأماكن التي يرتادها هواة السباحة والترفيه.

  • Summer at Lake Walchen in Germany

    أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!

    بحيرة Walchen في ألمانيا

    تقع بحيرة فالخن في قلب جبال الألب البافارية، وتحظى بشعبية كبيرة بين البحارة وهواة التزلج على الماء نظراً لشدة قوة الرياح التي تساعدهم على ممارسة هواياتهم. يبلغ متوسط درجة حرارة مياه البحيرة خلال فصل الصيف 19 درجة مئوية وهذا ما يُشجع على السباحة فيها.

  • Tropical beach in Zanzibar with palm trees, hammock and canvas chairs (picture alliance / blickwinkel/M)

    أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!

    شواطىء زنجبار الشبيهة بالفردوس

    شواطىء أرخبيل زنجبار بشواطئها الرملية ومياهها المتلألئة تُشبه الفردوس، وهي مقصد للسياح من جميع أنحاء العالم. وبالرغم من كونها من أشهر الوجهات السياحية وأكثرها إكتظاظاً بالسياح إلا أنه لايزال بإمكانك أن تجد مكاناً هادئاً تزاحمك فيه سوى الأسماك الجميلة.

  • Havasu Falls in Grand Canyon National Park, Arizona, USA (picture-/alliiance/Bildagentur-online)

    أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!

    شلالات Havasu في الولايات المتحدة

    عليك أن تحزم معدات السباحة والحذاء المخصص للمشي قبل أن تتمكن من الغوص في حوض مياه شلالات هافاسو، وعليك أن تمشي 16 كم عبر منتزه غراند كانيون الوطني. المناظر التي ستشاهدها أثناء مسيرك رائعة، و فور وصولك ستدرك أن السباحة في حوض مياه شلالات هافاسو ستشعرك بمتعة مابعدها متعة.

  • Lake Cauma in Switzerland (picture-alliance/Keystone/A. Balzarini)

    أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!

    بحيرة كوما لؤلؤة جبال الألب

    في وسط الريف السويسري البكر تقع بحيرة كوما لؤلؤة جبال الألب. تدعو مياه البحيرة الفيروزية زوارها للسباحة والاسترخاء على شواطئها التي تمتد على طول 2 كم، مساحة البحيرة صغيرة إلى حد ما، ونظراً لموقعها النائي فهي لاتزدحم بدرجة كبيرة.

  • Bora Bora in French Polynesia (picture-alliance/dpa/F.Lanting)

    أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!

    متعة السباحة في بورا بورا

    تقع جزيرة بورا بورا في مكان منعزل وسط المحيط الهادي، وإسمها يعني: الولادة الأولى باللغة التاهيتية. والجزيرة هي جزء من مجموعة جزر ليوارد الفرنسية. تبدو الجزيرة كما لو أنها مأخوذة من أحد المشاهد الخيالية الرومانسية. زرقة سمائها الصافية، وأشجارها الشديدة الإخضرار وتدرجات ألوان مياهها الهادئة، كل ذلك جعل منها واحدة من بين أجمل الوجهات السياحية في العالمبخاصة لأولئك الذين يودون قضاء شهر العسل.

  • Skradinski Buk waterfall in Croatia (picture-alliance/D.Jaramaz)

    أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!

    شلالات سكرادينسكي بوك في كرواتيا

    يقع حوض السباحة الطبيعي الضخم الفريد من نوعه أسفل شلالات سكرادينسكي بوك وهذا ما يجعل من السباحة متعة مابعدها متعة. تقع حديقة كركا الوطنية داخل مقاطعة شتيبنيك على طول مجرى نهر كركا. تُمثل حديقة كركا الوطنية قيمة طبيعية استثنائية متعددة الأوجه.

  • Marshall Islands

    أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!

    الجمال الطبيعي الأخَاذ لجزر مارشال

    تقع جزر مارشال وسط المحيط الهادي وتتألف من 29 جزيرة مرجانية، وتتميز شواطئها برمالها البيضاء، وبأشجارها الشديدة الإخضرار، وبمياهها الصافية، وبشمسها الساطعة، وأسماكها الملونة.وهي مكان مثالي للسباحة والاسترخاءوممارسة هواية الغوص.

  • Shore of Lake Louise at sunrise with canoes and Canadian Rocky Mountains Banff National Park Alberta (Imago/All Canada Photos)

    أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!

    بحيرة لويس المتجمدة

    تقع بحيرة لويس ضمن حديقة "بانف" الوطنية في جبال الروكي الكندية. وقد تكون هذه البحيرة الشديدة البرودة والتي تبقى متجمدة حتى شهر يونيو/ حزيران من كل عام هي الأكثر إنعاشاً للجميع. وإذا استطعت أن تتحمل درجة الحرارة المنخفضة فحتماً ستُكافىء بمشاهدة منظر رائع. كاترينا فيكر/غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


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