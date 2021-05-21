حماس وإسرائيل تتباهيان بـ"النصر".. فمن الخاسر إذن؟

بعد عودة الهدوء في غزة وإسرائيل بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة، أعلنت كل من إسرائيل وحركة حماس النصر بعد انتهاء قتال دام 11 يوماً
ويرى محللون أن "النصر" الذي تتحدث عنه حركة حماس، يمليه شعور بأنها سجّلت نقاطاً متقدمة في معركة تمثيل الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل، وأضعفت أكثر منافستها حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية.
وعمت الاحتفالات قطاع غزة وأيضاً الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بعد إعلان وقف إطلاق النار، حيث خرج المشاركون وحملوا أعلاماً فلسطينية وأعلام حركة حماس. وقال اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، في كلمة ألقاها "هذا نصر استراتيجي".
إلا أن التباهي بالانتصار يخفي خسائر مادية وضحايا من الجانبين، وإن كانت الخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة أكبر مقارنة بالخسائر على الطرف الإسرائيلي.
من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، الذي يعتبر الأقوى في الشرق الأوسط، أن أكثر من 4300 صاروخ أطلقت من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية 90 في المئة منها، مشيراً إلى أن وتيرة إطلاق الصواريخ "غير مسبوقة".
ويرى أستاذ العلوم السياسية في قطاع غزة جمال القاضي أن حركة حماس تشعر بأنها انتصرت "لأنها تمكنت من الضرب في عمق إسرائيل"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لم تتمكن من منعها من ضرب المدن الإسرائيلية بالصواريخ". ويشير الى أن حماس نجحت أيضا في تعزيز ترسانتها من الصواريخ رغم الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ عام 2007 على القطاع.
"انتهازية حماس السياسية"
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من جهته تحدث عن "نجاح استثنائي" للعملية العسكرية الإسرائيلية. وأعلنت إسرائيل تدمير أنفاق لحماس وقتل عدد كبير من القياديين فيها، وإضعاف قدراتها العسكرية.
واندلع النزاع بعد إطلاق حماس صواريخ في اتجاه الدولة العبرية في العاشر من أيار/مايو، تضامناً مع الفلسطينيين الذين كانوا يخوضون منذ أيام مواجهات مع الإسرائيليين في القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى.
ويؤكد محللون أن التصعيد مع إسرائيل سمح لحركة حماس بتقديم نفسها كالطرف الوحيد الذي يدافع عن الفلسطينيين. ويقول الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات إن أحد الأسباب التي دفعت حماس للتصعيد هي "الانتهازية السياسية"، مضيفاً أن حماس أرادت "تعزيز شرعيتها ليس فقط بين أنصارها بل أيضاً لدى الجمهور الفلسطيني الأوسع".
من جهته، أكد مدير قسم القانون الدولي في "منتدى كوهيليت للسياسات" اليميني الإسرائيلي يوجين كونتورفيتش أن "احتفال حماس لا يعني أنهم انتصروا". وقال على تويتر "كانت حرباً دفاعية"، لذا فبالنسبة لإسرائيل "لا يحقق الفوز مكاسب، بل راحة لا أكثر".
"نتانياهو هو الرابح الأكبر"
ورغم وقف إطلاق النار، لا يزال أهالي غزة المحاصرون من قبل إسرائيل منذ 15 عاماً "عالقين على حافة انهيار (للوضع) الإنساني"، بحسب الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات الذي لفت إلى أن "الرابح الأكبر قد يكون نتانياهو" نفسه.
وكان رئيس الوزراء الذي تولى المنصب لأطول فترة في إسرائيل على وشك الخروج من السلطة بعدما أخفق في تشكيل ائتلاف حكومي في أعقاب انتخابات آذار/مارس، رابع اقتراع وطني غير حاسم تشهده إسرائيل خلال عامين.
وقال لوفات "اليوم، تبدّل مصير نتانياهو السياسي ويبدو أنه عاد إلى سدة القيادة"، مشيراً إلى أن الأحداث في كل من غزة والقدس أدت إلى "تصدّع" تكتل معارض يشهد انقسامات بشأن حل النزاع مع الفلسطينيين.
ميزة تنافسية لحماس أمام ضعف عباس
ومنذ 2006، تاريخ الانتخابات الفلسطينية التشريعية الأخيرة التي فازت بها حركة حماس بالنصيب الأكبر، تسممت العلاقات بين حركتي حماس وفتح. في 2007، تفردت حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد أن طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.
وتمّ الاتفاق مؤخراً على إجراء انتخابات فلسطينية جديدة تشريعية ورئاسية، وجاء ذلك في إطار مصالحة بين الجانبين. وكان من المفترض إجراء الانتخابات التشريعية اليوم السبت، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن إرجاءها الى حين "ضمان" إجرائها في القدس الشرقية، بحجة أن إسرائيل ما زالت ترفض السماح للمقدسيّين بالمشاركة الكاملة في هذا الاستحقاق.
ورفضت حركة حماس التأجيل واعتبرت القرار "انقلاباً" على التوافقات الفلسطينية.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
ضربات انتقامية إسرائيلية
موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
إسرائيل تستدعي المزيد من قوات الاحتياط
الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
شروق معمّد بالنار
أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
نزوح يائس
في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
دمار في قطاع غزة
تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
صواريخ على تل أبيب
حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
انتظار قلق
لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى "القبة الحديدية" – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
خطر داهم
حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
يدان فوق الرأس
من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
حجارة وغاز مسيل للدموع
في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية. أوتا شتاينفير/ ي.أ
وظهرت حماس وكأنها تحتكر "المقاومة" ضد إسرائيل، في وقت يظهر محمود عباس مهمشاً بعد أن أضعفته سنوات من الدعوة إلى التفاوض مع إسرائيل من دون إحراز أي تقدم.
ويرى المحلل للسياسي حسين أبيش، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربي بواشنطن، أن "اندلاع العنف بشكل دوري" بالنسبة الى حماس، "يعد ميزتها التنافسية الرئيسية بالمقارنة مع حركة فتح"، ويقول: "يقومون بتقديم أنفسهم كمدافعين عن فلسطين والقدس والإسلام (..) وبأنهم وحدهم القادرون على جعل إسرائيل تدفع ثمن الاحتلال".
وأصبح الرئيس الفلسطيني محمود عباس من وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جمال الفاضي، "ضعيفاً وأصبح أداؤه السياسي غير مقبولاً" بنظر الفلسطينيين.
ولم يتحقق أي إنجاز على صعيد السلام مع إسرائيل خلال فترة حكم عباس (86 عاماً). وقد انتهت ولايته عام 2009، لكنه بقي بحكم الأمر الواقع، إذ لم تحصل انتخابات.
ويوضح الفاضي أن حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، قد تواجه تحديا بعد التصعيد يتمثل في إعادة إعمار غزة. أما لوفات فيرى أن "وقف إطلاق النار هش للغاية. ولا يوجد أي سبب للاعتقاد باستمراره لفترة أطول من غيره. الأمر مجرد مسألة متى ستكون الحرب القادمة".
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
شهدت القدس الاثنين (العاشر من أيار/مايو 2021) اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى واشتباكات بين فلسطينيين من جانب والشرطة ومستوطنين من جانب آخر أسفرت عن مئات الجرحى من الفلسطينيين. وتصاعدت المواجهات بعد اشتباكات الجمعة (7 أيار/مايو) مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها في تحرك لم يحظ باعتراف دولي مهم إلا من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إعداد: خالد سلامة