حماس تعلق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر

علقت سلطات حماس إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر بسبب رفض إسرائيل نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية، بحسب ما قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر لوكالة فرانس برس السبت (الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2023).

وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته "لن يتم سفر أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة، إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح" بين القطاع المحاصر والأراضي المصرية.

وأكد مصدر أمني مصري لوكالة فرانس برس أنه "لم يصل أي مصاب أو حامل جواز سفر أجنبي إلى معبر رفح المصري" السبت. وأضاف أن الحركة توقفت "بعد قصف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين إلى المعبر".

وأكد مصدر مقرب من الهلال الأحمر المصري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن السلطات في غزة أصدرت أوامر لموظفي الهلال الأحمر

الفلسطيني بوقف نقل الجرحى الفلسطينيين في الوقت الراهن.

وقالت مصادر أمنية في مصر لذات الوكالة إن الفلسطينيين يطالبون بطرق آمنة لسيارات الإسعاف التي تقل الجرحى من قطاع غزة إلى معبر رفح الحدودي مع مصر. كما قالت مصادر أمنية في غزة إن الأجانب لن يغادروا قطاع غزة قبل التمكن من نقل الجرحى إلى مصر.



وأشارت مصادر في حماس إلى أن إسرائيل رفضت السماح بمغادرة العديد من الجرحى إلى مصر والذين وردت أسماؤهم في القائمة المرسلة إلى السلطات المصرية.

يذكر أن حركة حماس مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ترحيل عمال غزة من إسرائيل إلى القطاع والأمم المتحدة تعرب عن قلقها

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير اليوم السبت، نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى بالحكومة الأمريكية، أن حركة حماس حاولت تهريب مقاتليها المصابين من قطاع غزة، عبر معبر رفح، إلى مصر. ووفقاً للصحيفة، قال المسؤول الأمريكي إن حماس قدمت لإسرائيل والولايات المتحدة ومصر بشكل متكرر قوائم المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين يفترض أن يغادروا غزة. غير أن الفحوصات كشفت أن الكثير من المدرجين على القوائم هم مقاتلون من حماس، وهو الأمر الذي تعتبره مصر والولايات المتحدة وإسرائيل غير مقبول. وقال المسؤول الأمريكي، إن حماس أصرت في البداية على الالتزام بتلك القوائم ولكنها استسلمت في النهاية بعد مفاوضات بوساطة قطرية. وفي نهاية المطاف، وافقت جميع الأطراف على قائمة من الفلسطينيين المصابين الذين، ليسوا مقاتلين بالتأكيد.

يشار إلى أن معبر رفح هو المعبر الحدودي الوحيد لغزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل. وتم فتح المعبر يوم الأربعاء للسماح بخروج المئات من المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة للمرة الأولى من غزة.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)